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Рецепт дня: фаршированные грибы с моцареллой и помидорами черри

Закуска а-ля "Капрезе" – грибы портобелло с томатами, моцареллой и базиликом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Фаршированные грибы по-итальянски Фото: lovelyclearsweet.com
Фаршированные грибы по-итальянски Фото: lovelyclearsweet.com

Грибы портобелло – это не что иное, как один из сортов привычных и любимых многими шампиньонов. Отличает этот сорт более крупные размеры и шляпка, которая может полностью раскрыться.

Фаршированные грибы с томатами и моцареллой

Ингредиенты:

  • 4 шляпки грибов портобелло
  • 8 шариков мини-моцареллы, разрезанных пополам
  • 1 чашка разноцветных помидоров черри, разрезанных пополам
  • 1 чашка свежего базилика, порванной руками
  • 4 столовые ложки сливочного или оливкового масла
  • 2-3 зубчика чеснока, тонко нарезанных
  • 4 столовые ложки свежей петрушки, нарезанной
  • соль, перец
  • бальзамический уксус – по желанию
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Рецепт приготовления:

  1. Разогреть духовку до 180-200 С, подготовить все продукты. 
  2. Положить масло, петрушку и чеснок в сотейник. Нагреть на медленном огне, чтобы масло растопилось, а чеснок стал мягким. Посолить и поперчить.
  3. Смазать шляпки грибов чесночным маслом с помощью кулинарной кисточки. 
  4. Выложить грибы на противень, застеленный фольгой. Наполнить шляпки помидорами черри и моцареллой. 
  5. Запекать около 8-10 минут, пока грибы не станут мягкими, а сыр не расплавится. Украсить измельченным базиликом, по желанию сбрызнуть бальзамическим уксусом.

Напомним, ранее мы писали, почему нельзя давать лесные грибы детям. Сайт "Сегодня" также делился рецептом овощной икры с опятами. Кроме этого, мы рассказывали, как сварить соус из сушеных белых грибов.

Смотрите видео, как не отравиться лесными грибами:

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Источник: "Сегодня"
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