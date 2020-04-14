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Меню на Пасху: ТОП-5 рецептов праздничных закусок

Рецепты вкусных закусок на Пасху

Ирина Павлина
Сегодня, 15:00

Православная Пасха в 2020 году наступит 19 апреля. Традиционные блюда этого праздника – куличи, творожные пасхи, крашенки и всевозможные мясные блюда.

Если вы хотите разнообразить свое пасхальное меню, приготовьте аппетитные горячие и холодные закуски по рецептам из нашей подборки.

Фаршированные грибы с сыром и медом

Фаршированные грибы с сыром и медом
Фаршированные грибы с сыром и медом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Крупные шампиньоны – 16 шт.
  • Жидкий мед – 100 г
  • Сыр горгонзола (комнатной температуры) – 400 г
  • Оливковое масло первого отжима
  • Соль, перец

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Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 ºС.
  2. Грибы хорошо помойте, удалите ножку у каждого шампиньона.
  3. Влейте немного меда в выемку, затем начините гриб 1-2 ч.л. сыра.
  4. Уложите грибы на противень, посолите, поперчите и сбрызните оливковым маслом.
  5. Запекайте 10 минут.
  6. Фаршированные грибы можно подавать с чесночными тостами. Чтобы их сделать, поджарьте хлеб и натрите его зубчиком чеснока.

Смотрите видео, как приготовить вкусную творожную пасху:

Сырные шарики с виноградом

Сырные шарики с виноградом
Сырные шарики с виноградом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Виноград розовый (крупный) – 10 шт.
  • Крем-сыр – 150 г
  • Сыр с плесенью "Рокфор" – 130 г
  • Грецкие орехи – 50 г
  • Фисташки – 150 г

Способ приготовления:

  1. Снимите ягоды винограда с грозди, сделайте надрезы, достаньте косточки.
  2. Смешайте крем-сыр и сыр с плесенью.
  3. Грецкие орехи и фисташки перебейте в измельчителе до получения крупных крошек.
  4. Выложите порцию сырной массы на ладонь, расплющите, разместите по центру одну ягоду винограда.
  5. Залепите, сформируйте шарик и обваляйте ее в ореховых крошках. Так же сформируйте остальные шарики.

Фаршированные яйца с горчицей

Фаршированные яйца на Пасху
Фаршированные яйца на Пасху
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Яйца – 6 шт.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Молотая паприка – по вкусу
  • Листики петрушки – 12 шт.

Способ приготовления:

  1. Осторожно опустить куриные яйца в большую кастрюлю с кипящей водой. Варить на медленном огне в течение 10 минут.
  2. Слить жидкость и залить яйца холодной водой. Дать остыть. Очистить и разрезать вдоль пополам.
  3. Вынуть яичные желтки и поместить их в миску с майонезом и горчицей; добавить немного соли и перца. Размять до получения однородной пасты, а затем начинить этой смесью яичные белки.
  4. Посыпать паприкой, украсить листьями петрушки и сразу же подавать.

Мусс из семги на тостах

Мусс с красной рыбой
Мусс с красной рыбой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Филе семги – 200 г
  • Сливочный сыр – 3 ст.л.
  • Сливки 30 % – 2 ст.л.
  • Несколько веточек укропа
  • Тосты из белого хлеба
  • Огурец – 1 шт.
  • Каперсы
  • Соль
  • Белый перец
  • Черный перец

Способ приготовления:

  1. Филе семги посолите, поперчите и запеките в духовке. Разомните вилкой, уберите все косточки и переложите в блендер.
  2. Добавьте сыр, сливки и взбейте в однородную массу.
  3. Добавьте мелко нарезанные каперсы, тщательно перемешайте и приправьте по вкусу белым перцем.
  4. Подавайте мусс из семги на подсушенных тостах с тонкими "лентами" из огурца и веточкой укропа.

Нежный паштет из куриной печени

Паштет печеночный: рецепт с фото
Паштет печеночный: рецепт с фото
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • Куриная печень – 500 г
  • Сливочное масло – 150 г
  • Крупная сладкая луковица
  • 3-4 дольки чеснока
  • Белое сухое вино – 150 мл
  • Самые жирные сливки – 100 мл
  • Оливковое масло
  • Соль,перец
  • Немного мускатного ореха

Способ приготовления:

  1. На оливковом масле обжарить нарезанный лук и чеснок до прозрачности. Делать его коричневым не нужно.
  2. Добавить крупно порезанную куриную печень без пленок и жира. Быстро обжарить, печень внутри должна оставаться красной.
  3. Затем добавить сливочное масло, влить вино и довести до кипения. Помешивая, дать выпариться резкому запаху алкоголя. Это займет около 8 минут.
  4. Немного остудить смесь и перетереть ее с помощью блендера.
  5. Вернуть печеночный паштет обратно на сковороду, добавить сливки и довести до кипения. Хорошо помешивая, потушить 3 минуты. Добавить соль, перец и мускатный орех.
  6. Переложить куриный паштет в банку и дать застыть. По желанию можно залить его растопленным сливочным маслом – так паштет будет храниться дольше.

Напомним, ранее мы писали, как сделать закусочные корзинки с курицей и грибами. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать рулет из лаваша с рыбой.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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Источник: Сегодня
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