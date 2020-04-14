Меню на Пасху: ТОП-5 рецептов праздничных закусок
Рецепты вкусных закусок на Пасху
Православная Пасха в 2020 году наступит 19 апреля. Традиционные блюда этого праздника – куличи, творожные пасхи, крашенки и всевозможные мясные блюда.
Если вы хотите разнообразить свое пасхальное меню, приготовьте аппетитные горячие и холодные закуски по рецептам из нашей подборки.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Крупные шампиньоны – 16 шт.
- Жидкий мед – 100 г
- Сыр горгонзола (комнатной температуры) – 400 г
- Оливковое масло первого отжима
- Соль, перец
Читайте также:Картофельные крокеты с грибами и сыром: рецепт дня
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 ºС.
- Грибы хорошо помойте, удалите ножку у каждого шампиньона.
- Влейте немного меда в выемку, затем начините гриб 1-2 ч.л. сыра.
- Уложите грибы на противень, посолите, поперчите и сбрызните оливковым маслом.
- Запекайте 10 минут.
- Фаршированные грибы можно подавать с чесночными тостами. Чтобы их сделать, поджарьте хлеб и натрите его зубчиком чеснока.
Смотрите видео, как приготовить вкусную творожную пасху:
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Виноград розовый (крупный) – 10 шт.
- Крем-сыр – 150 г
- Сыр с плесенью "Рокфор" – 130 г
- Грецкие орехи – 50 г
- Фисташки – 150 г
Способ приготовления:
- Снимите ягоды винограда с грозди, сделайте надрезы, достаньте косточки.
- Смешайте крем-сыр и сыр с плесенью.
- Грецкие орехи и фисташки перебейте в измельчителе до получения крупных крошек.
- Выложите порцию сырной массы на ладонь, расплющите, разместите по центру одну ягоду винограда.
- Залепите, сформируйте шарик и обваляйте ее в ореховых крошках. Так же сформируйте остальные шарики.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Яйца – 6 шт.
- Майонез – 2 ст.л.
- Горчица – 1 ч.л.
- Соль, перец – по вкусу
- Молотая паприка – по вкусу
- Листики петрушки – 12 шт.
Способ приготовления:
- Осторожно опустить куриные яйца в большую кастрюлю с кипящей водой. Варить на медленном огне в течение 10 минут.
- Слить жидкость и залить яйца холодной водой. Дать остыть. Очистить и разрезать вдоль пополам.
- Вынуть яичные желтки и поместить их в миску с майонезом и горчицей; добавить немного соли и перца. Размять до получения однородной пасты, а затем начинить этой смесью яичные белки.
- Посыпать паприкой, украсить листьями петрушки и сразу же подавать.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Филе семги – 200 г
- Сливочный сыр – 3 ст.л.
- Сливки 30 % – 2 ст.л.
- Несколько веточек укропа
- Тосты из белого хлеба
- Огурец – 1 шт.
- Каперсы
- Соль
- Белый перец
- Черный перец
Способ приготовления:
- Филе семги посолите, поперчите и запеките в духовке. Разомните вилкой, уберите все косточки и переложите в блендер.
- Добавьте сыр, сливки и взбейте в однородную массу.
- Добавьте мелко нарезанные каперсы, тщательно перемешайте и приправьте по вкусу белым перцем.
- Подавайте мусс из семги на подсушенных тостах с тонкими "лентами" из огурца и веточкой укропа.
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- Куриная печень – 500 г
- Сливочное масло – 150 г
- Крупная сладкая луковица
- 3-4 дольки чеснока
- Белое сухое вино – 150 мл
- Самые жирные сливки – 100 мл
- Оливковое масло
- Соль,перец
- Немного мускатного ореха
Способ приготовления:
- На оливковом масле обжарить нарезанный лук и чеснок до прозрачности. Делать его коричневым не нужно.
- Добавить крупно порезанную куриную печень без пленок и жира. Быстро обжарить, печень внутри должна оставаться красной.
- Затем добавить сливочное масло, влить вино и довести до кипения. Помешивая, дать выпариться резкому запаху алкоголя. Это займет около 8 минут.
- Немного остудить смесь и перетереть ее с помощью блендера.
- Вернуть печеночный паштет обратно на сковороду, добавить сливки и довести до кипения. Хорошо помешивая, потушить 3 минуты. Добавить соль, перец и мускатный орех.
- Переложить куриный паштет в банку и дать застыть. По желанию можно залить его растопленным сливочным маслом – так паштет будет храниться дольше.
Напомним, ранее мы писали, как сделать закусочные корзинки с курицей и грибами. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать рулет из лаваша с рыбой.
Все подробности в спецтеме Пасха-2020
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное