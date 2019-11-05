Рецепты десертов на скорую руку: лучшие идеи сладких блюд
Готовим быстрые и вкусные десерты
Быстрые десерты без выпечки пригодятся тем, у кого нет много времени на готовку. Существует довольно большое количество рецептов сладких блюд, которые можно сделать без лишних усилий.
Смотрите видео о самом легком десерте в мире:
И это не только торты из готовых коржей, мороженое и фруктовые салаты со взбитыми сливками. В нашей подборке вы найдете лучшие рецепты десертов на скорую руку.
Вафельный торт с орехами и шоколадной карамелью
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Очищенные грецкие орехи – 300 г
- Сливочное масло – 300 г
- Мед – 300 г
- Сахар – 300 г
- Вафельные коржи – 5-6 шт.
- Какао-порошок – 3 ст. л.
Способ приготовления:
- Грецкие орехи порубить на мелкие кусочки.
- Просеять какао-порошок, чтобы не было комочков.
- В сотейник добавить нарезанное сливочное масло и сахар. Поставить на средний огонь и растопить, помешивая ложкой.
- Влить мед и хорошо перемешать.
- Всыпать просеянный какао-порошок и еще раз хорошо перемешать.
- В получившуюся шоколадную карамель добавить орехи и снова перемешать. Как только появятся пузырьки, сразу же снять с огня.
- Выложить на большую плоскую тарелку первый вафельный корж и большой ложкой намазать на него горячую шоколадную карамель, распределяя по всей поверхности до самых краев.
- Первый намазанный вафельный корж накрыть сверху вторым и слегка прижать его руками. На него тоже выложить шоколадную карамель.Так же поступить с остальными коржами.
- Смазать бока торта остатками карамели.
Жареные бананы с мороженым
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- Бананы – 2 шт.
- Сливочное масло – 50 г
- Шоколад – по вкусу
- Ванильное мороженое – 1-2 шарика
Способ приготовления:
- Банан очистить от кожуры.
- Разогреть сковороду со сливочным маслом и обжарить банан со всех сторон.
- Переложить на тарелку и разрезать пополам.
- Подавать десерт с растопленным шоколадом и шариком мороженого.
Шоколадные кексы в кружке от Даши Малаховой
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 4 ст. ложки муки
- 2 ст. ложки какао
- 1 яйцо
- 3 ст. ложки молока
- 2 ст. ложки сахара
- 3 ст. ложки растительного масла
- 1/4 ч. ложки разрыхлителя
- 1 ст. ложка шоколадной стружки
- Пару ягод черешни
- Сахарная пудра
Способ приготовления:
- Взбейте яйцо с сахаром. Добавьте просеянные муку, какао и разрыхлитель. Взбейте миксером, чтобы не было комочков.
- Влейте молоко, растительное масло и еще раз взбейте. Добавьте шоколадную стружку.
- Разлейте тесто по чашкам, заполнив их не более чем на половину. В середину положите по 1-2 черешне, удалив предварительно косточки.
- Выпекайте в микроволновке на высокой мощности в течение 3-5 минут (в зависимости от мощности микроволновки).
- Подавайте кексы в чашках, украсив сахарной пудрой.
Трайфл с малиной и апельсинами от Джейми Оливера
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 250 г маскарпоне
- Сок 3-х апельсинов
- 75 мл лимончелло
- 100 мл обезжиренного молока
- Половина лимона
- 2 ст.л. сахарной пудры
- Ванильный экстракт
- 100 г савоярди
- Свежая малина
- Тертый черный шоколад
Способ приготовления:
- Выжать сок из апельсинов, смешать его с алкоголем.
- Окунуть в жидкость печенье савоярди и выложить в форму для десерта.
- Для крема смешать с помощью венчика сливочный сыр, обезжиренное молоко, сахарную пудру, ваниль, цедру и сок лимона.
- Выложить крем сверху на печенье.
- Посыпать десерт малиной и тертым черным шоколадом. Поставить в холодильник, чтобы трайфл охладился.
Жареное мороженое в панировке
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 165 г кукурузных хлопьев
- 1/2 стакана соленого сливочного масла
- 2 1/4 ч.л. молотой корицы
- Около 900 г сливочного мороженого
Способ приготовления:
- Насыпьте кукурузные хлопья в пакет, удалите из него лишний воздух и завяжите.
- Измельчите с помощью скалки на маленькие кусочки.
- Обжарьте кукурузные хлопья в масле: растопите сливочное масло в большой антипригарной сковороде на среднем огне. Добавьте измельченные кукурузные хлопья и корицу, слегка увеличьте огонь.
- Готовьте смесь, постоянно помешивая, до золотисто-коричневого цвета и появления аромата, около 2 минут.
- Снимите с огня, пересыпьте смесь в неглубокую посуду и дайте ей остыть.
- Достаньте из холодильника мороженое и сформируйте из него шарики с помощью специальной ложки или просто чистыми руками (можно надеть целлофановые перчатки).
- Обваляйте мороженое в смеси кукурузных хлопьев, слегка прижимая.
- Отправьте жареное мороженое в морозильную камеру на 10-15 минут и подавайте вместе с медом, карамельным или шоколадным сиропом, взбитыми сливками или коктейльными вишнями.
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