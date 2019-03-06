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Рецепт на 8 Марта: маки-роллы с лососем и огурцом

Классический вариант японских ролллов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:02
Роллы с красной рыбой
Роллы с красной рыбой
Фото: freepik.com

Маки-ролл – рулетик из риса и начинки, обернутый листом нори. Как правило, его разрезают на 6-8 равных кусочков и подают с васаби, маринованным имбирем и соевым соусом. Если вы собираетесь готовить домашние роллы, помните, что половина успеха – это правильно отварить рис.

Маки-роллы с лососем и огурцом

Ингредиенты:

  • Водоросли Нори – 1 пластинка
  • Рис японский – 50 г
  • Лосось свежий – 40 г
  • Огурец свежий – 30 г
  • Майонез японский – 15 г
  • Маринованный имбирь – 20 г
  • Японский хрен васаби – 5 г
  • Соевый соус – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Отвариваем рис по стандартной технологии. После выключения охлаждаем его, помешивая деревянной лопаточкой. 
  2. На лист водорослей равномерно выкладываем остывший рис. 
  3. Сверху на него, ближе к краю, выкладываем нарезанное брусочками филе лосося и нарезанный соломкой огурец. Сверху смазываем майонезом. Японский майонез чуть более сладкий, чем наш, поэтому, если хотите использовать отечественный продукт, берите тот, у которого жирность не более 60%. 
  4. Заворачиваем лист в виде рулета, нарезаем на равномерные кусочки. Подаем с маринованным имбирем, васаби и соевым соусом.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как приготовить роллы Филадельфия. Также мы писали о суширитто – гибриде суши и буррито.

Смотрите видео, как есть суши, чтобы не отравиться:

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8 марта суши рецепт роллы
Источник: Сегодня
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