Полезный салат с киноа, куриной грудкой и овощами

Рецепт вкусного салата из киноа с курицей и овощами

Салат из киноа Фото: Pixabay

Киноа – суперфуд и отличный источник витаминов. Эту крупу добавляют в супы, салаты, выпечку и десерты.

Смотрите видео и узнайте, что полезнее – гречка или киноа:

Мы советуем приготовить вкусный и полезный салат из киноа с добавлением куриного филе, стручковой фасоли, помидоров черри и пряностей.

Салат из киноа, овощей и курицы

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

194 ккал на 100 г

Ингредиенты:

150 г свежих или маринованных томатов черри

150 г отварной стручковой фасоли

180 г куриной грудки

1/2 шт. лимона

80 г киноа

2 ст. л. кунжутного масла

8 г кинзы

1 палочка корицы

1 зубчик чеснока

1 ч.л. смеси специй (паприка, корица, кориандр)

Цедра лимона – по вкусу

2 лавровых листа

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

В кипящую воду отправьте лавровый лист и цедру лимона. Соедините в ступке кориандр, черный перец, корицу, паприку, перемешайте. Куриную грудку разрежьте вдоль пополам и слегка отбейте, натрите специями, сбрызните кунжутным маслом и посолите. Поставьте вариться киноа. В этот момент обжарьте куриную грудку со всех сторон с зубчиком чеснока. Посолите киноа, перемешайте. Вытащите из сотейника цедру лимона, лавровые листья. Снимите курицу, нарежьте ломтиками. Смешайте в миске киноа, курицу, фасоль, томаты черри, заправьте кунжутным маслом и тщательно перемешайте. Выложите киноа с овощами на тарелку, сверху положите куриную грудку, украсьте свежей кинзой, сбрызните кунжутным маслом.

Как правильно варить стручковую фасоль

Налить в большую кастрюлю воду и довести ее до кипения. Фасоль помыть и, если нужно, разрезать на кусочки. Положить ее в кастрюлю, посолить и быстро довести до кипения. Крышкой накрывать не нужно.

Свежую фасоль следует варить 8 минут, замороженную – 8 минут с момента закипания воды. Затем откинуть на дуршлаг и обдать струей ледяной воды.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить фаршированную тыкву с киноа.

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