Рецепт пасхального кулича на литр молока
Такой рецепт идеален, если у вас большая семья
Сдобный кулич с изюмом и белковой глазурью – непременный атрибут Пасхи. Их традиционно пекли много, добавляя большое количество яиц, чтобы мякиш получился красиво ярко-желтого цвета. Куличи берут с собой в церковь для освящения вместе с крашенками, творожной пасхой и мясом.
Рецепт кулича на 1 литр молока
Ингредиенты:
- 2 кг муки
- 1 л молока
- 30 яиц
- 700 г сливочного масла
- 100 г свежих дрожжей
- 1 кг сахара
- 1 ч.л. соли
- 1 стакан изюма
- 1 ч.л. молотой корицы
- 0,5 ч.л. молотого кардамона
- 10 г ванильного сахар
- щепотка тертого мускатного ореха
Рецепт приготовления:
- Молоко поставить на небольшой огонь и понемногу добавить полтора стакана муки. Тщательно перемешать и, когда тесто загустеет, отставить остывать.
- Растереть дрожжи с одной столовой ложкой сахара. Как только они станут жидкими, влить в заварное тесто.
- Перемешать массу и поставить в тепло на 1,5 часа.
- Затем отделить белки от желтков, к желткам добавить сахар и взбить блендером.
- Добавить сливочное масло и растереть до однородной массы.
- Посолить и добавить изюм, кардамон, корицу, мускатный орех и ванильный сахар. Перемешать и влить опару.
- К полученному тесту добавить просеянную муку. Месить до тех пор, пока тесто не начнет отставать от рук.
- Выложить тесто в большую миску и оставить подходить на 3 часа.
- Смазать формы для куличей маслом и выложить поднявшееся тесто.
- Выпекать куличи около 30 минут при температуре 210 С.
- Остудить, достать из форм и покрыть глазурью. Для этого взбить миксером два белка и стакан сахара. Смазываем глазурью верхушки куличей и украсить кондитерской посыпкой.
Напомним, кулич на литр молока готовит и кулинарный эксперт Татьяна Литвинова.
Смотрите видео, как приготовить пасхального барашка по рецепту Григория Германа:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Еще несколько материалов по теме:Почему на Пасху освящают куличи и яйца Пасха 2019: как красиво, быстро и оригинально разрисовать яйца Поминальные дни 2019: обычаи и что нельзя делать Великая среда 2019: приметы и что ни в коем случае нельзя делать
Источник: Сегодня