Рецепты на Новый год 2020: лучшие идеи горячих закусок

Рецепты горячих закусок на Новый год 2020

Горячие закуски на Новый год 2020 Фото: Depositphotos

Оригинальные горячие закуски – один из главных пунктов новогоднего меню 2020. Важно, чтобы они были разнообразными и хорошо сочетались между собой.

Смотрите видео, как сервировать стол на Новый год:

Мы подготовили для вас рецепты аппетитных горячих закусок на любой вкус.

Шашлычки из креветок, лосося и овощей

Шашлычки из креветок, овощей и лосося Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 маленькая, сваренная в мундире и очищенная картофелина

2-3 см кусочек сырого лосося

1 очищенная сырая креветка

2-3 см кусочек красного перца

1/2 луковицы-шалот, разрезанной пополам

Соль, перец

Лимонный сок

Оливковое масло

Способ приготовления:

Мелкий картофель отварить в кожуре, следя за тем, чтобы он не разварился. Остудить и очистить. Нарезать кусочками перец, очистить лук-шалот и разрезать пополам. Нанизать на шпажку кусочек лосося, креветку, лук-шалот, картофелину и в конце перец. Посолить, поперчить по вкусу. Смешать лимонный сок с оливковым маслом и смазать шашлычки силиконовой кисточкой. Разогреть как следует тефлоновую сковороду, обжарить шашлычки до готовности лосося 3-5 минут с обеих сторон, и сразу подавать на стол.

Фаршированные грибы с томатами и моцареллой

Фаршированные грибы с помидорами и сыром Фото: Pinterest

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

4 шляпки грибов портобелло

8 шариков мини-моцареллы, разрезанных пополам

1 чашка разноцветных помидоров черри, разрезанных пополам

1 чашка свежего базилика, порванного руками

4 столовые ложки сливочного или оливкового масла

2-3 зубчика чеснока, тонко нарезанных

4 столовые ложки свежей петрушки, нарезанной

Соль, перец

Бальзамический уксус – по желанию

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 180-200 ºС, подготовить все продукты. Положить масло, петрушку и чеснок в сотейник. Нагреть на медленном огне, чтобы масло растопилось, а чеснок стал мягким. Посолить и поперчить. Смазать шляпки грибов чесночным маслом с помощью кулинарной кисточки. Выложить грибы на противень, застеленный фольгой. Наполнить шляпки помидорами черри и моцареллой. Запекать около 8-10 минут, пока грибы не станут мягкими, а сыр не расплавится. Украсить измельченным базиликом, по желанию сбрызнуть бальзамическим уксусом.

Медальоны из куриного филе в духовке с ананасами

Куриные медальоны с ананасами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 кг куриного филе

10 колец консервированного ананаса

100 мл сметаны или домашнего майонеза

150 г твердого сыра

Соль, молотый перец

Растительное масло

Зелень – для украшения

Способ приготовления:

Куриное филе помойте и обсушите. Нарежьте его пластинками толщиной около 2 см. Отбейте кухонным молотком, посолите и поперчите. Выложите на противень формочки. Положите внутрь кусочки отбитого филе. Смажьте мясо сметаной или домашним майонезом. Сверху разместите кольца ананаса и посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 190 ºС духовке около 35 минут. Подавайте закуску горячей вместе со свежими овощами, украсив зеленью.

Совет: Для этого оригинального рецепта вам понадобятся кулинарные кольца. Если у вас их нет, сделайте из обычной фольги плотные полоски длиной 30 см и высотой 3 см. Соедините их в кольца, скрепите и поставьте на смазанный маслом противень.

Запеченный картофель с беконом и сыром

Картофельные "гармошки" с беконом и сыром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

2 крупные картофелины

50 г сливочного масла

100 г моцареллы для пиццы

4-6 полосок бекона

2 ст.л. сметаны

2 пера зеленого лука

Укроп – по вкусу

Способ приготовления:

Помойте картофель. Сделайте в нем частые глубокие надрезы, прорезая поперек почти насквозь. Смажьте клубни сливочным маслом и пеките около часа на застеленном фольге противне при 180 °С. Нарежьте сыр пластинами. Бекон измельчите и обжарьте на сковороде до хрустящей корочки. Когда картофель будет готов, достаньте из духовки и посыпьте беконом, сверху положите кусочки сыра и поставьте снова в духовку, чтобы сыр расплавился. Подавайте запеченный картофель горячим, смазав сверху сметаной или натуральным йогуртом. Сверху посыпьте закуску свежей зеленью.

Шарики из моцареллы с сырным соусом

Моцарелла во фритюре Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 100 г

Сухари панировочные – 150 г

Яйца – 3 шт.

Масло растительное – 1 л

Маленькие шарики моцареллы – 30 шт.

Соль

Для соуса:

Сыр сливочный – 200 г

Вино белое или вода – 100 мл

Соус табаско – 4-5 капель

Вустерский соус – 4-5 капель

Соус соевый – 3 ч.л.

Сыр чеддер, тертый – 100 г

Способ приготовления:

Приготовьте соус, поставив кастрюльку со сливочным соусом, белым вином (или водой) на средний огонь. Добавьте табаско, соевый соус и вустерский соус. Постепенно вмешайте чеддер так, чтобы он полностью растаял. Чтобы сделать шарики из моцареллы, насыпьте муку и панировочные сухари в отдельные миски и взбейте яйца в третьей. Налейте масло в мелкую и широкую сковороду и поставьте на средний огонь. Слейте жидкость и обсушите сыр. Окунайте каждый шарик сначала в муку, затем во взбитые яйца и, наконец, в сухари. Затем снова в яйцо и в сухари. Внимательно следите за тем, чтобы шарики были плотно покрыты крошкой со всех сторон. Проверьте, готово ли масло, опустив в него крошку: если вокруг появляются пузырьки и крошка всплывает, значит, масло достаточно горячее. Аккуратно с помощью шумовки опускайте по 6-8 шариков за раз и жарьте около минуты или до золотистой корочки. Достаньте готовые шарики из масла (с помощью той же шумовки) и оставьте на бумажном полотенце, чтобы впитались излишки жира. Посолите перед подачей на стол. Подавайте шарики из моццареллы с теплым соусом.

Хрустящие луковые кольца

Луковые кольца Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Репчатый лук – 2–3 шт.

Мука – 60 г

Кукурузный крахмал – 30 г

Кайенский перец – 1/3 ч.л.

Газированная вода – 150 мл

Панировочные сухари (мелкие) – 300 г

Растворимое картофельное пюре – 2 ст.л.

Растительное масло для жарки – много

Соль

Для соуса:

Майонез – 50–60 г

Кетчуп – 1–2 ст.л.

Хрен из банки – 2 ст.л.

Паприка – 1/2 ч.л.

Сушеный орегано – 1/2 ч.л.

Кайенский перец – 1/3 ч.л.

Соль, черный перец

Способ приготовления:

Лук чистим и нарезаем крупными кольцами шириной 5 мм. Смешиваем муку и кукурузный крахмал, добавляем соль, кайенский перец и газированную воду. Тщательно смешиваем. Затем добавляем растворимое картофельное пюре – оно сделает смесь более густой, а луковые кольца – более плотными. Панировочные сухари пересыпаем в плоскую миску или тарелку. В небольшой кастрюле прогреваем растительное масло (его должно быть столько, чтобы оно полностью покрывало все кольца). Каждое луковое кольцо при помощи вилки окунаем сначала в жидкую смесь, стряхиваем лишнее, другой вилкой обваливаем в панировочных сухарях и отправляем жариться. В процессе кольцо можно перевернуть. Когда оно приобретает равномерный коричневатый оттенок, вытаскиваем луковое кольцо и кладем на салфетку, чтобы стекло лишнее масло. Для соуса смешиваем майонез, хрен, паприку, орегано, кайенский и черный перец, добавляем кетчуп, солим и перчим по вкусу. Когда соус стал полностью однородным, он готов. Подаем луковые кольца вместе с соусом.

Жюльен со свининой и шампиньонами

Жюльен классический Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

Свинина – 200 г

Грибы – 200 г

Сливки 30% – 250 г

Сыр – 50 г

Луковица – 2 шт.

Сливочное масло – 50 г

Соль, специи по вкусу

Способ приготовления:

Грибы помыть и нарезать соломкой. Мясо нарезать тонкими полосками. Лук очистить, помыть и нарезать тонкими кольцами. Разогреть масло на сковороде, обжарить лук в течении двух минут, добавить к нему мясо и грибы, обжаривать в течении 20 минут. По истечению 20 минут добавить в сковороду сливки и тушить смесь еще 10 минут. Разложить в жаропрочные формочки, посыпать тертым сыром и поставить в разогретую до 180 ºС духовку на 5 минут до появления румяной корочки. Подавать жюльен горячим, по желанию украсив зеленью.

Напомним, ранее мы делились рецептами традиционных салатов на Новый год. Кроме этого, "Сегодня" писали, как приготовить оливье по рецепту Юлии Высоцкой.

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