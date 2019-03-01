Меню на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов
Лучшие рецепты на 8 Марта
8 Марта редко кому хочется стоять весь день у плиты. Поэтому от идеи сложносочиненных блюд откажемся сразу. Просто, со вкусом и с пользой – лучший девиз весеннего праздничного ужина!
Морковный рулет с зеленью, чесноком и сыром
Выбирайте для приготовления этого рулета молодую морковь – так он получится особенно сочным и вкусным.
Ингредиенты:
- 450 г моркови
- 4 яйца
- 1 ст. л. сливочного масла
- 175 г сливочного сыра
- 1 пучок зелени
- 1 зубчик чеснока
- соль, свежемолотый черный перец
Рецепт приготовления:
- Морковь очистить и натереть на крупной терке. Обжарить на сливочном масле в течение 5 минут, остудить.
- Духовку разогреть до 180 градусов. Противень застелить бумагой для выпечки, смазать маслом с помощью силиконовой кисточки.
- К остывшей моркови добавить желтки, соль и перец по вкусу, перемешать.
- Белки взбить до устойчивой пены, добавить к моркови и еще раз аккуратно перемешать.
- Выложить массу на подготовленный противень в виде прямоугольника 20 на 30 см.
- Выпекать в предварительно разогретой духовке 12-15 минут.
- Перевернуть корж на лист бумаги для выпечки, накрыть влажным полотенцем, остудить. Осторожно снять бумагу, на которой выпекался корж.
- Приготовить начинку. Зелень и чеснок измельчить, тщательно перемешать со сливочным сыром комнатной температуры.
- Распределить сырную массу по поверхности коржа ровным слоем, свернуть рулет с помощью бумаги, накрыть пленкой, охладить.
Паста с креветками и цуккини в сливочном соусе
Такая паста будет готова буквально за 15 минут. Вы можете посыпать готовое блюдо тертым пармезаном.
Ингредиенты:
- 1/2 упаковки пасты
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1 цуккини или молодой кабачок
- 2 зубчика чеснока
- 200-300 г крупных креветок
- 200 мл жирных сливок
- Соль, молотый перец
- Мускатный орех
Рецепт приготовления:
- Отварите пасту в подсоленной воде, слейте жидкость.
- Пока макароны варятся, промойте варено-замороженные креветки и натрите кабачок на крупной терке.
- Чеснок очистите и нарежьте тонкими пластинками.
- Разогрейте сковороду с оливковым маслом, добавьте чеснок и цуккини. Жарьте, время от времени помешивая, пока кабачки не станут мягкими. Не готовьте слишком долго, овощи должны оставаться слегка хрустящими.
- Добавьте размороженные креветки и жарьте еще минуту. Затем влейте сливки, приправьте по вкусу и проварите еще несколько минут. Помните, что готовые креветки должны напоминать букву "С". Если они свернулись в букву "О", это значит, что вы их передержали.
- В конце добавьте пасту, перемешайте. Готово!
Салат из курицы, авокадо и апельсинов
Если вы любите экспериментировать с сочетаниями продуктов, приготовьте яркий и полезный салат из куриного филе, авокадо, сладкого перца и апельсинов с медово-цитрусовой заправкой.
Ингредиенты:
- 250 г куриной грудки
- 3 сладких перца
- 1 авокадо
- 1 апельсин
- 10 г свежей мяты
- 40 мл оливкового масла
- 15 г меда
- 20 мл сока лайма
- 1 ч. л. дижонской горчицы
- соль, перец
Рецепт приготовления:
- Вареную или запеченную куриную грудку режем на небольшие кусочки.
- Разноцветные сладкие перцы нарезаем брусочками, очистив от семян.
- Из авокадо удаляем косточку, очищаем от кожуры и нарезаем кубиками.
- Очищенный апельсин разделяем на дольки и режем кубиками.
- Для приготовления заправки смешиваем мелко нарезанные листочки мяты, оливковое масло, сок лайма, горчицу и мед. По вкусу добавляем соль и черный перец.
- Все ингредиенты смешиваем и поливаем заправкой. Даем салату настояться в течение 10-15 минут.
Шоколадный чизкейк без выпечки
Чизкейк с шоколадным кремом и коньяком получается очень нежным и ароматным, а приготовить его не составит труда. Важно хорошо охладить десерт перед подачей, чтобы начинка застыла.
Ингредиенты:
Для основы:
- 100 г сахарного печенья
- 50 г растопленного сливочного масла
Для начинки:
- 250 г маскарпоне
- 150 мл взбитых сливок
- 25 г сахарной пудры
- 2 ст. л. коньяка
- 100 г шоколада
- 2 ст. л. какао
Рецепт приготовления:
- Печенье поломать, сложить в полиэтиленовый пакет и раскатать скалкой, чтобы получились мелкие крошки. Перемешать с растопленным маслом.
- Покрыть пищевой пленкой разъемную круглую форму диаметром 20-23 см. Утрамбовать тесто по дну формы и поставить в холодильник, пока готовится начинка.
- Перемешать венчиком маскарпоне, взбитые сливки и сахарную пудру. Добавить коньяк, столовую ложку какао и растопленный на водяной бане шоколад, хорошо перемешать.
- Поместить начинку на основу, разровнять сверху и накрыть пленкой. Поставить чизкейк в холодильник на ночь, перед подачей посыпать оставшимся какао.
Коктейль "Мимоза"
Этот напиток получил свое название благодаря своему желто-оранжевому цвету.
Ингредиенты:
- 1/3 бокала шампанского
- 1/3 бокала апельсинового сока
- 1 ст.л. апельсинового ликера
Рецепт приготовления:
- Охладите все напитки.
- Налейте в бокал для шампанского игристое вино, апельсиновый сок и ликер.
- Подавайте коктейль сразу же после приготовления.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом тропического торта к 8 Марта. Мы также писали, как приготовить вкусные салаты к весеннему празднику.
Смотрите видео, как приготовить изысканный салат от Алексея Суханова:
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