Пирог "Зебра": рецепт на кефире в духовке
Готовим пирог "Зебра" без сметаны
Пирог "Зебра" готовится из двух видов теста: ванильного и шоколадного. Оно выкладывается в форму поочередно, образуя характерный узор.
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Этот вкусный мраморный пирог можно испечь на семейное чаепитие и для праздничного стола. Он очень прост в приготовлении, приятно удивит гостей и порадует домашних.
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Пирог "Зебра" на кефире
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 319 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 1 стакан кефира (желательно жирного)
- 1 стакан сахарного песка
- 100 г масла или маргарина
- 2-2,5 ст. л. порошка какао
- 1,5 ч. л. экстракта ванили (по желанию)
- 0,5 ч. л. пищевой соды
- 3 стакана муки
Способ приготовления:
- Разбить яйца в миску и смешать миксером с сахаром до его полного растворения.
- Добавить теплое размягченное масло. Можно растопить его в микроволновой печи или на водяной бане, не доводя до кипения.
- Взбить масло с яйцами. Вылить к яйцам кефир. Будет лучше, если он предварительно постоит полчаса при комнатной температуре.
- Добавить в смесь пищевую соду. Гасить ее уксусом не нужно.
- Небольшими порциями всыпать муку, каждый раз хорошо перемешивая.
- Готовое тесто должно напоминать по консистенции густую сметану.
- Разделить тесто на две части. В одну из частей добавить какао и перемешать.
- Подготовить форму. Взять ложку и, каждый раз точно в центр, выливать поочередно по ложке то светлого, то шоколадного теста.
- Теперь зубочисткой сделать несколько полосок – провести от середины к бортикам. Затем провести зубочисткой между этими полосками, но в другом направлении – от бортиков к центру.
- Выпекать пирог "Зебра" на кефире при температуре 180 ºС около 35-40 минут.
- Проверять на готовность, проткнув сухой зубочисткой по центру. Если она остается сухой — пирог готов.
- Вытащите готовый десерт из духовки, тонким ножом осторожно отделите его от стенок формы и переверните на решетку. Переверните пирог донышком вниз и дайте остыть.
- При желании можно посыпать верх "Зебры" сахарной пудрой или полить ее шоколадной глазурью.
Как сделать глазурь для пирога "Зебра"
Смешайте в сотейнике 2 столовые ложки какао-порошка, 2-3 ст.л. сахара, 2 столовые ложки молока. Нагрейте, помешивая, чтобы сахар растворился. В конце добавьте 50 г сливочного масла и размешайте.
Напомним, ранее мы делились рецептами сладкой выпечки на кефире.
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