Салат с ананасами и куриной грудкой: три простых рецепта

Салат из курицы и ананасов – один из самых вкусных и несложных

Салат из курицы с ананасами Фото: Depositphotos

Курица и ананасы – классическое кулинарное сочетание. Кисло-сладкие фрукты придают суховатому куриному мясу сочность.

Смотрите видео, как приготовить салат с курицей и хурмой:

С курицей и ананасами готовят пиццу, вторые блюда, салаты и закуски. Мы поделимся лучшими рецептами салатов из куриного филе и ананасов с майонезом.

Салат "Курица с ананасами" классический

Салат из курицы, ананасов и кукурузы Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

Куриное филе (из грудки или бедрышек) – 500 г

Консервированная кукуруза – 1 банка

Консервированные ананасы – 1 банка

Яйца – 3 шт.

Твердый сыр – 100 г

Майонез

Соль

Специи

Способ приготовления:

Куриное филе отварить в подсоленной воде со специями. Остудить и нарезать. Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Нарезать кубиками или натереть на терке. Сыр натереть на терке. Слить жидкость из банки с консервированной кукурузой. Ананасы нарезать небольшими кусочками. Смешать все ингредиенты салата и заправить майонезом. По желанию украсить салат кольцами ананаса, зернами кукурузы и зеленью. Остудить перед подачей.

Салат с ананасом, кукурузой и куриной грудкой

Куриный салат с ананасами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Майонез – по вкусу

Консервированная кукуруза – 1 банка

Консервированный ананас – 380 г

Огурцы – 2 шт.

Куриное филе – 300 г

Несколько веточек зелени

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Куриное филе отварить и разделить на волокна или нарезать мелкими кубиками. Огурец порезать соломкой, яйца отварить вкрутую и мелко порубить. Зелень помыть и измельчить. Перемешать все ингредиенты салата и заправить майонезом.

Салат с ананасами и копченой курицей

Салат из копченого филе и ананасов Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

Грудка куриная копченая – 500 г

Яйца вареные – 6 шт.

Ананас консервированный – 1 банка

Помидоры – 200 г

Майонез – 5 ст. л.

Способ приготовления:

Куриную грудку мелко нарезать. Затем нарезать вареные яйца, ананасы и помидоры. Салат с курицей, ананасами, яйцами и помидорами заправить майонезом, посолить по вкусу и перемешать.

Как выбрать консервированные ананасы для салата

Ананасы в банках бывают двух видов: консервированные шайбами и кусочками. Чтобы сэкономить время, покупайте уже нарезанные фрукты.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить пиццу с курицей и ананасами. "Сегодня" также делились рецептом куриных медальонов с ананасами.

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