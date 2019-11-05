Рецепты десертов на скорую руку: лучшие идеи сладких блюд

Готовим быстрые и вкусные десерты

Вкусный десерт без выпечки Фото: freepik.com

Быстрые десерты без выпечки пригодятся тем, у кого нет много времени на готовку. Существует довольно большое количество рецептов сладких блюд, которые можно сделать без лишних усилий.

Смотрите видео о самом легком десерте в мире:

И это не только торты из готовых коржей, мороженое и фруктовые салаты со взбитыми сливками. В нашей подборке вы найдете лучшие рецепты десертов на скорую руку.

Вафельный торт с орехами и шоколадной карамелью

Вафельный торт Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Очищенные грецкие орехи – 300 г

Сливочное масло – 300 г

Мед – 300 г

Сахар – 300 г

Вафельные коржи – 5-6 шт.

Какао-порошок – 3 ст. л.

Способ приготовления:

Грецкие орехи порубить на мелкие кусочки. Просеять какао-порошок, чтобы не было комочков. В сотейник добавить нарезанное сливочное масло и сахар. Поставить на средний огонь и растопить, помешивая ложкой. Влить мед и хорошо перемешать. Всыпать просеянный какао-порошок и еще раз хорошо перемешать. В получившуюся шоколадную карамель добавить орехи и снова перемешать. Как только появятся пузырьки, сразу же снять с огня. Выложить на большую плоскую тарелку первый вафельный корж и большой ложкой намазать на него горячую шоколадную карамель, распределяя по всей поверхности до самых краев. Первый намазанный вафельный корж накрыть сверху вторым и слегка прижать его руками. На него тоже выложить шоколадную карамель.Так же поступить с остальными коржами. Смазать бока торта остатками карамели.

Жареные бананы с мороженым

Жареные бананы с мороженым и шоколадным соусом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

Бананы – 2 шт.

Сливочное масло – 50 г

Шоколад – по вкусу

Ванильное мороженое – 1-2 шарика

Способ приготовления:

Банан очистить от кожуры. Разогреть сковороду со сливочным маслом и обжарить банан со всех сторон. Переложить на тарелку и разрезать пополам. Подавать десерт с растопленным шоколадом и шариком мороженого.

Шоколадные кексы в кружке от Даши Малаховой

Шоколадный кекс в кружке Фото: dashamalahova.com

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

4 ст. ложки муки

2 ст. ложки какао

1 яйцо

3 ст. ложки молока

2 ст. ложки сахара

3 ст. ложки растительного масла

1/4 ч. ложки разрыхлителя

1 ст. ложка шоколадной стружки

Пару ягод черешни

Сахарная пудра

Способ приготовления:

Взбейте яйцо с сахаром. Добавьте просеянные муку, какао и разрыхлитель. Взбейте миксером, чтобы не было комочков. Влейте молоко, растительное масло и еще раз взбейте. Добавьте шоколадную стружку. Разлейте тесто по чашкам, заполнив их не более чем на половину. В середину положите по 1-2 черешне, удалив предварительно косточки. Выпекайте в микроволновке на высокой мощности в течение 3-5 минут (в зависимости от мощности микроволновки). Подавайте кексы в чашках, украсив сахарной пудрой.

Трайфл с малиной и апельсинами от Джейми Оливера

Трайфл с малиной Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

250 г маскарпоне

Сок 3-х апельсинов

75 мл лимончелло

100 мл обезжиренного молока

Половина лимона

2 ст.л. сахарной пудры

Ванильный экстракт

100 г савоярди

Свежая малина

Тертый черный шоколад

Способ приготовления:

Выжать сок из апельсинов, смешать его с алкоголем. Окунуть в жидкость печенье савоярди и выложить в форму для десерта. Для крема смешать с помощью венчика сливочный сыр, обезжиренное молоко, сахарную пудру, ваниль, цедру и сок лимона. Выложить крем сверху на печенье. Посыпать десерт малиной и тертым черным шоколадом. Поставить в холодильник, чтобы трайфл охладился.

Жареное мороженое в панировке

Жареное мороженое Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

165 г кукурузных хлопьев

1/2 стакана соленого сливочного масла

2 1/4 ч.л. молотой корицы

Около 900 г сливочного мороженого

Способ приготовления:

Насыпьте кукурузные хлопья в пакет, удалите из него лишний воздух и завяжите. Измельчите с помощью скалки на маленькие кусочки. Обжарьте кукурузные хлопья в масле: растопите сливочное масло в большой антипригарной сковороде на среднем огне. Добавьте измельченные кукурузные хлопья и корицу, слегка увеличьте огонь. Готовьте смесь, постоянно помешивая, до золотисто-коричневого цвета и появления аромата, около 2 минут. Снимите с огня, пересыпьте смесь в неглубокую посуду и дайте ей остыть. Достаньте из холодильника мороженое и сформируйте из него шарики с помощью специальной ложки или просто чистыми руками (можно надеть целлофановые перчатки). Обваляйте мороженое в смеси кукурузных хлопьев, слегка прижимая. Отправьте жареное мороженое в морозильную камеру на 10-15 минут и подавайте вместе с медом, карамельным или шоколадным сиропом, взбитыми сливками или коктейльными вишнями.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить творожный десерт с бананами и кофе. "Сегодня" также рассказывали, как сделать быстрый пудинг с семенами чиа.

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