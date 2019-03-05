Масленица 2019: ТОП-5 рецептов несладких начинок для блинов

С грибами, лососем и не только

Блины с несладкой начинкой Фото: Depositphotos

Масленица в 2019 году пройдет с 4 по 10 марта. Мы подготовили для вас идеи вкусных несладких начинок для блинов, которые можно легко приготовить из доступных продуктов.

Грибная начинка

Блины с мясной начинкой Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

50 г сливочного масла

1 луковица

2-3 зубчика чеснока

300 г шампиньонов

2 ст.л. петрушки и зеленого лука

соль

сметана

50 г твердого сыра

Рецепт приготовления:

Растопите на сковороде сливочное масло и обжарьте измельченный лук до мягкости. Добавьте пропущенный через пресс чеснок, готовьте еще несколько минут. Добавьте грибы, нарезанные пластинками или мелкими кубиками. Жарьте 15-20 минут. Затем добавьте сметану по вкусу, рубленую зелень и тертый сыр. Приправьте солью и перцем.

Творожная начинка с зеленью

Блины с зеленью Фото: Pixabay

Ингредиенты:

300 г творога

100 г жирной сметаны

большой пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук)

соль, перец

Рецепт приготовления:

Творог смешайте со сметаной, посолите и поперчите. Можно воспользоваться миксером. В полученную массу добавьте измельченную зелень и еще раз хорошо перемешайте. Выложите 1-2 столовые ложки творожной начинки на каждый блинчик и сверните его конвертиком, треугольником или трубочкой.

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Начинка из семги и сливочного сыра

Блины с семгой и зелень Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

150-200 г малосольной семги

300 г сливочного сыра

лимонный сок

укроп, петрушка или зеленый базилик

Рецепт приготовления:

Семгу нарежьте тонкими ломтиками. Зелень вымойте, обсушите и порубите. Каждый блинчик смажьте сливочным сыром. Разложите сверху ломтики рыбы, сбрызните лимонным соком и посыпьте пряными травами. Сверните каждый блинчик в тугой рулетик и разрежьте на порционные куски перед подачей.

Начинка с яйцом и зеленью

Блины с зеленью Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

4 яйца

50 г зеленого лука

5-10 г укропа

1 ст.л. растительного масла

1 ст.л. сливочного масла

соль

Рецепт приготовления:

Яйца отварите вкрутую и натрите на терке. Зеленый лук измельчите и обжарьте на смеси двух масел до мягкости. Смешайте яйца, лук и нарезанный укроп, посолите. Наполните начинкой блины.

Мясная начинка с рисом

Блины с мясом Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

500 г мяса (можно куриного)

0.5-1 стакан вареного риса

1 луковица

растительное масло

1 ст.л. сливочного масла

соль, перец лавровый лист душистый и черный перец горошком

Рецепт приготовления:

Отварите мясо вместе с лавровым листом и перцем. Бульон сохраните. Лук измельчите и обжарьте в растительном масле до золотистого цвета. Мясо пропустите через мясорубку, добавьте в сковороду с луком. Посолите и поперчите. Влейте немного (около 50 мл) бульона и тушите 5 минут, помешивая. Остудите начинку и заверните в блины.

На заметку: во время Масленицы церковный устав запрещает есть мясо – разрешены лишь молочные продукты, яйца и рыба. Если вы относитесь к правилам строго, воздержитесь от употребления мяса и птицы.

Напомним, ранее мы рассказывали, как празднуют Масленицу в разных странах мира. Сайт "Сегодня" также делился национальными рецептами блинов.

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