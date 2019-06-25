Петров пост 2019: ТОП-5 простых рецептов на день

Пост Петра и Павла начался через неделю после Троицы

Постное меню летом можно разнообразить овощами Фото: freepik.com

Петров пост 2019 пройдет с 24 июня по 11 июля. В это время церковный устав запрещает употреблять в пищу любые продукты животного происхождения, кроме рыбы и морепродуктов. При этом овощи, грибы, крупы, фрукты, ягоды и бобовые есть можно.

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Мы составили постное меню на день, которое поможет вам соблюдать пост Петра и Павла с пользой.

Постный суп с рыбой, помидорами и зеленым горошком

Постный рыбный суп с овощами Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

2 л воды

700 г хека

3 картофелины

1 луковица

200 г помидоров

800 г риса

2/3 стакана замороженного горошка.

3 ст.л растительного масла

Соль, перец

Рецепт приготовления:

Промытую рыбу залить водой, довести до кипения и снять пену. Переложить рыбу на тарелку. Бульон процедить и вернуть в кастрюлю. Довести до кипения, добавить рис и нарезанный кубиками картофель. Варить до готовности картошки. Рыбу разобрать на кусочки, убрать кости и кожу. Добавить в суп. На сковороде с растительным обжарить нарезанный лук до мягкости. Добавить помидоры, очищенные от кожицы и нарезанные кубиками. Готовить 7 минут. Добавить пассерованные овощи в кастрюлю вместе с зеленым горошком. Посолить и поперчить. Варить, пока горошек не станет мягким. Подавать суп вместе с хлебом.

Постное рагу из кабачков, баклажанов и картофеля в мультиварке

Рагу постное из овощей Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Кабачки – 200 г

Баклажаны – 200 г

Перец болгарский – 200 г

Перец острый – 1 небольшой стручок

Морковь – 100 г

Картофель – 500 г

Чеснок – 3 зубчика

Помидоры – 200 г или 50 г вяленых

Соль, перец

Растительное масло – 1 ст.л.

Рецепт приготовления:

Овощи очистить, нарезать брусочками. Чеснок мелко нашинковать. Посолить, поперчить, добавить соль и перец по вкусу. Поместить овощи в чашу мультиварки. Готовить в режиме "Тушение" до звукового сигнала. В процессе нужно будет несколько раз перемешать овощи специальной лопаткой, которая прилагается к мультиварке.

Совет: если вы собираетесь готовить рагу на плите, возьмите кастрюлю с плотно закрывающейся крышкой, выставьте температуру ниже среднего и готовьте, периодически помешивая, около часа.

Постный салат из капусты с помидорами

Постный салат из капусты и овощей Фото: freepik.com

Ингредиенты:

Половина молодой белокочанной капусты

1 большой красный помидор

1 большой желтый помидор

2-3 свежих огурца

несколько веточек зеленого лука и укропа

1-2 зубчика чеснока

Немного сушеного орегано

1 щепотка молотого перца

3-4 ст. л. оливкового масла

1 ст.л. лимонного сока

Соль, молотый перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

Капусту тонко нашинковать, размять руками вместе с лимонным соком и щепоткой соли. Помидоры порезать ломтиками, огурцы – кружочками. Зелень мелко порубить. Все перемешать. В масло добавить пропущенный через пресс чеснок, специи, хорошо перемешать. Заправить салат, посолить по вкусу. Дать настояться 15-20 минут и подавать.

Постные картофельные зразы с шампиньонами

Постные зразы с картошкой и грибами Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

6-8 картофелин

300 г шампиньонов

2 средних луковицы

3-4 ст.ложки муки

1 долька чеснока

1 лавровый листик

3-4 горошины душистого перца

4-5 горошин черного перца

зелень

2 ч.ложки соли (или по вкусу)

1 ч.ложка черного молотого перца

4-5 ст. ложек рафинированного растительного масла

Рецепт приготовления:

Шампиньоны помыть и нарезать соломкой. Разогреть сковороду без масла и добавить грибы. Жарить их на среднем огне, пока вся жидкость не испарится. Лук почистить и мелко нарезать. Добавить его в сковороду вместе с маслом и зеленью. Посолить и поперчить. Жарить, пока лук не станет мягким. Остудить. Очищенный картофель нарезать кубиками и залить холодной водой, добавить соль, чеснок, лавровый лист и перец горошком. Отварить до готовности и убрать специи. Готовый картофель размять в пюре. Добавить соль, немного растительного масла и столовую ложку муки. Тщательно перемешать. Из двух столовых ложек пюре сделать лепешку, положить в центр столовую ложку начинки. Сформировать зразу и обвалять ее в муке. Повторить с оставшимися ингредиентами. Обжарить зразы на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Подавать зразы вместе со свежими или тушеными овощами.

Постный шоколадный пирог с вишней

Постный шоколадный пирог с вишней Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Для теста:

3 стакана муки

1,5 стакана сахара

2 стакана воды

3/4 стакана растительного масла

1/2 стакана какао-порошка

1 ч. ложка соли

2 ч. ложки соды или 4 ч. ложки разрыхлителя

2 ст. ложки белого винного или яблочного уксуса

1 пакетик ванильного сахара

400 г вишен без косточек

Сахарная пудра

Рецепт приготовления:

Вишни разморозить и слить сок. В большой миске смешать все сухие ингредиенты: просеянную, муку, сахар, ваниль, соль, соду и какао. Смешать воду, уксус и масло, влить в сухую смесь и перемешать до однородности. Круглую форму для выпечки застелить пергаментной бумагой. Вылить в нее половину теста, разложить на нем вишню, равномерно распределить оставшееся тесто. Выпекать пирог в разогретой до 180 С духовке в течение 40-50 минут. Готовность проверить зубочисткой. Остудить корж и дать ему постоять в течение 5-6 часов. Посыпать просеянной сахарной пудрой. Совет: если вы планируете использовать консервированные вишни, добавьте в тесто меньше сахара.

Напомним, ранее мы делились рецептами постной выпечки с яблоками. "Сегодня" также писали, как приготовить постные салаты из свеклы.

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