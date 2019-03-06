Рецепт на 8 Марта: маки-роллы с лососем и огурцом
Классический вариант японских ролллов
Маки-ролл – рулетик из риса и начинки, обернутый листом нори. Как правило, его разрезают на 6-8 равных кусочков и подают с васаби, маринованным имбирем и соевым соусом. Если вы собираетесь готовить домашние роллы, помните, что половина успеха – это правильно отварить рис.
Маки-роллы с лососем и огурцом
Ингредиенты:
- Водоросли Нори – 1 пластинка
- Рис японский – 50 г
- Лосось свежий – 40 г
- Огурец свежий – 30 г
- Майонез японский – 15 г
- Маринованный имбирь – 20 г
- Японский хрен васаби – 5 г
- Соевый соус – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Отвариваем рис по стандартной технологии. После выключения охлаждаем его, помешивая деревянной лопаточкой.
- На лист водорослей равномерно выкладываем остывший рис.
- Сверху на него, ближе к краю, выкладываем нарезанное брусочками филе лосося и нарезанный соломкой огурец. Сверху смазываем майонезом. Японский майонез чуть более сладкий, чем наш, поэтому, если хотите использовать отечественный продукт, берите тот, у которого жирность не более 60%.
- Заворачиваем лист в виде рулета, нарезаем на равномерные кусочки. Подаем с маринованным имбирем, васаби и соевым соусом.
Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как приготовить роллы Филадельфия. Также мы писали о суширитто – гибриде суши и буррито.
Смотрите видео, как есть суши, чтобы не отравиться:
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Источник: Сегодня