Лучшие рецепты: вкусные домашние заготовки от Алексея Суханова

Ведущий рассказал, как сохранить продукты, сделав быстрые, качественные и практичные домашние заготовки

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Зеленый лук, который месяц будет лежать в холодильнике как новенький. А еще – чеснок, который можно не просто хранить, но и настаивать. И на все это понадобится всего несколько минут! Как сделать такие домашние заготовки, рассказал ведущий телеканала "Украина" Алексей Суханов.

Чеснок в масле

Если для приготовления домашней аджики вы почистили слишком много чеснока, не спешите его выбрасывать. Просто сложите в баночку с крышкой и залейте растительным маслом, чтобы оно покрывало всю поверхность чеснока.

В холодильнике такая заготовка может храниться около месяца. При этом масло насыщается чесночным ароматом и вкусом, и становится непревзойденной заправкой для салата.

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Заготовка зеленого лука

Зеленый лук, как известно, вянет очень быстро. Чтобы сохранить его сочность и свежесть, нужно порезать зеленый лук и сложить его в пустую пластиковую бутылку (из-под газировки или молока). Затем плотно закрыть и отправить в холодильник.

В таком виде лук может храниться довольно долго, и у вас всегда будет под рукой приправа к салату из свежих овощей.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как надолго сохранить зелень без потери витаминов.