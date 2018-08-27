Лайфхак: как вырастить грибы в банке

Сделать рассаду можно на собственном балконе

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Ходили в лес, а грибов не нашли? Ничего страшного, их можно легко вырастить на собственном балконе! Как развести грибы в банках, рассказал телеведущий канала "Украина" Сергей Ливадный.

Для выращивания грибов вам понадобятся стеклянные двухлитровые банки и древесная стружка. Стружка должна быть только от плодовых деревьев, иначе ничего не получится.

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Две части древесной стружки нужно смешать с одной частью шелухи подсолнечника или злаковых отрубей (например, пшеничных). Питательную смесь следует вскипятить, чтобы из нее "ушли" все плохие грибы и микробы. После этого стружку нужно процедить через марлю.

Затем выложить питательную смесь в банки и сделать отверстия внутри. Добавить споры грибов (их можно купить в Интернете). После этого накрыть фольгой и поставить в темное место на балкон. Через месяц вы получите первый урожай грибов. Если вы все сделаете правильно, то сможете собрать целых семь урожаев.

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