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Рецепт пасхального кулича на литр молока

Такой рецепт идеален, если у вас большая семья

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:15
Кулич на литр молока
Кулич на литр молока
Фото: Depositphotos

Сдобный кулич с изюмом и белковой глазурью – непременный атрибут Пасхи. Их традиционно пекли много, добавляя большое количество яиц, чтобы мякиш получился красиво ярко-желтого цвета. Куличи берут с собой в церковь для освящения вместе с крашенками, творожной пасхой и мясом.

Рецепт кулича на 1 литр молока

Ингредиенты:

  • 2 кг муки
  • 1 л молока   
  • 30 яиц
  • 700 г сливочного масла    
  • 100 г свежих дрожжей
  • 1 кг сахара
  • 1 ч.л. соли
  • 1 стакан изюма    
  • 1 ч.л. молотой корицы
  • 0,5 ч.л. молотого кардамона
  • 10 г ванильного сахар
  • щепотка тертого мускатного ореха    

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Рецепт приготовления:

  1. Молоко поставить на небольшой огонь и понемногу добавить полтора стакана муки. Тщательно перемешать и, когда тесто загустеет, отставить остывать.
  2. Растереть дрожжи с одной столовой ложкой сахара. Как только они станут жидкими, влить в заварное тесто.
  3. Перемешать массу и поставить в тепло на 1,5 часа.
  4. Затем отделить белки от желтков, к желткам добавить сахар и взбить блендером.
  5. Добавить сливочное масло и растереть до однородной массы.
  6. Посолить и добавить изюм, кардамон, корицу, мускатный орех и ванильный сахар. Перемешать и влить опару.
  7. К полученному тесту добавить просеянную муку. Месить до тех пор, пока тесто не начнет отставать от рук.
  8. Выложить тесто в большую миску и оставить подходить на 3 часа.
  9. Смазать формы для куличей маслом и выложить поднявшееся тесто.
  10. Выпекать куличи около 30 минут при температуре 210 С.
  11. Остудить, достать из форм и покрыть глазурью. Для этого взбить миксером два белка и стакан сахара. Смазываем глазурью верхушки куличей и украсить кондитерской посыпкой.

Напомним, кулич на литр молока готовит и кулинарный эксперт Татьяна Литвинова.

Смотрите видео, как приготовить пасхального барашка по рецепту Григория Германа:

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Источник: Сегодня
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