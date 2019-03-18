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Лайфхак: как почистить гранат за 30 секунд

С помощью этого трюка вы научитесь моментально извлекать семена из граната

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Зерна граната можно извлечь буквально за 30 секунд
Зерна граната можно извлечь буквально за 30 секунд
Фото: freepik.com

Гранат – это настоящий кладезь витаминов и полезных веществ. Он содержит рекордное количество антиоксидантов, богат витамином С, защищает от болезни Альцгеймера, улучшает пищеварение, помогает при артрите, полезен при болезнях сердца, улучшает память и укрепляет иммунитет. 

Как выбрать вкусный гранат

Гранат не должен быть слишком круглым. Выбирайте фрукт с четко выраженным контурами. Это значит, что семена уже налились.

Мягкие на ощупь гранаты – плохой знак. Это значит, что фрукт перемерз или подгнил. Поэтому выбирать нужно только твердые плоды.

Как едят гранат

Гранат подают как гарнир к тяжелым блюдам, например, к жареному мясу, но не больше столовой ложки семян в салаты или основные блюда. Если просто есть гранат в качестве перекуса, идеальная порция – не больше половины плода за один раз. Полезнее всего фрукт в виде сока, но не чистого, а разбавленного водой в пропорции один к одному.

Гранат богат антиоксидантами
Гранат богат антиоксидантами
Фото: Pixabay

Как почистить гранат быстро и без брызг

  • Помойте фрукт и обсушите его кухонным полотенцем.
  • Срежьте ножом верхушку с хвостиком так, чтобы в срезе появились белые прожилки. 
  • Сделайте небольшие надрезы вдоль граната, желательно вдоль этих светлых прожилок.
  • Переверните гранат срезом вниз. Возьмите столовую ложку и начните постукивать по кожуре. Постукивания должны быть умеренными и равномерными по всей поверхности граната. Так гранатовые зерна начнут сами сыпаться в посудину без каких-либо повреждений.
  • Также гранат можно положить в небольшой целлофановый пакетик перед тем, как начать стучать по нему ложкой. Это спасет вас от случайных брызг. Всего 30 секунд и все зерна в тарелке!

Напомним, ранее мы рассказывали о способах нарезки фруктов и овощей, которые облегчат вам жизнь. Кроме этого, "Сегодня" делились рецептом салата из груши, сыра и гранатовых зерен.

Смотрите видео, как правильно выбрать качественный гранат:

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Источник: Сегодня
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