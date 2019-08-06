Маковый Спас 2019: лучшие рецепты праздничной выпечки
Праздник Маковей открывает череду летних Спасов
Маковый Спас каждый год отмечают 14 августа. Он также носит название Первый Спас, Спасовка, Мокрый Спас, Спас на воде, Лакомка, Медовый праздник, Пчелиный праздник, Проводы лета и Маккавей.
Смотрите видео, как украинцы празднуют Маковый Спас:
На Маковея в церкви освящают мед и соты, воду, головки мака, а также букеты полевых трав. Кроме этого, на Первый Спас готовят домашнюю выпечку с маком. Она обязательно должна быть постной, так как 14 августа начинается строгий Успенский пост, который длится две недели.
Постный рулет с маком: рецепт из дрожжевого теста
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 250 г муки
- 125 мл воды
- 1 ст. л. сахара
- 1 ст. л. растительного масла без запаха
- 1/4 ч. л. соли
- Цедра 1/4 лимона или апельсина
- Ванилин – на кончике ножа
- 5 г сухих дрожжей
Для маковой начинки:
- 1 чашка мака
- 1/3 чашки изюма
- 1/3 чашки грецких орехов
- 1/3 чашки цукатов(или цедра 1/2 лимона или апельсина)
- 2 ст. л. сахара
- 2 ст. л. меда
- 1 ст. л. крахмала
- Ванилин, корица, кардамон – по вкусу
Способ приготовления:
- В глубокой миске растереть дрожжи с половиной сахара. Оставить на 10-15 минут.
- Замесить тесто, частями добавляя воду, просеянную муку, сахар, соль, масло и мелко натертую цедру. Оно должно быть эластичным и не липнуть к рукам.
- Готовое тесто накрыть полотенцем и оставить подходить на 1 час или до увеличения в объеме в два раза. Обмять и дать еще раз подойти в течение 30 минут.
- Отмерить мак с помощью чашки емкостью 300 мл. Залить кипятком, тщательно размешать и откинуть на сито.
- Вернуть мак в кастрюлю, залить 0,5 л кипятка, довести до кипения и варить, пока жидкость полностью не впитается.
- Отваренный мак измельчить с помощью мясорубки или блендера. Смешать с изюмом, измельченными орехами, цукатами или цедрой, сахаром, медом и крахмалом. Добавить специи.
- Раскатать тесто в пласт размером 35х40 см. Начинку равномерно распределить по тесту, отступая 2-3 см от края. Свернуть в рулет, хорошо защипать края и выложить на застеленный пергаментом противень швом вниз.
- Оставить на 1 час, накрыв полотенцем. Перед отправкой в духовку смазать рулет крепким сладким чаем.
- Выпекать маковый рулет 40-45 минут в разогретой до 180 С духовке.
- Готовый горячий рулет с маком смазать сахарным сиропом, сваренным из расчета 0,5 стакана сахара на 3 ст. л. воды.
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Булочки с маком к чаю: рецепт на Маковея
Время приготовления:
- 2.5 часа
Ингредиенты:
Для теста:
- 600 г муки
- 1,5 ч. л. сухих дрожжей
- 3 ч.л. сахара
- 0,5 ч. л. соли
- 180 мл воды
- 180 мл газированной воды
- 4,5 ст. л. растительного масла
Для начинки:
- 300 г мака
- 150-200 г сахара
Способ приготовления:
- Просеять муку в миску. Добавить сухие дрожжи, соль и сахар.
- Смешать простую воду с газированной, нагреть до 40 С.
- В муке сделать лунку, добавить растительное масло и подогретую воду. Перемешать ложкой.
- Замесить мягкое тесто, накрыть его полотенцем и оставить на час в тепле.
- Залить мак кипятком на 10 минут, откинуть на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. После этого засыпать сахаром.
- Разогреть духовку до 190 С.
- Раскатать тесто в пласт толщиной 5 мм на присыпанной мукой поверхности и намазать начинкой.
- Свернуть в плотный рулет и разрезать на кусочки.
- Противень для выпечки смазать растительным маслом и выложить булочки. Оставить в теплом месте на 15-20 минут.
- Заварить крепкий сладкий чай и смазать булочки.
- Поставить противень в духовку на средний уровень.
- Выпекать булочки в течение 25-30 минут или до готовности. Достать их и еще раз смазать сладким чаем или посыпать сахарной пудрой.
Шулики с маком: рецепт
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
Для теста:
- 3 стакана муки
- 1 ст.акан теплой кипяченой воды
- 0,5 ч.л. соли
- 0,5 ч.л. соды
- 0,5 ч.л. лимонной кислоты
Для заправки:
- 200 г мака
- 6-7 ст. л. сахара или меда
- 500 мл горячей кипяченой воды
Способ приготовления:
- Мак залить кипятком, чтобы он разбух.
- Муку смешать с солью, содой и лимонной кислотой, влить воду и замесить крутое тесто.
- Разделить его на две части, раскатать в круги примерно 1-1,5 см. толщиной. Проткнуть вилкой в нескольких местах.
- Хорошо разогреть сковороду, выложить тесто и сразу убавить огонь до минимума. Выпекать на сухой сковороде под крышкой с двух сторон до готовности.
- Процедить мак, измельчить его с помощью блендера или мясорубки. Когда мак даст молочко, добавить сахар и воду.
- Испеченные, остывшие коржи нарезать ромбиками 2х2 см.
- Залить шулики заправкой и дать настояться в течение нескольких часов, время от времени помешивая.
Постный торт с маком
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты:
Для теста:
- 2 стакана воды
- 1 стакан сахара
- 0,5 стакана меда
- 5 ст.л. растительного масла
- 2,5 стакана муки
- Цедра 1 лимона
- 3 ст.л. мака
- 2 ст.л. какао-порошка
- 10 г разрыхлителя
Для крема:
- 250 мл кокосового молока
- 4 ст.л. сахара
- 2 ст.л. кукурузного крахмала
- Сахарный сироп или сироп от варенья
Способ приготовления:
- Мак замочить на 30 минут в кипятке.
- Для теста смешать сахар, воду, масло и мед, Всыпать частями муку, просеянную с разрыхлителем.
- Разделить тесто на три части. В одну добавить цедру, во вторую – мак, а в третью – какао.
- Ложкой выложить тесто поочередно в смазанную форму.
- Выпекать 60-70 минут при 180 С . Готовность проверить зубочисткой.
- Для крема смешать в сотейнике сахар, кокосовое молоко и крахмал. Поставить на огонь и, помешивая, довести до загустения. Дать остыть.
- Готовый пирог разрезать на два коржа. Коржи пропитать сиропом, смазать кремом и дать настояться в течение 30 минут. По желанию украсить зернами граната.
Коржи с маком на Маковея: рецепт
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты:
- 1 стакан муки
- 40 г меда
- 0.5 ч.л. соды
- 60-70 г мака
- 3 ст.л. сахара
- 60 мл теплой воды
- 400 мл холодной воды
- Щепотка соли
Способ приготовления:
- Мак залить кипятком и оставить на полчаса.
- Столовую ложку меда положить в стакан, добавить соду и залить теплой водой. Размешать.
- Отделить 2/3 муки смешать с медовой водой. Замесить тесто, постепенно добавляем муку, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Тесто должно быть мягким. Накрыть полотенцем и оставить на 30 минут.
- Раскатать тесто толщиной 0,2-0,5 сантиметра и тонким стаканом или формочкой вырезать круглые печенья и прокалываем их вилкой.
- Выложить коржики на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекать в разогретой до 180 С 10 минут.
- Приготовить маковую заливку: слить воду, перетереть мак с сахаром, залить холодной водой и размешать, пока вода не станет белой.
- Сложить коржики в миску, залить маковой смесью и отправить в прохладное место настаиваться минимум на 2 часа.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить маковую начинку для блинов и выпечки. "Сегодня" также делились рецептом лимонно-макового кекса к чаю.
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