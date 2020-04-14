Меню на Пасху: ТОП-5 рецептов праздничных закусок

Рецепты вкусных закусок на Пасху

Православная Пасха в 2020 году наступит 19 апреля. Традиционные блюда этого праздника – куличи, творожные пасхи, крашенки и всевозможные мясные блюда.

Если вы хотите разнообразить свое пасхальное меню, приготовьте аппетитные горячие и холодные закуски по рецептам из нашей подборки.

Фаршированные грибы с сыром и медом

Фаршированные грибы с сыром и медом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Крупные шампиньоны – 16 шт.

Жидкий мед – 100 г

Сыр горгонзола (комнатной температуры) – 400 г

Оливковое масло первого отжима

Соль, перец

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 ºС. Грибы хорошо помойте, удалите ножку у каждого шампиньона. Влейте немного меда в выемку, затем начините гриб 1-2 ч.л. сыра. Уложите грибы на противень, посолите, поперчите и сбрызните оливковым маслом. Запекайте 10 минут. Фаршированные грибы можно подавать с чесночными тостами. Чтобы их сделать, поджарьте хлеб и натрите его зубчиком чеснока.

Смотрите видео, как приготовить вкусную творожную пасху:

Сырные шарики с виноградом

Сырные шарики с виноградом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Виноград розовый (крупный) – 10 шт.

Крем-сыр – 150 г

Сыр с плесенью "Рокфор" – 130 г

Грецкие орехи – 50 г

Фисташки – 150 г

Способ приготовления:

Снимите ягоды винограда с грозди, сделайте надрезы, достаньте косточки. Смешайте крем-сыр и сыр с плесенью. Грецкие орехи и фисташки перебейте в измельчителе до получения крупных крошек. Выложите порцию сырной массы на ладонь, расплющите, разместите по центру одну ягоду винограда. Залепите, сформируйте шарик и обваляйте ее в ореховых крошках. Так же сформируйте остальные шарики.

Фаршированные яйца с горчицей

Фаршированные яйца на Пасху Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Яйца – 6 шт.

Майонез – 2 ст.л.

Горчица – 1 ч.л.

Соль, перец – по вкусу

Молотая паприка – по вкусу

Листики петрушки – 12 шт.

Способ приготовления:

Осторожно опустить куриные яйца в большую кастрюлю с кипящей водой. Варить на медленном огне в течение 10 минут. Слить жидкость и залить яйца холодной водой. Дать остыть. Очистить и разрезать вдоль пополам. Вынуть яичные желтки и поместить их в миску с майонезом и горчицей; добавить немного соли и перца. Размять до получения однородной пасты, а затем начинить этой смесью яичные белки. Посыпать паприкой, украсить листьями петрушки и сразу же подавать.

Мусс из семги на тостах

Мусс с красной рыбой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Филе семги – 200 г

Сливочный сыр – 3 ст.л.

Сливки 30 % – 2 ст.л.

Несколько веточек укропа

Тосты из белого хлеба

Огурец – 1 шт.

Каперсы

Соль

Белый перец

Черный перец

Способ приготовления:

Филе семги посолите, поперчите и запеките в духовке. Разомните вилкой, уберите все косточки и переложите в блендер. Добавьте сыр, сливки и взбейте в однородную массу. Добавьте мелко нарезанные каперсы, тщательно перемешайте и приправьте по вкусу белым перцем. Подавайте мусс из семги на подсушенных тостах с тонкими "лентами" из огурца и веточкой укропа.

Нежный паштет из куриной печени

Паштет печеночный: рецепт с фото Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

Куриная печень – 500 г

Сливочное масло – 150 г

Крупная сладкая луковица

3-4 дольки чеснока

Белое сухое вино – 150 мл

Самые жирные сливки – 100 мл

Оливковое масло

Соль,перец

Немного мускатного ореха

Способ приготовления:

На оливковом масле обжарить нарезанный лук и чеснок до прозрачности. Делать его коричневым не нужно. Добавить крупно порезанную куриную печень без пленок и жира. Быстро обжарить, печень внутри должна оставаться красной. Затем добавить сливочное масло, влить вино и довести до кипения. Помешивая, дать выпариться резкому запаху алкоголя. Это займет около 8 минут. Немного остудить смесь и перетереть ее с помощью блендера. Вернуть печеночный паштет обратно на сковороду, добавить сливки и довести до кипения. Хорошо помешивая, потушить 3 минуты. Добавить соль, перец и мускатный орех. Переложить куриный паштет в банку и дать застыть. По желанию можно залить его растопленным сливочным маслом – так паштет будет храниться дольше.

Напомним, ранее мы писали, как сделать закусочные корзинки с курицей и грибами. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать рулет из лаваша с рыбой.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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