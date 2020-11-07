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Печенье с шоколадной крошкой: секреты классического рецепта

Сегодня, 13:14

Хрустящее печенье с шоколадом считается классикой в США, а придумали его по счастливой случайности

Печенье с шоколадной крошкой родилось целых 82 года тому назад в США, в городе Уитмен, штат Массачусетс. Его "мама" – кулинар Рут Уэйкфильд. Именно она придумала рецепт и сколотила на нем громадный капитал. Сегодня – это один из самых любимых десертов в Америке. Его можно купить в магазинах, его постоянно пекут дома. Ведь сложно найти что-нибудь вкуснее хрустящего печенья с шоколадной крошкой? Классический рецепт найдете ниже.

Начиналось все с ошибки

Именно с ошибки в рецептуре. 1937 год. Талантливая пекарь Рут Уэйкфильд чувствовала себя уверенно. У нее была небольшая пекаренка и ресторанчик. Со всей округи бегали к Рут за ее выпечкой, которую она готовила из песочного теста. Как гласит легенда, однажды, не найдя на кухне какао, она решила измельчить молочную шоколадку и добавить в тесто. В надежде, что шоколад растает и даст печенью нужный вкус.

Но случилось иначе. Кусочки шоколада не растаяли, а лишь немного подтаяли, тесто стало мягче и пропиталось шоколадом.

Собственно, это и был день рождения десерта. Рут вскоре подписала контракт с производителем шоколада, который она использовала. И стала очень богатой женщиной.

Есть в этой истории и скептики

Фото: Instagram/solozaurcookin

Они не против этой красивой легенды, но у них есть свое мнение. Мол, Рут была талантливым пекарем и просто не могла допустить, что на ее кухне чего-то не было. Шоколадную крошку она добавила не случайно. То есть пошла на эксперимент осознанно. Утверждают, что и сама Рут как-то проговорилась и рассказала об этом близкому окружению. И как бы там ни было, печенье стало классикой, и не только в США.

Теперь непосредственно к выпеканию, а перед этим важные советы:

Чтобы печенье стало идеальным

Фото: Instagram/ivi.kiwi.44
  • Используйте сливочное масло, не маргарин. Так вы добьетесь рыхлой и нежной текстуры
  • Не берите плиточный шоколад, лучше кусковой. Ведь у него более выраженный и насыщенный вкус

Рецепт Американского печенья с шоколадной крошкой

Фото: Instagram/solozaurcookin

Время приготовления: 30 мин подготовка теста, 60 мин охлаждение, 20 мин выпекания

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт
  • масло сливочное – 200 г
  • белый сахар – 155 г
  • тростниковый сахар – 155 г
  • мука – 500 г
  • соль мелкого помола, сода, горячая вода – по 1 ч.л.
  • ванильный сахар – 5 г
  • шоколад темный – 100 г или по вкусу

Как готовить:

  1. Два вида сахара хорошо смешать с размягченным сливочным маслом
  2. Вбить яйца, тщательно размешивая. Второе яйцо добавить тогда, когда в массе полностью растворится первое яйцо
  3. Добавить ванилин, потом соль, предварительно расстворив ее в 1 ч.л. горячей воды.
  4. Добавить соду и постепенно вмешивать муку. Довести до однородности и оставить на 15 мин
  5. Измельчить шоколад ножом и добавить в тесто
  6. Слепить округлые печенья. Они должны напоминать небольшие тефтели
  7. Разложить на пергаментной бумаге на противне. Расстояние между ними – не менее 5 см
  8. Оставить в холодильнике на 60 мин
  9. Выпекать при 180° С в предварительно разогретой духовке 20 минут

Здесь найдете рецепт шоколадных бомбочек с маршмэллоу внутри.

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