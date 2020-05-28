Микрогрин: как вырастить полезную зелень на подоконнике

Особенности выращивания микрозелени в домашних условиях

Микрогрин превосходен в салатах и сэндвичах, им украшают гарниры, коктейли и смузи. Чем полезна микрозелень, и как ее выращивать, показала Мария Монахова, эксперт по растениеведению.

Микрогрин – это маленькие проростки, от недели до пяти. В них содержится в 10 раз больше полезных элементов и витаминов, чем во взрослых овощах. Кстати, известная модель и актриса Роузи Хантингтон-Уайтли советует употреблять микрогрин хотя бы раз в день, чтобы иметь такой же цветущий вид, как она.

Выращивать микрозелень очень легко, это можно делать даже с детьми. Но семена для выращивания микрогрина нужно использовать только специальные, потому что они не обработаны химикатами. Можно использовать такие культуры, как горох, петрушка, кинза, а также другие пряные травы. Некоторые из этих культур, например, горох, можно есть прямо вместе с корнями.

Как же их посадить, чтобы перед употреблением в пищу не мыть? Для этого возьмите пластиковый контейнер, застелите его поливным матом (любой тканью, которая хорошо впитывает воду) и щедро опрыскайте его водой комнатной температуры. Выложите сверху семена микрогрина и равномерно распределите. Накройте крышкой.

Микрогрин очень полезен для здоровья Фото: Depositphotos

Уже через пять недель вы получите росточки. Они чистые, их можно употреблять в пищу. Выращивайте полезную микрозелень дома и будьте здоровы!

Напомним, ранее мы писали, как сделать мини-огород на подоконнике. Сегодня.Lifestyle также писали, как вырастить на подоконнике зелень для салата.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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