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Пирог "Зебра": рецепт на кефире в духовке

Готовим пирог "Зебра" без сметаны

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:10
Пирог "Зебра" в духовке
Пирог "Зебра" в духовке
Фото: Depositphotos

Пирог "Зебра" готовится из двух видов теста: ванильного и шоколадного. Оно выкладывается в форму поочередно, образуя характерный узор.

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Этот вкусный мраморный пирог можно испечь на семейное чаепитие и для праздничного стола. Он очень прост в приготовлении, приятно удивит гостей и порадует домашних.

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Пирог "Зебра" на кефире

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 319 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 1 стакан кефира (желательно жирного)
  • 1 стакан сахарного песка
  • 100 г масла или маргарина
  • 2-2,5 ст. л. порошка какао
  • 1,5 ч. л. экстракта ванили (по желанию)
  • 0,5 ч. л. пищевой соды
  • 3 стакана муки

Способ приготовления:

  1. Разбить яйца в миску и смешать миксером с сахаром до его полного растворения.
  2. Добавить теплое размягченное масло. Можно растопить его в микроволновой печи или на водяной бане, не доводя до кипения.
  3. Взбить масло с яйцами. Вылить к яйцам кефир. Будет лучше, если он предварительно постоит полчаса при комнатной температуре.
  4. Добавить в смесь пищевую соду. Гасить ее уксусом не нужно.
  5. Небольшими порциями всыпать муку, каждый раз хорошо перемешивая.
  6. Готовое тесто должно напоминать по консистенции густую сметану.
  7. Разделить тесто на две части. В одну из частей добавить какао и перемешать.
  8. Подготовить форму. Взять ложку и, каждый раз точно в центр, выливать поочередно по ложке то светлого, то шоколадного теста.
  9. Теперь зубочисткой сделать несколько полосок – провести от середины к бортикам. Затем провести зубочисткой между этими полосками, но в другом направлении – от бортиков к центру.
  10. Выпекать пирог "Зебра" на кефире при температуре 180 ºС около 35-40 минут.
  11. Проверять на готовность, проткнув сухой зубочисткой по центру. Если она остается сухой — пирог готов.
  12. Вытащите готовый десерт из духовки, тонким ножом осторожно отделите его от стенок формы и переверните на решетку. Переверните пирог донышком вниз и дайте остыть.
  13. При желании можно посыпать верх "Зебры" сахарной пудрой или полить ее шоколадной глазурью.

Как сделать глазурь для пирога "Зебра"

Смешайте в сотейнике 2 столовые ложки какао-порошка, 2-3 ст.л. сахара, 2 столовые ложки молока. Нагрейте, помешивая, чтобы сахар растворился. В конце добавьте 50 г сливочного масла и размешайте.

Напомним, ранее мы делились рецептами сладкой выпечки на кефире.

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Источник: Сегодня
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