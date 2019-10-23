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Рецепт самых вкусных эклеров с заварным кремом

Проверенный рецепт эклеров с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:49
Настоящие французские эклеры: рецепт
Настоящие французские эклеры: рецепт
Фото: freepik.com

Не знаете, как приготовить эклеры в домашних условиях? Кондитеры считают, что настоящие французские эклеры должны быть длиной не больше 14 сантиметров, одинаковые и ровные. Наполняют их обычно заварным кремом: ванильным, шоколадным или кофейным.

Смотрите видео, как приготовить пирожные с цитрусовой начинкой:

Поверхность готовых пирожных традиционно глазируют растопленным шоколадом, специальной помадкой или просто посыпают сахарной пудрой.

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Эклеры: классический рецепт с заварным кремом

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 260 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука – 1 стакан
  • Яйца – 4 шт.
  • Вода – 1 стакан
  • Сливочное масло или маргарин – 80-100 г
  • Соль

Для заварного крема:

  • Молоко – 1 3/4 стакана
  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар – 1 стакан
  • Мука – 2 ст. л.
  • Сливочное масло – 2 ч. л.
  • Ванильный сахар – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. В кастрюлю налить воду, положить масло или маргарин, соль, поставить кастрюлю на огонь и довести до кипения. Когда вода с маслом закипит, снять с огня и постепенно всыпать просеянную муку, интенсивно размешивая тесто широкой деревянной лопаточкой.
  2. Снова поставить кастрюлю с тестом на слабый огонь и растирать тесто до получения гладкой блестящей массы (тесто должно легко отставать от стенок и дна кастрюли). Снять кастрюлю с огня и охладить тесто. В охлажденное тесто по одному вбивают яйца, каждый раз размешивая до однородной консистенции.
  3. Готовое тесто должно быть однородным, блестящим и достаточно густым, чтобы не расплывалось на противне. На смазанный маслом или застеленный пергаментной бумагой противень при помощи кондитерского мешка отсадить жгутики длиной 5-6 см, и шириной 2-3 см. Эклеры отсаживать на противень на расстоянии 3-5 см друг от друга, так как пирожные в 2 раза увеличиваются в объеме. Выпекать эклеры первые 15-20 минут нужно при температуре 200 ºС (эклеры должны увеличиться в объеме в 2 раза и зарумяниться).
  4. Затем температуру уменьшить до 150 ºС и досушивать пирожные еще 10-15 минут. К концу выпекания выключить духовку, открыть дверцу и дать выпеченным изделиям слегка остыть. Если эклеры хорошо просушены, то изделия получаются полыми внутри и не опадают.
  5. Готовые пирожные надрезать сбоку и наполнить заварным кремом (можно наполнить пирожные кремом с помощью кондитерского мешка).

Напомним, ранее мы рассказывали, как выбрать качественные кондитерские изделия.

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Источник: nashakuhnia.ru
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