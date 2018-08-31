Рецепт самого вкусного крем-супа из грибов

Суп получится особенно ароматным, если вы возьмете лесные грибы

В состав крем-супа обязательно входят сливки или молоко Фото: freepik.com

Грибы для супа можно выбрать по своему вкусу и сезону: подберезовики, белые или шампиньоны, или же смесь нескольких.

Грибной крем-суп с пармезаном

Ингредиенты на 1 порцию:

Грибы – 100 г

Сливочное масло – 20 г

Белое сухое вино – 15 г

Лук репчатый – 50 г

Сливки 15-18% жирности – 150 г

Пармезан – 25 г

Соль, перец

Травы – по вкусу

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Рецепт приготовления:

Лук измельчаем, грибы нарезаем кусочками, обжариваем вместе на сливочном масле до золотистой корочки. Вливаем белое вино, готовим, пока оно не выпарится. Добавляем травы (смесь "прованские" или "итальянские", или любые другие, на ваш вкус), вливаем сливки, и готовим, помешивая, еще в течение 10 минут на слабом огне. Переливаем будущий суп в чашу блендера, добавляем тертый пармезан и перебиваем в пюре. При желании доводим до нужного вкуса с помощью перца и соли. При подачи посыпаем тертым сыром, украшаем зеленью и кусочком обжаренного гриба.

Напомним, ранее мы писали, почему нельзя давать лесные грибы детям. Сайт "Сегодня" также делился рецептом овощной икры с опятами. Кроме этого, мы рассказывали, как сварить соус из сушеных белых грибов.

Смотрите видео, как вырастить грибы в банке: