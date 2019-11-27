Полезный салат с киноа, куриной грудкой и овощами
Рецепт вкусного салата из киноа с курицей и овощами
Киноа – суперфуд и отличный источник витаминов. Эту крупу добавляют в супы, салаты, выпечку и десерты.
Смотрите видео и узнайте, что полезнее – гречка или киноа:
Мы советуем приготовить вкусный и полезный салат из киноа с добавлением куриного филе, стручковой фасоли, помидоров черри и пряностей.
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Салат из киноа, овощей и курицы
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 194 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 150 г свежих или маринованных томатов черри
- 150 г отварной стручковой фасоли
- 180 г куриной грудки
- 1/2 шт. лимона
- 80 г киноа
- 2 ст. л. кунжутного масла
- 8 г кинзы
- 1 палочка корицы
- 1 зубчик чеснока
- 1 ч.л. смеси специй (паприка, корица, кориандр)
- Цедра лимона – по вкусу
- 2 лавровых листа
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- В кипящую воду отправьте лавровый лист и цедру лимона.
- Соедините в ступке кориандр, черный перец, корицу, паприку, перемешайте.
- Куриную грудку разрежьте вдоль пополам и слегка отбейте, натрите специями, сбрызните кунжутным маслом и посолите.
- Поставьте вариться киноа.
- В этот момент обжарьте куриную грудку со всех сторон с зубчиком чеснока.
- Посолите киноа, перемешайте. Вытащите из сотейника цедру лимона, лавровые листья.
- Снимите курицу, нарежьте ломтиками.
- Смешайте в миске киноа, курицу, фасоль, томаты черри, заправьте кунжутным маслом и тщательно перемешайте.
- Выложите киноа с овощами на тарелку, сверху положите куриную грудку, украсьте свежей кинзой, сбрызните кунжутным маслом.
Как правильно варить стручковую фасоль
Налить в большую кастрюлю воду и довести ее до кипения. Фасоль помыть и, если нужно, разрезать на кусочки. Положить ее в кастрюлю, посолить и быстро довести до кипения. Крышкой накрывать не нужно.
Свежую фасоль следует варить 8 минут, замороженную – 8 минут с момента закипания воды. Затем откинуть на дуршлаг и обдать струей ледяной воды.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить фаршированную тыкву с киноа.
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