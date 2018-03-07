Рецепт на 8 марта: куриное филе, фаршированное курагой

Сегодня, 10:12

Быстрое и вкусное блюдо к празднику

Куриное филе в глазури Фото: taste.com.au
Куриное филе в глазури Фото: taste.com.au

Если вы ищете рецепт оригинальной праздничной закуски, но не хотите тратить на готовку много времени и сил, запеките куриные грудки с курагой и специями.

Куриное филе с курагой

На 4 порции:

  • 4 куриных филе 
  • 200 г кураги
  • 2 ст.л. абрикосового джема
  • 1 ч.л. зернистой горчицы
  • 0,5 ч.л. порошка карри
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • соль, свежемолотый черный перец

Рецепт приготовления:

1. Замочите курагу в горячей воде на полчаса. Затем жидкость слейте, а сушеные абрикосы мелко порежьте или взбейте в блендере. Приправьте карри и молотым перцем.

2. В каждой грудке сделайте кармашек, прорезав мякоть в верхней трети грудок.

3. Разложите по кармашкам смесь из кураги со специями.

4. Духовку разогрейте до 200 С.

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5. Куриные грудки выложите в форму для запекания, застеленную фольгой.

6. Смешайте подогретый абрикосовый джем, горчицу, соль и оливковое масло. Смажьте филе получившейся глазурью.

7. Запекайте грудки в духовке 25-30 минут, пока не появится румяная корочка и при прокалывании не станет выделяться прозрачный сок.

8. Подавайте блюдо с любым гарниром на свой вкус. 

Совет: если абрикосовый джем слишком сладкий, добавьте в него немного лимонного сока.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом куриных грудок по Дюкану. Мы также рассказывали, в чем заключается разница между сырами бри и камамбер.

Смотрите видео, как сделать молоток для отбивки мяса своими руками:
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Источник:

"Сегодня"

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