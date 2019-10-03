Салат с ананасами и куриной грудкой: три простых рецепта
Салат из курицы и ананасов – один из самых вкусных и несложных
Курица и ананасы – классическое кулинарное сочетание. Кисло-сладкие фрукты придают суховатому куриному мясу сочность.
Смотрите видео, как приготовить салат с курицей и хурмой:
С курицей и ананасами готовят пиццу, вторые блюда, салаты и закуски. Мы поделимся лучшими рецептами салатов из куриного филе и ананасов с майонезом.
Салат "Курица с ананасами" классический
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- Куриное филе (из грудки или бедрышек) – 500 г
- Консервированная кукуруза – 1 банка
- Консервированные ананасы – 1 банка
- Яйца – 3 шт.
- Твердый сыр – 100 г
- Майонез
- Соль
- Специи
Способ приготовления:
- Куриное филе отварить в подсоленной воде со специями. Остудить и нарезать.
- Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Нарезать кубиками или натереть на терке.
- Сыр натереть на терке. Слить жидкость из банки с консервированной кукурузой. Ананасы нарезать небольшими кусочками.
- Смешать все ингредиенты салата и заправить майонезом.
- По желанию украсить салат кольцами ананаса, зернами кукурузы и зеленью. Остудить перед подачей.
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Салат с ананасом, кукурузой и куриной грудкой
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт.
- Майонез – по вкусу
- Консервированная кукуруза – 1 банка
- Консервированный ананас – 380 г
- Огурцы – 2 шт.
- Куриное филе – 300 г
- Несколько веточек зелени
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Куриное филе отварить и разделить на волокна или нарезать мелкими кубиками.
- Огурец порезать соломкой, яйца отварить вкрутую и мелко порубить.
- Зелень помыть и измельчить.
- Перемешать все ингредиенты салата и заправить майонезом.
Салат с ананасами и копченой курицей
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- Грудка куриная копченая – 500 г
- Яйца вареные – 6 шт.
- Ананас консервированный – 1 банка
- Помидоры – 200 г
- Майонез – 5 ст. л.
Способ приготовления:
- Куриную грудку мелко нарезать.
- Затем нарезать вареные яйца, ананасы и помидоры.
- Салат с курицей, ананасами, яйцами и помидорами заправить майонезом, посолить по вкусу и перемешать.
Как выбрать консервированные ананасы для салата
Ананасы в банках бывают двух видов: консервированные шайбами и кусочками. Чтобы сэкономить время, покупайте уже нарезанные фрукты.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить пиццу с курицей и ананасами. "Сегодня" также делились рецептом куриных медальонов с ананасами.
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