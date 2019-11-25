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Постная выпечка: рецепт плюшек с корицей и изюмом

Рецепт сладких булочек к чаю

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:10
Постные плюшки с изюмом и корицей
Постные плюшки с изюмом и корицей
Фото: freepik.com

Рождественский пост 2019-2020 пройдет с 28 ноября по 6 января. В это время нельзя есть мясо, молоко и яйца, зато разрешены овощи, фрукты, грибы, бобовые и крупы.

Смотрите видео, как приготовить постное печенье на рассоле:

Мы расскажем, как испечь вкусные постные булочки с корицей. Это прекрасное дополнение к чаю или кофе.

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Постные плюшки с корицей

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 259 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

  • 480 г (3 стакана) муки
  • 1 стакан (250 мл) теплой воды
  • 6-7 ст.л. рафинированного растительного масла
  • 5-6 ст.л. сахара
  • 12-13 г прессованных дрожжей или 5 г (1 ч.ложка с горкой) сухих дрожжей
  • 0,5 ч.ложки соли

Для начинки:

  • 1-2 ст.л. изюма
  • 1-2 ч.л. молотой корицы
  • 1-2 ст.л. рафинированного растительного масла
  • 1-2 ст.л. сахара

Для посыпки:

  • Сахарная пудра

Способ приготовления:

  1. Замесить тесто. Дрожжи растворить в теплой воде, добавить сахар, соль и масло. Постепенно добавлять просеянную муку, тщательно вмешивая каждую порцию.
  2. Вначале мешать ложкой, а когда тесто станет достаточно густым, продолжить замес руками. Муку добавлять, пока тесто не перестанет быть липким. Надо стараться обойтись наименьшим количеством муки: тогда выпечка будет воздушной и мягкой. В конце помесить тесто на сухом рабочем столе в течение 5-7 минут до гладкости.
  3. Емкость для подхода теста смазать маслом, положить в нее скатанное в шар тесто и накрыть пищевой пленкой или влажным полотенцем.
  4. Поставить тесто в теплое место для подхода на 2-3 часа, пока оно не увеличится в объеме в 3 раза. В процессе подхода желательно тесто обмять 1-2 раза.
  5. Подошедшее тесто обмять, скатать в шар и надрезать его ножом крест-накрест, а затем руками развернуть углы и придать тесту форму квадрата.
  6. Раскатать этот квадрат в прямоугольный пласт толщиной 4-5 мм, смазать его маслом, равномерно распределить на нем промытый изюм, посыпать сахаром и корицей.
  7. Скатать пласт в плотный рулет, тщательно защипать край. Разрезать рулет на кусочки длиной 7-8 см. Поставить их на расстоянии 3-4 см друг от друга в круглую разъемную форму, застеленную бумагой для выпечки.
  8. Накрыть форму полотенцем и оставить для расстойки на 15-20 минут.
  9. Выпекать плюшки в нагретой до 200 °С духовке около 25-30 минут. Когда верх булочек зарумянится, нужно прикрыть их фольгой и печь до готовности.
  10. Теплые булочки посыпать просеянной сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы делились рецептами постной выпечки с яблоками.

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Источник: Сегодня
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