Рецепт на 8 марта: слоеный крабовый салат
Вкусный и красивый праздничный салат
Салаты из крабовых палочек подкупают, прежде всего, простотой приготовления. Предлагаем вам рецепт вкусного крабового салата с кукурузой, рисом, огурцами и красной икрой. Пропорции ингредиентов регулируйте по собственному вкусу.
Крабовый салат на 8 марта
Ингредиенты:
- Крабовые палочки
- Отварной рис
- Укроп
- Свежий огурец
- Кукуруза
- Яйца
- Майонез
- Красная икра
Рецепт приготовления:
- Крабовые палочки нарезать кружочками, огурец – соломкой.
- Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Отделить белки от желтков. Белки натереть на крупную терку, желтки – на мелкую.
- Выложить все ингредиенты тонкими слоями в прозрачные креманки, покрывая каждый слой небольшим количеством майонеза.
- Верх салата посыпать тертым желтком, украсить кусочками крабовых палочек, красной икрой и веточками укропа.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с креветками, авокадо и картофелем. Сайт "Сегодня" также делился рецептом салата из курицы, яблок и перца.
Смотрите видео, как приготовить слоеный салат с креветками и икрой мойвы:
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Источник: Сегодня