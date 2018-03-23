Пасха-2018: как покрасить яйца в луковой шелухе

Три способа окрашивания яиц в луковой шелухе на Пасху

Как покрасить пасхальные яйца луковой шелухой Фото: pixabay.com

Окраска пасхальных яиц луковой шелухой – это просто, экологично и доступно. Сегодня мы расскажем, как правильно красить яйца в луковой шелухе, а заодно и поделимся некоторыми секретами, как сделать пасхальные яйца максимально красивыми.

Как быстро покрасить яйца луковой шелухой

Крашенки в луковой шелухе Фото: pixabay.com

Снять шелуху с десяти луковиц, промыть и сложить в кастрюльку. Залить водой и добавить немного соли, чтобы яйца не потрескались. Куриные яйца помыть и добавить в кастрюлю. Они должны быть полностью покрыты жидкостью и шелухой. Довести до кипения, уменьшить огонь и варить в течение 10-15 минут. Затем вынуть яйца шумовкой и переложить на салфетку. Дать остыть. Готовые крашенки можно натереть растительным маслом для блеска.

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Как красиво покрасить яйца луковой шелухой

Пасхальные яйца с листиками петрушки Фото: pixabay.com

Куриные яйца помыть с использованием соды. Чистую шелуху примерно семи луковиц сложить в кастрюлю. Добавить полтора литра воды и чайную ложку уксуса для более насыщенного цвета. Варить на медленном огне в течение 25 минут. Положить на каждое куриное яйцо по листику зелени (петрушки, базилика, розмарина) и аккуратно расправить. Вместо зелени можно использовать крупы: горох, рис, гречку, пшено; или прикрепить к яйцу вырезанную из бумаги фигурку пасхального кролика. Плотно завернуть яйца в марлю или бинт, завязать концы нитками. Лишнюю ткань отрезать. В кипящий насыщенный отвар луковой шелухи аккуратно опустить подготовленные яйца. Варить их в течение 15 минут, поддерживая на плите минимальный огонь. Достать крашенки из отвара и положить в холодную воду. Когда они остынут, снять нитки, марлю и листики.

Как покрасить яйца в луковой шелухе с зеленкой

Мраморные пасхальные яйца Фото: pixabay.com

Шелуху от репчатого лука мелко нарезать и выложить на блюдо. Куриные яйца помыть и, пока они влажные, обвалять в шелухе. Затем каждое яйцо выложить на марлю и завязать в узелок, кончик отрезать. Приготовить раствор для окрашивания яиц. Для этого в кастрюлю налить стакан воды, добавить пузырек аптечной зеленки и ложку соли. Сложить в кастрюлю яйца в шелухе. Они должны быть хорошо покрыты водой с зеленкой. Если стакана воды для этого мало, нужно добавить еще. Поставить на плиту и варить в течение 10 минут. Затем промыть крашеные вареные яйца холодной водой. После этого снять марлю с шелухой и снова промыть яйца под проточной водой. Обсушить крашенки, разложив их на салфетке.

Напомним, ранее мы писали, как покрасить яйца с помощью скотча. Сайт "Сегодня" также рассказывал о натуральных красителях для пасхальных яиц.

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху: