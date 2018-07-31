Рецепт дня: фаршированные грибы с моцареллой и помидорами черри

Закуска а-ля "Капрезе" – грибы портобелло с томатами, моцареллой и базиликом

Фаршированные грибы по-итальянски Фото: lovelyclearsweet.com

Грибы портобелло – это не что иное, как один из сортов привычных и любимых многими шампиньонов. Отличает этот сорт более крупные размеры и шляпка, которая может полностью раскрыться.

Фаршированные грибы с томатами и моцареллой

Ингредиенты:

4 шляпки грибов портобелло

8 шариков мини-моцареллы, разрезанных пополам

1 чашка разноцветных помидоров черри, разрезанных пополам

1 чашка свежего базилика, порванной руками

4 столовые ложки сливочного или оливкового масла

2-3 зубчика чеснока, тонко нарезанных

4 столовые ложки свежей петрушки, нарезанной

соль, перец

бальзамический уксус – по желанию

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Рецепт приготовления:

Разогреть духовку до 180-200 С, подготовить все продукты. Положить масло, петрушку и чеснок в сотейник. Нагреть на медленном огне, чтобы масло растопилось, а чеснок стал мягким. Посолить и поперчить. Смазать шляпки грибов чесночным маслом с помощью кулинарной кисточки. Выложить грибы на противень, застеленный фольгой. Наполнить шляпки помидорами черри и моцареллой. Запекать около 8-10 минут, пока грибы не станут мягкими, а сыр не расплавится. Украсить измельченным базиликом, по желанию сбрызнуть бальзамическим уксусом.

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