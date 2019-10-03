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Салат с ананасами и куриной грудкой: три простых рецепта

Салат из курицы и ананасов – один из самых вкусных и несложных

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:00
Салат из курицы с ананасами
Салат из курицы с ананасами
Фото: Depositphotos

Курица и ананасы – классическое кулинарное сочетание. Кисло-сладкие фрукты придают суховатому куриному мясу сочность.

Смотрите видео, как приготовить салат с курицей и хурмой:

С курицей и ананасами готовят пиццу, вторые блюда, салаты и закуски. Мы поделимся лучшими рецептами салатов из куриного филе и ананасов с майонезом.

Салат "Курица с ананасами" классический

Салат из курицы, ананасов и кукурузы
Салат из курицы, ананасов и кукурузы
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • Куриное филе (из грудки или бедрышек) – 500 г
  • Консервированная кукуруза – 1 банка
  • Консервированные ананасы – 1 банка
  • Яйца – 3 шт.
  • Твердый сыр – 100 г
  • Майонез
  • Соль
  • Специи

Способ приготовления:

  1. Куриное филе отварить в подсоленной воде со специями. Остудить и нарезать.
  2. Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Нарезать кубиками или натереть на терке.
  3. Сыр натереть на терке. Слить жидкость из банки с консервированной кукурузой. Ананасы нарезать небольшими кусочками.
  4. Смешать все ингредиенты салата и заправить майонезом.
  5. По желанию украсить салат кольцами ананаса, зернами кукурузы и зеленью. Остудить перед подачей.

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Салат с ананасом, кукурузой и куриной грудкой

Куриный салат с ананасами
Куриный салат с ананасами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • Яйца – 2 шт.
  • Майонез – по вкусу
  • Консервированная кукуруза – 1 банка
  • Консервированный ананас – 380 г
  • Огурцы – 2 шт.
  • Куриное филе – 300 г
  • Несколько веточек зелени
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Куриное филе отварить и разделить на волокна или нарезать мелкими кубиками.
  2. Огурец порезать соломкой, яйца отварить вкрутую и мелко порубить.
  3. Зелень помыть и измельчить.
  4. Перемешать все ингредиенты салата и заправить майонезом.

Салат с ананасами и копченой курицей

Салат из копченого филе и ананасов
Салат из копченого филе и ананасов
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • Грудка куриная копченая – 500 г
  • Яйца вареные – 6 шт.
  • Ананас консервированный – 1 банка
  • Помидоры – 200 г
  • Майонез – 5 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Куриную грудку мелко нарезать.
  2. Затем нарезать вареные яйца, ананасы и помидоры.
  3. Салат с курицей, ананасами, яйцами и помидорами заправить майонезом, посолить по вкусу и перемешать.

Как выбрать консервированные ананасы для салата

Ананасы в банках бывают двух видов: консервированные шайбами и кусочками. Чтобы сэкономить время, покупайте уже нарезанные фрукты.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить пиццу с курицей и ананасами. "Сегодня" также делились рецептом куриных медальонов с ананасами.

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Источник: Сегодня
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