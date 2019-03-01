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Меню на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов

Лучшие рецепты на 8 Марта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:40
Меню на 8 Марта
Меню на 8 Марта
Фото: freepik.com

8 Марта редко кому хочется стоять весь день у плиты. Поэтому от идеи сложносочиненных блюд откажемся сразу. Просто, со вкусом и с пользой – лучший девиз весеннего праздничного ужина!

Морковный рулет с зеленью, чесноком и сыром

Морковный рулет
Морковный рулет
Фото: Depositphotos

Выбирайте для приготовления этого рулета молодую морковь – так он получится особенно сочным и вкусным.

Ингредиенты:

  • 450 г моркови
  • 4 яйца
  • 1 ст. л. сливочного масла
  • 175 г сливочного сыра
  • 1 пучок зелени
  • 1 зубчик чеснока
  • соль, свежемолотый черный перец

Рецепт приготовления:

  1. Морковь очистить и натереть на крупной терке. Обжарить на сливочном масле в течение 5 минут, остудить.
  2. Духовку разогреть до 180 градусов. Противень застелить бумагой для выпечки, смазать маслом с помощью силиконовой кисточки.
  3. К остывшей моркови добавить желтки, соль и перец по вкусу, перемешать.
  4. Белки взбить до устойчивой пены, добавить к моркови и еще раз аккуратно перемешать.
  5. Выложить массу на подготовленный противень в виде прямоугольника 20 на 30 см.
  6. Выпекать в предварительно разогретой духовке 12-15 минут.
  7. Перевернуть корж на лист бумаги для выпечки, накрыть влажным полотенцем, остудить. Осторожно снять бумагу, на которой выпекался корж.
  8. Приготовить начинку. Зелень и чеснок измельчить, тщательно перемешать со сливочным сыром комнатной температуры.
  9. Распределить сырную массу по поверхности коржа ровным слоем, свернуть рулет с помощью бумаги, накрыть пленкой, охладить.

Паста с креветками и цуккини в сливочном соусе

Паста с креветками
Паста с креветками
Фото: Depositphotos

Такая паста будет готова буквально за 15 минут. Вы можете посыпать готовое блюдо тертым пармезаном.

Ингредиенты:

  • 1/2 упаковки пасты
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 1 цуккини или молодой кабачок
  • 2 зубчика чеснока
  • 200-300 г крупных креветок
  • 200 мл жирных сливок
  • Соль, молотый перец
  • Мускатный орех

Рецепт приготовления:

  1. Отварите пасту в подсоленной воде, слейте жидкость.
  2. Пока макароны варятся, промойте варено-замороженные креветки и натрите кабачок на крупной терке.
  3. Чеснок очистите и нарежьте тонкими пластинками.
  4. Разогрейте сковороду с оливковым маслом, добавьте чеснок и цуккини. Жарьте, время от времени помешивая, пока кабачки не станут мягкими. Не готовьте слишком долго, овощи должны оставаться слегка хрустящими.
  5. Добавьте размороженные креветки и жарьте еще минуту. Затем влейте сливки, приправьте по вкусу и проварите еще несколько минут. Помните, что готовые креветки должны напоминать букву "С". Если они свернулись в букву "О", это значит, что вы их передержали.
  6. В конце добавьте пасту, перемешайте. Готово!

Салат из курицы, авокадо и апельсинов

Салат из курицы
Салат из курицы
Фото: Depositphotos

Если вы любите экспериментировать с сочетаниями продуктов, приготовьте яркий и полезный салат из куриного филе, авокадо, сладкого перца и апельсинов с медово-цитрусовой заправкой. 

Ингредиенты:

  • 250 г куриной грудки
  • 3 сладких перца
  • 1 авокадо
  • 1 апельсин
  • 10 г свежей мяты
  • 40 мл оливкового масла
  • 15 г меда
  • 20 мл сока лайма
  • 1 ч. л. дижонской горчицы
  • соль, перец

Рецепт приготовления:

  1. Вареную или запеченную куриную грудку режем на небольшие кусочки.
  2. Разноцветные сладкие перцы нарезаем брусочками, очистив от семян.
  3. Из авокадо удаляем косточку, очищаем от кожуры и нарезаем кубиками.
  4. Очищенный апельсин разделяем на дольки и режем кубиками.
  5. Для приготовления заправки смешиваем мелко нарезанные листочки мяты, оливковое масло, сок лайма, горчицу и мед. По вкусу добавляем соль и черный перец.
  6. Все ингредиенты смешиваем и поливаем заправкой. Даем салату настояться в течение 10-15 минут.

Шоколадный чизкейк без выпечки

Шоколадный чизкейк
Шоколадный чизкейк
Фото: Depositphotos

Чизкейк с шоколадным кремом и коньяком получается очень нежным и ароматным, а приготовить его не составит труда. Важно хорошо охладить десерт перед подачей, чтобы начинка застыла.

Ингредиенты:

Для основы:

  • 100 г сахарного печенья
  • 50 г растопленного сливочного масла

Для начинки:

  • 250 г маскарпоне
  • 150 мл взбитых сливок
  • 25 г сахарной пудры
  • 2 ст. л. коньяка
  • 100 г шоколада
  • 2 ст. л. какао

Рецепт приготовления:

  1. Печенье поломать, сложить в полиэтиленовый пакет и раскатать скалкой, чтобы получились мелкие крошки. Перемешать с растопленным маслом.
  2. Покрыть пищевой пленкой разъемную круглую форму диаметром 20-23 см. Утрамбовать тесто по дну формы и поставить в холодильник, пока готовится начинка.
  3. Перемешать венчиком маскарпоне, взбитые сливки и сахарную пудру. Добавить коньяк, столовую ложку какао и растопленный на водяной бане шоколад, хорошо перемешать.
  4. Поместить начинку на основу, разровнять сверху и накрыть пленкой. Поставить чизкейк в холодильник на ночь, перед подачей посыпать оставшимся какао.

Коктейль "Мимоза"

Коктейль "Мимоза"
Коктейль "Мимоза"
Фото: Depositphotos

Этот напиток получил свое название благодаря своему желто-оранжевому цвету.

Ингредиенты:

  • 1/3 бокала шампанского
  • 1/3 бокала апельсинового сока
  • 1 ст.л. апельсинового ликера

Рецепт приготовления:

  1. Охладите все напитки.
  2. Налейте в бокал для шампанского игристое вино, апельсиновый сок и ликер.
  3. Подавайте коктейль сразу же после приготовления.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом тропического торта к 8 Марта. Мы также писали, как приготовить вкусные салаты к весеннему празднику.

Смотрите видео, как приготовить изысканный салат от Алексея Суханова:

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Источник: Сегодня
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