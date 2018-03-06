Жить здорово: что такое микрозелень и зачем ее едят

Уже через два дня богатые витаминами и микроэлементами проросший подсолнух, базилик и морковку можно есть

Быстро похудеть без вреда для здоровья, понизить уровень холестерина, предотвратить атеросклероз и даже помолодеть – во всем этом поможет Микрогрин, уверяют диетологи. Это – мини-зелень, вырастить которую под силу каждому. Нужны только семена, бумажные салфетки и вода. Уже через два дня появятся ростки горошка, редиса, лука, чечевицы или люцерны – вкусные и сочные. Об этой технологии – в рубрике "Жить здорово".

Прихожую Оксаны Давинчук украшают не цветы, а свежая, сочная зелень. Желанием выращивать микрозелень она загорелась после визита подруги.

"Подружка приехала из Тель-Авива и привезла микрозелень в упаковках – и я тогда попробовала этот салат впервые", – рассказала Оксана Давинчук.

Стеллаж для рассады Оксана сколотила сама: купила пластиковые короба, бумажные полотенца, дистиллированную воду и, самое главное, – семена, необработанные химией. Оксана замачивает их на шесть-восемь часов, а затем тонким слоем выкладывает в поддон, сбрызгивает водой и накрывает пищевой пленкой.

"Если не долить – засохнут. Если перелить – могут покрыться плесенью. Если очень много, начинается процесс гниения. Трава всходит три-четыре дня. Тоже этот момент надо не прощелкать, потому что опять-таки процессы гниения могут начаться", – отметила Оксана Давинчук.

Уже через два дня проросший подсолнух, базилик и морковку можно есть.

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Микрогрин превосходен в салатах и сендвичах, им украшают гарниры, коктейли и смузи – а о пользе микрогрина в ежедневном рационе можно говорить бесконечно.

Среди плюсов – нежнейший вкус, способность к очищению организма от шлаков и токсинов, омолаживанию клеток. Употребляяя Микрогрин, за пару месяцев можно похудеть без вреда для здоровья.

Еще микрогрин укрепляет волосы и ногти. В ростках содержится в пятьсот раз больше витаминов и микроэлементов, чем в зерне или во взрослом растении.

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Это настоящий "суперфуд", достоинства которого уже оценили шеф-повара престижных ресторанов и голливудские звезды. Есть Микрогрин советуют при сахарном диабете и даже онкозаболеваниях.

"Есть в мире много очень исследований, которые доказали, что люди, которые употребляют огромное количество микрозелени в свой рацион – у них развитие опухоли или вообще останавливается, или даже наблюдается регресс", – отметила диетолог Виктория Багрий.

А еще зелень нормализует артериальное давление, укрепляет иммунитет и повышает общий тонус организма.