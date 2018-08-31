Рецепт самого вкусного крем-супа из грибов
Суп получится особенно ароматным, если вы возьмете лесные грибы
Грибы для супа можно выбрать по своему вкусу и сезону: подберезовики, белые или шампиньоны, или же смесь нескольких.
Грибной крем-суп с пармезаном
Ингредиенты на 1 порцию:
- Грибы – 100 г
- Сливочное масло – 20 г
- Белое сухое вино – 15 г
- Лук репчатый – 50 г
- Сливки 15-18% жирности – 150 г
- Пармезан – 25 г
- Соль, перец
- Травы – по вкусу
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Рецепт приготовления:
- Лук измельчаем, грибы нарезаем кусочками, обжариваем вместе на сливочном масле до золотистой корочки.
- Вливаем белое вино, готовим, пока оно не выпарится.
- Добавляем травы (смесь "прованские" или "итальянские", или любые другие, на ваш вкус), вливаем сливки, и готовим, помешивая, еще в течение 10 минут на слабом огне.
- Переливаем будущий суп в чашу блендера, добавляем тертый пармезан и перебиваем в пюре. При желании доводим до нужного вкуса с помощью перца и соли.
- При подачи посыпаем тертым сыром, украшаем зеленью и кусочком обжаренного гриба.
Напомним, ранее мы писали, почему нельзя давать лесные грибы детям. Сайт "Сегодня" также делился рецептом овощной икры с опятами. Кроме этого, мы рассказывали, как сварить соус из сушеных белых грибов.
Смотрите видео, как вырастить грибы в банке:
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Источник: "Сегодня"