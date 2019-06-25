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Петров пост 2019: ТОП-5 простых рецептов на день

Пост Петра и Павла начался через неделю после Троицы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:30
Постное меню летом можно разнообразить овощами
Постное меню летом можно разнообразить овощами
Фото: freepik.com

Петров пост 2019 пройдет с 24 июня по 11 июля. В это время церковный устав запрещает употреблять в пищу любые продукты животного происхождения, кроме рыбы и морепродуктов. При этом овощи, грибы, крупы, фрукты, ягоды и бобовые есть можно.

Смотрите видео, как приготовить постные булочки с розмарином:

Мы составили постное меню на день, которое поможет вам соблюдать пост Петра и Павла с пользой.

Постный суп с рыбой, помидорами и зеленым горошком

Постный рыбный суп с овощами
Постный рыбный суп с овощами
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 2 л воды
  • 700 г хека
  • 3 картофелины
  • 1 луковица
  • 200 г помидоров
  • 800 г риса
  • 2/3 стакана замороженного горошка. 
  • 3 ст.л растительного масла
  • Соль, перец

Рецепт приготовления:

  1. Промытую рыбу залить водой, довести до кипения и снять пену. Переложить рыбу на тарелку. 
  2. Бульон процедить и вернуть в кастрюлю. Довести до кипения, добавить рис и нарезанный кубиками картофель. Варить до готовности картошки.
  3. Рыбу разобрать на кусочки, убрать кости и кожу. Добавить в суп.
  4. На сковороде с растительным обжарить нарезанный лук до мягкости. Добавить помидоры, очищенные от кожицы и нарезанные кубиками. Готовить 7 минут.
  5. Добавить пассерованные овощи в кастрюлю вместе с зеленым горошком. Посолить и поперчить. Варить, пока горошек не станет мягким. Подавать суп вместе с хлебом.  

Постное рагу из кабачков, баклажанов и картофеля в мультиварке

Рагу постное из овощей
Рагу постное из овощей
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Кабачки – 200 г
  • Баклажаны – 200 г
  • Перец болгарский – 200 г
  • Перец острый – 1 небольшой стручок
  • Морковь – 100 г
  • Картофель – 500 г
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Помидоры – 200 г или 50 г вяленых
  • Соль, перец
  • Растительное масло – 1 ст.л. 

Рецепт приготовления:

  1. Овощи очистить, нарезать брусочками. Чеснок мелко нашинковать. Посолить, поперчить, добавить соль и перец по вкусу.
  2. Поместить овощи в чашу мультиварки. Готовить в режиме "Тушение" до звукового сигнала.
  3. В процессе нужно будет несколько раз перемешать овощи специальной лопаткой, которая прилагается к мультиварке.

Совет: если вы собираетесь готовить рагу на плите, возьмите кастрюлю с плотно закрывающейся крышкой, выставьте температуру ниже среднего и готовьте, периодически помешивая, около часа.

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Постный салат из капусты с помидорами

Постный салат из капусты и овощей
Постный салат из капусты и овощей
Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • Половина молодой белокочанной капусты
  • 1 большой красный помидор
  • 1 большой желтый помидор
  • 2-3 свежих огурца
  • несколько веточек зеленого лука и укропа
  • 1-2 зубчика чеснока
  • Немного сушеного орегано
  • 1 щепотка молотого перца
  • 3-4 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • Соль, молотый перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Капусту тонко нашинковать, размять руками вместе с лимонным соком и щепоткой соли.
  2. Помидоры порезать ломтиками, огурцы – кружочками.
  3. Зелень мелко порубить. Все перемешать.
  4. В масло добавить пропущенный через пресс чеснок, специи, хорошо перемешать.
  5. Заправить салат, посолить по вкусу.
  6. Дать настояться 15-20 минут и подавать.

Постные картофельные зразы с шампиньонами

Постные зразы с картошкой и грибами
Постные зразы с картошкой и грибами
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 6-8 картофелин
  • 300 г шампиньонов
  • 2 средних луковицы
  • 3-4 ст.ложки муки
  • 1 долька чеснока
  • 1 лавровый листик
  • 3-4 горошины душистого перца
  • 4-5 горошин черного перца
  • зелень 
  • 2 ч.ложки соли (или по вкусу)
  • 1 ч.ложка черного молотого перца
  • 4-5 ст. ложек рафинированного растительного масла

Рецепт приготовления:

  1. Шампиньоны помыть и нарезать соломкой. Разогреть сковороду без масла и добавить грибы. Жарить их на среднем огне, пока вся жидкость не испарится.
  2. Лук почистить и мелко нарезать. Добавить его в сковороду вместе с маслом и зеленью. Посолить и поперчить. Жарить, пока лук не станет мягким. Остудить.
  3. Очищенный картофель нарезать кубиками и залить холодной водой, добавить соль, чеснок, лавровый лист и перец горошком. Отварить до готовности и убрать специи.
  4. Готовый картофель размять в пюре. Добавить соль, немного растительного масла и столовую ложку муки. Тщательно перемешать.
  5. Из двух столовых ложек пюре сделать лепешку, положить в центр столовую ложку начинки. Сформировать зразу и обвалять ее в муке. Повторить с оставшимися ингредиентами.
  6. Обжарить зразы на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Подавать зразы вместе со свежими или тушеными овощами.

Постный шоколадный пирог с вишней

Постный шоколадный пирог с вишней
Постный шоколадный пирог с вишней
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Для теста:

  • 3 стакана муки
  • 1,5 стакана сахара
  • 2 стакана воды 
  • 3/4 стакана растительного масла
  • 1/2 стакана какао-порошка 
  • 1 ч. ложка соли
  • 2 ч. ложки соды или 4 ч. ложки разрыхлителя
  • 2 ст. ложки белого винного или яблочного уксуса
  • 1 пакетик ванильного сахара 
  • 400 г вишен без косточек
  • Сахарная пудра

Рецепт приготовления:

  1. Вишни разморозить и слить сок.
  2. В большой миске смешать все сухие ингредиенты: просеянную, муку, сахар, ваниль, соль, соду и какао.
  3. Смешать воду, уксус и масло, влить в сухую смесь и перемешать до однородности.
  4. Круглую форму для выпечки застелить пергаментной бумагой. Вылить в нее половину теста, разложить на нем вишню, равномерно распределить оставшееся тесто.
  5. Выпекать пирог в разогретой до 180 С духовке в течение 40-50 минут. Готовность проверить зубочисткой.
  6. Остудить корж и дать ему постоять в течение 5-6 часов. Посыпать просеянной сахарной пудрой.
  7. Совет: если вы планируете использовать консервированные вишни, добавьте в тесто меньше сахара.

Напомним, ранее мы делились рецептами постной выпечки с яблоками. "Сегодня" также писали, как приготовить постные салаты из свеклы.

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Источник: Сегодня
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