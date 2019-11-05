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Рецепты десертов на скорую руку: лучшие идеи сладких блюд

Готовим быстрые и вкусные десерты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:13
Вкусный десерт без выпечки
Вкусный десерт без выпечки
Фото: freepik.com

Быстрые десерты без выпечки пригодятся тем, у кого нет много времени на готовку. Существует довольно большое количество рецептов сладких блюд, которые можно сделать без лишних усилий.

Смотрите видео о самом легком десерте в мире:

И это не только торты из готовых коржей, мороженое и фруктовые салаты со взбитыми сливками. В нашей подборке вы найдете лучшие рецепты десертов на скорую руку.

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Вафельный торт с орехами и шоколадной карамелью

Вафельный торт
Вафельный торт
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Очищенные грецкие орехи – 300 г
  • Сливочное масло – 300 г
  • Мед – 300 г
  • Сахар – 300 г
  • Вафельные коржи – 5-6 шт.
  • Какао-порошок – 3 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Грецкие орехи порубить на мелкие кусочки.
  2. Просеять какао-порошок, чтобы не было комочков.
  3. В сотейник добавить нарезанное сливочное масло и сахар. Поставить на средний огонь и растопить, помешивая ложкой.
  4. Влить мед и хорошо перемешать.
  5. Всыпать просеянный какао-порошок и еще раз хорошо перемешать.
  6. В получившуюся шоколадную карамель добавить орехи и снова перемешать. Как только появятся пузырьки, сразу же снять с огня.
  7. Выложить на большую плоскую тарелку первый вафельный корж и большой ложкой намазать на него горячую шоколадную карамель, распределяя по всей поверхности до самых краев.
  8. Первый намазанный вафельный корж накрыть сверху вторым и слегка прижать его руками. На него тоже выложить шоколадную карамель.Так же поступить с остальными коржами.
  9. Смазать бока торта остатками карамели.

Жареные бананы с мороженым

Жареные бананы с мороженым и шоколадным соусом
Жареные бананы с мороженым и шоколадным соусом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • Бананы – 2 шт.
  • Сливочное масло – 50 г
  • Шоколад – по вкусу
  • Ванильное мороженое – 1-2 шарика

Способ приготовления:

  1. Банан очистить от кожуры.
  2. Разогреть сковороду со сливочным маслом и обжарить банан со всех сторон.
  3. Переложить на тарелку и разрезать пополам.
  4. Подавать десерт с растопленным шоколадом и шариком мороженого.

Шоколадные кексы в кружке от Даши Малаховой

Шоколадный кекс в кружке
Шоколадный кекс в кружке
Фото: dashamalahova.com

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 4 ст. ложки муки
  • 2 ст. ложки какао
  • 1 яйцо
  • 3 ст. ложки молока
  • 2 ст. ложки сахара
  • 3 ст. ложки растительного масла
  • 1/4 ч. ложки разрыхлителя
  • 1 ст. ложка шоколадной стружки
  • Пару ягод черешни
  • Сахарная пудра

Способ приготовления:

  1. Взбейте яйцо с сахаром. Добавьте просеянные муку, какао и разрыхлитель. Взбейте миксером, чтобы не было комочков.
  2. Влейте молоко, растительное масло и еще раз взбейте. Добавьте шоколадную стружку.
  3. Разлейте тесто по чашкам, заполнив их не более чем на половину. В середину положите по 1-2 черешне, удалив предварительно косточки.
  4. Выпекайте в микроволновке на высокой мощности в течение 3-5 минут (в зависимости от мощности микроволновки).
  5. Подавайте кексы в чашках, украсив сахарной пудрой.

Трайфл с малиной и апельсинами от Джейми Оливера

Трайфл с малиной
Трайфл с малиной
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 250 г маскарпоне
  • Сок 3-х апельсинов
  • 75 мл лимончелло
  • 100 мл обезжиренного молока
  • Половина лимона
  • 2 ст.л. сахарной пудры
  • Ванильный экстракт
  • 100 г савоярди
  • Свежая малина
  • Тертый черный шоколад

Способ приготовления:

  1. Выжать сок из апельсинов, смешать его с алкоголем.
  2. Окунуть в жидкость печенье савоярди и выложить в форму для десерта.
  3. Для крема смешать с помощью венчика сливочный сыр, обезжиренное молоко, сахарную пудру, ваниль, цедру и сок лимона.
  4. Выложить крем сверху на печенье.
  5. Посыпать десерт малиной и тертым черным шоколадом. Поставить в холодильник, чтобы трайфл охладился.

Жареное мороженое в панировке

Жареное мороженое
Жареное мороженое
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 165 г кукурузных хлопьев
  • 1/2 стакана соленого сливочного масла
  • 2 1/4 ч.л. молотой корицы
  • Около 900 г сливочного мороженого

Способ приготовления:

  1. Насыпьте кукурузные хлопья в пакет, удалите из него лишний воздух и завяжите.
  2. Измельчите с помощью скалки на маленькие кусочки.
  3. Обжарьте кукурузные хлопья в масле: растопите сливочное масло в большой антипригарной сковороде на среднем огне. Добавьте измельченные кукурузные хлопья и корицу, слегка увеличьте огонь.
  4. Готовьте смесь, постоянно помешивая, до золотисто-коричневого цвета и появления аромата, около 2 минут.
  5. Снимите с огня, пересыпьте смесь в неглубокую посуду и дайте ей остыть.
  6. Достаньте из холодильника мороженое и сформируйте из него шарики с помощью специальной ложки или просто чистыми руками (можно надеть целлофановые перчатки).
  7. Обваляйте мороженое в смеси кукурузных хлопьев, слегка прижимая.
  8. Отправьте жареное мороженое в морозильную камеру на 10-15 минут и подавайте вместе с медом, карамельным или шоколадным сиропом, взбитыми сливками или коктейльными вишнями.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить творожный десерт с бананами и кофе. "Сегодня" также рассказывали, как сделать быстрый пудинг с семенами чиа.

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Источник: Сегодня
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