Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Полезный салат с киноа, куриной грудкой и овощами

Рецепт вкусного салата из киноа с курицей и овощами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:35
Салат из киноа
Салат из киноа
Фото: Pixabay

Киноа – суперфуд и отличный источник витаминов. Эту крупу добавляют в супы, салаты, выпечку и десерты.

Смотрите видео и узнайте, что полезнее – гречка или киноа:

Мы советуем приготовить вкусный и полезный салат из киноа с добавлением куриного филе, стручковой фасоли, помидоров черри и пряностей.

Читайте также:
Рецепт осеннего салата из свеклы, киноа и грейпфрута

Салат из киноа, овощей и курицы

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 194 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 150 г свежих или маринованных томатов черри
  • 150 г отварной стручковой фасоли
  • 180 г куриной грудки
  • 1/2 шт. лимона
  • 80 г киноа
  • 2 ст. л. кунжутного масла
  • 8 г кинзы
  • 1 палочка корицы
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ч.л. смеси специй (паприка, корица, кориандр)
  • Цедра лимона – по вкусу
  • 2 лавровых листа
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. В кипящую воду отправьте лавровый лист и цедру лимона.
  2. Соедините в ступке кориандр, черный перец, корицу, паприку, перемешайте.
  3. Куриную грудку разрежьте вдоль пополам и слегка отбейте, натрите специями, сбрызните кунжутным маслом и посолите.
  4. Поставьте вариться киноа.
  5. В этот момент обжарьте куриную грудку со всех сторон с зубчиком чеснока.
  6. Посолите киноа, перемешайте. Вытащите из сотейника цедру лимона, лавровые листья.
  7. Снимите курицу, нарежьте ломтиками.
  8. Смешайте в миске киноа, курицу, фасоль, томаты черри, заправьте кунжутным маслом и тщательно перемешайте.
  9. Выложите киноа с овощами на тарелку, сверху положите куриную грудку, украсьте свежей кинзой, сбрызните кунжутным маслом.

Как правильно варить стручковую фасоль

Налить в большую кастрюлю воду и довести ее до кипения. Фасоль помыть и, если нужно, разрезать на кусочки. Положить ее в кастрюлю, посолить и быстро довести до кипения. Крышкой накрывать не нужно.

Свежую фасоль следует варить 8 минут, замороженную – 8 минут с момента закипания воды. Затем откинуть на дуршлаг и обдать струей ледяной воды.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить фаршированную тыкву с киноа.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как сварить постный суп из чечевицы с овощами Как испечь быстрый яблочный пирог на сметане Фаршированная тыква с мясом и рисом: рецепт дня Рецепт постных гречневых котлет с грибами
овощи курица салат рецепт киноа
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Девушка дня. Самая привлекательная спортсменка мира Алиса Шмидт
Девушка дня. Самая привлекательная спортсменка мира Алиса Шмидт
Звездные пары с огромной разницей в росте
Звездные пары с огромной разницей в росте
Девушка дня. У Александра Зубкова невероятно красивая невеста!
Девушка дня. У Александра Зубкова невероятно красивая невеста!
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 16:05Fun

Питон выпрыгнул из воды и съел оленя целиком: видео

Сегодня, 11:01Шоу-бизнес

Смело! Наголо побритый Филипп Киркоров удивил сменой имиджа

Вчера, 15:52Шоу-бизнес

Самолет "Время и Стекло" попал в аварию: все подробности

Вчера, 14:58Wellness

Здоровье домашних питомцев: какую роль играет правильное питание

Вчера, 14:11Шоу-бизнес

Елена Зеленская и Маша Ефросинина объединились в борьбе против насилия

Вчера, 11:36Fun

Похудевшая на 73 кг женщина раскрыла главное правило сброса веса

Вчера, 08:19Fun

Девушка в "неподобающем наряде" на свадьбе разозлила невесту: фото

25 ноябряПсихология

Три черты характера, из-за которых вы останетесь одни

25 ноябряFun

Сокровища и папирусы: в Египте нашли невероятный тайник

25 ноябряFood

Новогоднее меню 2020: ТОП-10 рецептов праздничных блюд

25 ноябряTravel

"Черная пятница" в Ryanair: началась распродажа самых дешевых авиабилетов

25 ноябряFood

Как сделать вкусный шашлык из свинины в духовке

25 ноябряШоу-бизнес

"Сложно проигрывать": Анна Ризатдинова прокомментировала финал "Танців з зірками"

25 ноябряFood

Простые салаты на Новый год 2020: ТОП-5 рецептов

25 ноябряFun

Умер последний суматранский носорог: как выглядело животное

25 ноябряШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто победил в танцевальном шоу

Новости партнеров

Маленькая ванная комната: в чем преимущество небольшой площади
Маленькая ванная комната: в чем преимущество небольшой площади
Простой способ
Простой способ "перезагрузки" печени
Об опасности ночных походов в туалет
Об опасности ночных походов в туалет
Что делать, если вас ужалила оса
Что делать, если вас ужалила оса
9 вещей, которые нельзя класть в стиральную машину
9 вещей, которые нельзя класть в стиральную машину
Не пиво, и не вода: назван напиток, идеально утоляющий жажду
Не пиво, и не вода: назван напиток, идеально утоляющий жажду
10 роковых блондинок Голливуда, разбивших чужие семьи
10 роковых блондинок Голливуда, разбивших чужие семьи
Продукты, которые успокаивают нервы
Продукты, которые успокаивают нервы