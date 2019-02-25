Рецепт на 8 марта: слоеный крабовый салат

Вкусный и красивый праздничный салат

Салат из крабовых палочек Фото: Depositphotos

Салаты из крабовых палочек подкупают, прежде всего, простотой приготовления. Предлагаем вам рецепт вкусного крабового салата с кукурузой, рисом, огурцами и красной икрой. Пропорции ингредиентов регулируйте по собственному вкусу.

Крабовый салат на 8 марта

Ингредиенты:

Крабовые палочки

Отварной рис

Укроп

Свежий огурец

Кукуруза

Яйца

Майонез

Красная икра

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Рецепт приготовления:

Крабовые палочки нарезать кружочками, огурец – соломкой. Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Отделить белки от желтков. Белки натереть на крупную терку, желтки – на мелкую. Выложить все ингредиенты тонкими слоями в прозрачные креманки, покрывая каждый слой небольшим количеством майонеза. Верх салата посыпать тертым желтком, украсить кусочками крабовых палочек, красной икрой и веточками укропа.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с креветками, авокадо и картофелем. Сайт "Сегодня" также делился рецептом салата из курицы, яблок и перца.

Смотрите видео, как приготовить слоеный салат с креветками и икрой мойвы:

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