Рулет с маком из дрожжевого теста: пошаговый рецепт на Маковея

Простой рецепт макового рулета на сухих дрожжах

Постный маковый рулет Фото: Depositphotos

Маковей, или Медовый Спас, каждый год отмечают 14 августа. В этот день в церковь несут освящать мед, воду, букеты из полевых трав, а также выпечку с маком. Она обязательно должна быть постной, так как 14 августа начинается строгий Успенский пост.

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На праздник Маковея пекут маковые булочки, пироги, печенье и коржики. Мы рекомендуем приготовить пышный дрожжевой рулет с начинкой из мака, орехов, изюма и пряностей.

Рулет с маком: рецепт из дрожжевого теста

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

250 г муки

125 мл воды

1 ст. л. сахара

1 ст. л. растительного масла без запаха

1/4 ч. л. соли

Цедра 1/4 лимона или апельсина

Ванилин – на кончике ножа

5 г сухих дрожжей

Для маковой начинки:

1 чашка мака

1/3 чашки изюма

1/3 чашки грецких орехов

1/3 чашки цукатов(или цедра 1/2 лимона или апельсина)

2 ст. л. сахара

2 ст. л. меда

1 ст. л. крахмала

Ванилин, корица, кардамон – по вкусу

Способ приготовления:

В глубокой миске растереть дрожжи с половиной сахара. Оставить на 10-15 минут. Замесить тесто, частями добавляя воду, просеянную муку, сахар, соль, масло и мелко натертую цедру. Оно должно быть эластичным и не липнуть к рукам. Готовое тесто накрыть полотенцем и оставить подходить на 1 час или до увеличения в объеме в два раза. Обмять и дать еще раз подойти в течение 30 минут. Отмерить мак с помощью чашки емкостью 300 мл. Залить кипятком, тщательно размешать и откинуть на сито. Вернуть мак в кастрюлю, залить 0,5 л кипятка, довести до кипения и варить, пока жидкость полностью не впитается. Отваренный мак измельчить с помощью мясорубки или блендера. Смешать с изюмом, измельченными орехами, цукатами или цедрой, сахаром, медом и крахмалом. Добавить специи. Раскатать тесто в пласт размером 35х40 см. Начинку равномерно распределить по тесту, отступая 2-3 см от края. Свернуть в рулет, хорошо защипать края и выложить на застеленный пергаментом противень швом вниз. Оставить на 1 час, накрыв полотенцем. Перед отправкой в духовку смазать рулет крепким сладким чаем. Выпекать маковый рулет 40-45 минут в разогретой до 180 С духовке. Готовый горячий рулет с маком смазать сахарным сиропом, сваренным из расчета 0,5 стакана сахара на 3 ст. л. воды.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить маковую начинку для блинов и выпечки.

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