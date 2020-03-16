Лайфхак: как правильно варить креветки

Сколько варить креветки в домашних условиях

Варка – один из лучших способов приготовления креветок. При этом не важно, готовите ли вы коктейль из креветок, салат или другое блюдо. Но далеко не все знают, сколько варить креветки. Однозначного ответа на этот вопрос нет – время напрямую зависит от размера и типа креветок.

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Для начала возьмите большую кастрюлю и вскипятите воду. На 500 г креветок вам понадобится 2 л жидкости. Можно добавить специи по вкусу, такие как лавровый лист, черный перец горошком, душистый перец, гвоздику, зонтик или семена укропа, розмарин или тмин, а также соль. Подойдут и веточки петрушки, лук и зубчики чеснока. Когда вода закипит, выложите креветки.

Сколько варить креветки

Креветки богаты белком Фото: Depositphotos

Маленькие креветки: свежие – 30 секунд, замороженные – 1 минуту;

свежие – 30 секунд, замороженные – 1 минуту; Средние креветки: свежие – 1 минуту, замороженные – 1 минуту 30 секунд;

свежие – 1 минуту, замороженные – 1 минуту 30 секунд; Большие креветки: свежие – 2 минут, замороженные – 3 минуты;

свежие – 2 минут, замороженные – 3 минуты; Королевские креветки: свежие – 3 минуты, замороженные – 4 минуты;

свежие – 3 минуты, замороженные – 4 минуты; Тигровые креветки: свежие – 4 минуты, замороженные – 5 минут.

Время приготовления креветок в панцире и без – одинаковое. Когда они сварятся, слейте жидкость и обдайте холодной водой, чтобы остановить процесс приготовления.

Смотрите видео, как приготовить лапшу с креветками:

Как проверить готовность креветок

Если креветки приобрели форму буквы "С" – это значит, что они готовы. Если свернулись в "О" – переварены и будут "резиновыми".

Рецепт вареных креветок

Как варить креветки Фото: freepik.com

Ингредиенты:

450 г креветок, сырых или замороженных, любого размера

1 чайная ложка соли, по желанию

Для подачи:

1 лимон, нарезанный дольками

1 чашка коктейльного соуса

Способ приготовления:

Заполните среднюю кастрюлю холодной водой наполовину. Поместите на средний огонь. Как только вода закипит, добавьте креветки и варите до готовности, следуя графику времени приготовления. Слейте жидкость и обдайте ледяной водой. Используйте, как указано в вашем рецепте, или подавайте с ломтиками лимона и коктейльным соусом.

Напомним, ранее мы писали, как правильно есть креветки. "Сегодня" также делились рецептом креветок в сливочном соусе.

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