Рулет с маком из дрожжевого теста: пошаговый рецепт на Маковея
Простой рецепт макового рулета на сухих дрожжах
Маковей, или Медовый Спас, каждый год отмечают 14 августа. В этот день в церковь несут освящать мед, воду, букеты из полевых трав, а также выпечку с маком. Она обязательно должна быть постной, так как 14 августа начинается строгий Успенский пост.
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На праздник Маковея пекут маковые булочки, пироги, печенье и коржики. Мы рекомендуем приготовить пышный дрожжевой рулет с начинкой из мака, орехов, изюма и пряностей.
Рулет с маком: рецепт из дрожжевого теста
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 250 г муки
- 125 мл воды
- 1 ст. л. сахара
- 1 ст. л. растительного масла без запаха
- 1/4 ч. л. соли
- Цедра 1/4 лимона или апельсина
- Ванилин – на кончике ножа
- 5 г сухих дрожжей
Для маковой начинки:
- 1 чашка мака
- 1/3 чашки изюма
- 1/3 чашки грецких орехов
- 1/3 чашки цукатов(или цедра 1/2 лимона или апельсина)
- 2 ст. л. сахара
- 2 ст. л. меда
- 1 ст. л. крахмала
- Ванилин, корица, кардамон – по вкусу
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Способ приготовления:
- В глубокой миске растереть дрожжи с половиной сахара. Оставить на 10-15 минут.
- Замесить тесто, частями добавляя воду, просеянную муку, сахар, соль, масло и мелко натертую цедру. Оно должно быть эластичным и не липнуть к рукам.
- Готовое тесто накрыть полотенцем и оставить подходить на 1 час или до увеличения в объеме в два раза. Обмять и дать еще раз подойти в течение 30 минут.
- Отмерить мак с помощью чашки емкостью 300 мл. Залить кипятком, тщательно размешать и откинуть на сито.
- Вернуть мак в кастрюлю, залить 0,5 л кипятка, довести до кипения и варить, пока жидкость полностью не впитается.
- Отваренный мак измельчить с помощью мясорубки или блендера. Смешать с изюмом, измельченными орехами, цукатами или цедрой, сахаром, медом и крахмалом. Добавить специи.
- Раскатать тесто в пласт размером 35х40 см. Начинку равномерно распределить по тесту, отступая 2-3 см от края. Свернуть в рулет, хорошо защипать края и выложить на застеленный пергаментом противень швом вниз.
- Оставить на 1 час, накрыв полотенцем. Перед отправкой в духовку смазать рулет крепким сладким чаем.
- Выпекать маковый рулет 40-45 минут в разогретой до 180 С духовке.
- Готовый горячий рулет с маком смазать сахарным сиропом, сваренным из расчета 0,5 стакана сахара на 3 ст. л. воды.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить маковую начинку для блинов и выпечки.
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Источник: Сегодня