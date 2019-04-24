Рецепт пасхального кулича на литр молока

Такой рецепт идеален, если у вас большая семья

Кулич на литр молока Фото: Depositphotos

Сдобный кулич с изюмом и белковой глазурью – непременный атрибут Пасхи. Их традиционно пекли много, добавляя большое количество яиц, чтобы мякиш получился красиво ярко-желтого цвета. Куличи берут с собой в церковь для освящения вместе с крашенками, творожной пасхой и мясом.

Рецепт кулича на 1 литр молока

Ингредиенты:

2 кг муки

1 л молока

30 яиц

700 г сливочного масла

100 г свежих дрожжей

1 кг сахара

1 ч.л. соли

1 стакан изюма

1 ч.л. молотой корицы

0,5 ч.л. молотого кардамона

10 г ванильного сахар

щепотка тертого мускатного ореха

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Рецепт приготовления:

Молоко поставить на небольшой огонь и понемногу добавить полтора стакана муки. Тщательно перемешать и, когда тесто загустеет, отставить остывать. Растереть дрожжи с одной столовой ложкой сахара. Как только они станут жидкими, влить в заварное тесто. Перемешать массу и поставить в тепло на 1,5 часа. Затем отделить белки от желтков, к желткам добавить сахар и взбить блендером. Добавить сливочное масло и растереть до однородной массы. Посолить и добавить изюм, кардамон, корицу, мускатный орех и ванильный сахар. Перемешать и влить опару. К полученному тесту добавить просеянную муку. Месить до тех пор, пока тесто не начнет отставать от рук. Выложить тесто в большую миску и оставить подходить на 3 часа. Смазать формы для куличей маслом и выложить поднявшееся тесто. Выпекать куличи около 30 минут при температуре 210 С. Остудить, достать из форм и покрыть глазурью. Для этого взбить миксером два белка и стакан сахара. Смазываем глазурью верхушки куличей и украсить кондитерской посыпкой.

Напомним, кулич на литр молока готовит и кулинарный эксперт Татьяна Литвинова.

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