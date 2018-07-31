Рецепт дня: фаршированные грибы с моцареллой и помидорами черри
Закуска а-ля "Капрезе" – грибы портобелло с томатами, моцареллой и базиликом
Грибы портобелло – это не что иное, как один из сортов привычных и любимых многими шампиньонов. Отличает этот сорт более крупные размеры и шляпка, которая может полностью раскрыться.
Фаршированные грибы с томатами и моцареллой
Ингредиенты:
- 4 шляпки грибов портобелло
- 8 шариков мини-моцареллы, разрезанных пополам
- 1 чашка разноцветных помидоров черри, разрезанных пополам
- 1 чашка свежего базилика, порванной руками
- 4 столовые ложки сливочного или оливкового масла
- 2-3 зубчика чеснока, тонко нарезанных
- 4 столовые ложки свежей петрушки, нарезанной
- соль, перец
- бальзамический уксус – по желанию
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛайфхак: как правильно сушить лесные грибы в духовке
Рецепт приготовления:
- Разогреть духовку до 180-200 С, подготовить все продукты.
- Положить масло, петрушку и чеснок в сотейник. Нагреть на медленном огне, чтобы масло растопилось, а чеснок стал мягким. Посолить и поперчить.
- Смазать шляпки грибов чесночным маслом с помощью кулинарной кисточки.
- Выложить грибы на противень, застеленный фольгой. Наполнить шляпки помидорами черри и моцареллой.
- Запекать около 8-10 минут, пока грибы не станут мягкими, а сыр не расплавится. Украсить измельченным базиликом, по желанию сбрызнуть бальзамическим уксусом.
Напомним, ранее мы писали, почему нельзя давать лесные грибы детям. Сайт "Сегодня" также делился рецептом овощной икры с опятами. Кроме этого, мы рассказывали, как сварить соус из сушеных белых грибов.
Смотрите видео, как не отравиться лесными грибами:
Еще несколько материалов по теме:"Золотые" грибы: в лесах Винницкой области нашли редкие белые трюфели В Украине начался грибной сезон: что нужно знать, чтобы не отравиться Рецепт дня: печеночный торт с грибами Рецепт дня: жаркое из курицы с белым вином
Источник: "Сегодня"