Легкие салаты на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов
Вкусные салаты на 8 Марта без майонеза
8 Марта – легкий и женственный праздник, который не нужно обременять приготовлением сытных блюд. Лучше всего остановиться на несложных салатах, закусках и десертах.
Мы предлагаем подборку простых и вкусных салатов специально к Международному женскому дню. Вы непременно найдете в ней рецепты на свой вкус.
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- Микс салатных листьев
- 1 огурец
- 1 помидор или горсть томатов черри
- 2 вареных яйца
- 80 г консервированного тунца кусочками
- Оливковое масло – по вкусу
- Зернистая горчица – по вкусу
- Соль, молотый перец
Способ приготовления:
- Салатные листья замочить в воде на полчаса. Промыть, дать высохнуть и порвать руками на тарелку.
- Сверху разложить кусочки огурца, помидора, вареных яиц и тунца. По желанию добавить нарезанный красный лук.
- Посолить и поперчить, полить оливковым маслом, смешанным с горчицей.
Смотрите видео, как оригинально подать салат "Мимоза":
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 4 свеклы
- 2 апельсина
- 50 г грецких орехов
- 1 пучок петрушки
- 1 упаковка салатного микса
- Соль и перец – по вкусу
Для заправки:
- 3 ст.л. апельсинового сока
- 1 ст.л. дижонской горчицы
- 1 ст.л. яблочного уксуса
- 2 ст.л. оливкового масла
Способ приготовления:
- Свеклу очистить и нарезать кубиками. Разложить на фольге, приправить солью и перцем, завернуть и поставить в разогретую до 200 ºС духовку. Запекать до готовности 60–90 минут.
- Очистить апельсины, срезав кожуру ножом, чтобы можно было легче достать дольки. Их также следует вырезать ножом, чтобы избавиться от кожуры. Из оставшихся обрезков апельсина выжать сок.
- Чтобы приготовить заправку, необходимо смешать апельсиновый сок, дижонскую горчицу, яблочный уксус, соль, перец и оливковое масло. Тщательно перемешать соус вилкой.
- Готовую свеклу достать из духовки и переложить в салатницу. Заправить половиной получившегося соуса. К свекле добавить нарезанные дольки апельсина.
- Грецкие орехи вымыть и подсушить в микроволновке в течение двух-трех минут. Петрушку мелко нарезать. Положить зелень и орехи к свекле с апельсинами, приправить салат солью и перцем, перемешать.
- Выложить на тарелку салатные листья, а сверху – теплый салат из свеклы и апельсинов, заправить оставшимся соусом и подавать к столу.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 1 банка консервированной кукурузы
- 300 г вареной свеклы
- 200 г варено-копченой курицы
- 1 свежий огурец
- 75 г микс-салата
- 100 г помидоров черри
- 150 г феты
- 1 ст. л. горчицы
- 1/2 ст. л. яблочного уксуса
- 5 ст. л. оливкового масла
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Приготовьте заправку: в миске взбейте вилкой оливковое масло, уксус, горчицу.
- Курицу разделайте и нарежьте ломтиками. Помидоры разрежьте пополам, огурцы тонко порежьте.
- Нарезанную кубиками фету перемешайте с соусом из горчицы.
- Свеклу почистите и нарежьте кубиками.
- Смешайте кукурузу, свеклу, курицу, помидоры, огурцы, фету. Заправьте оливковым маслом.
- Для подачи выложите сначала листья салата, затем – приготовленную смесь.
- Если заправка покажется вам кислой – добавьте немного меда или кленового сиропа. Перемешайте.
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 240 г печени трески
- 3 куриных яйца
- 2 ст. л. красной икры
- 2 свежих огурца
- 1 картофель
- 1 пучок зеленого лука
- Соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:⠀
- Картофель отварить, остудить и очистить от кожуры. Отварить вкрутую яйца и очистить их от скорлупы.
- Подготовленный картофель натереть на мелкой терке. Выложить в стеклянные стаканчики или кулинарные кольца ровным слоем, посолить и поперчить.
- Нарезать кубиками печень трески. Выложить ее вторым слоем.
- Нарезать кубиками два яйца и выложить их следующим слоем.
- Последний слой будет из двух частей. Свежие огурцы нарезать мелкими кубиками и выложить поверх яиц с одной стороны. С другой стороны разложить красную икру.
- Помыть и просушить зеленый лук. Часть его мелко нарезать и посыпать огуречные кубики.
- Украсить салат половинкой или четвертинкой яйца, разрезанного вдоль, и стеблями зеленого лука.
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 200 г готовых креветок
- 8 помидоров черри
- 6 перепелиных яиц
- 50 г микса салатных листьев
- 50 г свежего шпината
- 50 г пармезана
Для заправки:
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. зернистой горчицы
- 2 ч. л. сока лимона
- Кунжут, соль, черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Листья салата и шпинат хорошо помыть и обсушить на бумажных полотенцах.
- Отварить перепелиные яйца в течение четырех минут, остудить, очистить и разрезать вдоль пополам.
- Помидоры черри разрезать вдоль пополам. Пармезан натереть на мелкой терке.
- Соединить в мисочке оливковое масло, горчицу, лимонный сок, соль, перец и перемешать до однородности.
- Порвать на небольшие кусочки салатный микс, добавить шпинат, готовые креветки, помидорки, яйца, заправку. Аккуратно перемешать, выложить на тарелки, посыпать пармезаном и кунжутом.
Напомним, ранее мы писали, как сделать салат из авокадо и свеклы. "Сегодня" также делились рецептом салата из кальмаров.
Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта
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