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Салаты из авокадо: топ-5 рецептов на любой вкус

Лучшие рецепты вкусных и полезных салатов из авокадо

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:25
Салат из авокадо
Салат из авокадо
Фото: freepik.com

Авокадо отлично подходит для приготовления салатов. Этот фрукт имеет довольно нейтральный вкус, поэтому идеально сочетается с самыми разными ингредиентами.

Смотрите видео, как приготовить слоеный салат с креветками:

Диетологи рекомендуют авокадо людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, а также для общего улучшения состояния организма.

Салат из рукколы, авокадо и свеклы

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Салат из авокадо, свеклы и помидоров черри
Фото: instagram.com/petite_furia

Калорийность этого яркого овощного салата составляет 358 ккал. Если вы не употребляете соли, можете заменить ее соевым соусом.

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 100 г отварной молодой свеклы
  • Половина авокадо
  • 100 г рукколы
  • 100 г помидоров черри
  • 30 г сливочного сыра с зеленью
  • 1 ст.л. оливкового масла
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Свеклу отварить или приготовить на пару. Очистить и нарезать тонкими кружочками.
  2. Рукколу замочить на полчаса в холодной воде, слить жидкость.
  3. Помидоры черри помыть и разрезать пополам.
  4. Авокадо очистить от кожуры и удалить косточку. Нарезать мякоть дольками.
  5. Выложить на тарелку промытую рукколу без стеблей, очищенную и нарезанную свеклу, половинки томатов черри и ломтики авокадо. Посолить и поперчить.
  6. Выложить сверху сливочный сыр с помощью чайной ложки. Полить салат оливковым маслом и подавать.

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Салат из овощей с авокадо и яйцом

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Салат из авокадо, яиц и помидоров черри
Фото: freepik.com

Если вы устали от тяжелых салатов с майонезными заправками, приготовьте красивый и свежий салат из овощей, зелени, авокадо и вареных яиц.

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • Пучок салата
  • Четверть краснокочанной капусты
  • 1 авокадо
  • 1-2 огурца
  • Горсть помидоров черри
  • 2 вареных яйца
  • Горсть редиса
  • Соль, молотый перец
  • Сок лимона или лайма
  • Оливковое масло

Способ приготовления:

  1. Все овощи и зелень помойте и обсушите.
  2. Салат порвите руками, капусту тонко нашинкуйте.
  3. Огурцы и редис нарежьте тонкими кружочками, помидоры черри разрежьте пополам.
  4. Вареные яйца почистите и нарежьте кружочками.
  5. Авокадо почистите, удалите косточку и нарежьте мякоть тонкими ломтики. Сбрызните лимонный соком, чтобы она не потемнела.
  6. Красиво выложите на тарелку все ингредиенты. Посолите, поперчите и полейте оливковым маслом.
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Картофельный салат с креветками и авокадо

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Картофельный салат с авокадо
Фото: depositphotos.com

Готовим аппетитный салат из картофеля, авокадо, креветок, зелени и помидоров с пряным соусом винегрет.

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 450 г картофеля, очищенного и нарезанного тонкими кружочками
  • 1 столовая ложка белого винного уксуса
  • 2 столовые ложки воды
  • ¼ чайной ложки соли
  • 2 чайные ложки рубленого лука-шалот
  • 1 столовая ложка измельченного свежего укропа
  • 450 г очищенных креветок
  • 3 столовые ложки свежего лимонного сока
  • 2 чайные ложки белого винного уксуса
  • 2 столовые ложки дижонской горчицы
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 8 листьев латука или небольшой пучок рукколы
  • 2 чайные ложки оливкового масла
  • 2 маленьких помидора, нарезанных дольками, или горсть томатов черри
  • 1 авокадо, нарезанный

Способ приготовления:

  1. Доведите подсоленную воду до кипения в средней кастрюле. В ней будут готовиться креветки.
  2. Поместите картофель в среднюю кастрюлю; залейте водой и варите на медленном огне 5-8 минут, до мягкости. Не переварите. Слейте воду, накройте крышкой и оставьте на 5 минут.
  3. Смешайте 1 столовую ложку уксуса, 2 столовые ложки воды, 1/4 чайной ложки соли и измельченный лук-шалот, чтобы сделать соус винегрет. Используя силиконовую лопатку, аккуратно перемешайте картофель с винегретом, укропом и щепоткой черного перца. Отложите в сторону.
  4. Наполните миску ледяной водой. Бросьте креветки в кипящую воду и варите в течение 2 минут, до готовности. Слейте жидкость и окуните в ледяную воду. Когда креветки остынут, тщательно процедите.
  5. В средней миске перемешайте лимонный сок, 2 чайные ложки уксуса, горчицу и 2 столовые ложки оливкового масла. Добавьте соль и перец по вкусу. Бросьте креветки в соус.
  6. Салат помойте и порвите руками, выложите на четыре тарелки.
  7. Аккуратно перемешайте картофель с 2 чайными ложками оливкового масла, затем выложите его на зелень. Сверху положите помидоры, авокадо и креветки. Полейте заправкой и подавайте.

Салат из куриной печени, авокадо и свеклы

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Салат из авокадо и печени
Фото: depositphotos.com

Попробуйте приготовить такой салат в ближайшие выходные. Он не отнимет много времени и сил, зато приятно удивит вашу семью.

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 2 небольшие свеклы
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 400 г куриной печени
  • 1 авокадо
  • Немного лимонного сока
  • 1 пакет салатного микса

Для заправки:

  • Сок одного небольшого лимона
  • 1 ст. л. бальзамического уксуса
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. зернистой горчицы
  • 1 ч. л. жидкого меда
  • соль, свежемолотый черный перец

Способ приготовления:

  1. Свеклу помыть и отварить в кожуре до мягкости. Остудить, почистить и нарезать ломтиками.
  2. Куриную печень помыть, зачистить от пленок и лишнего жира. Крупные кусочки разрезать на две-три части. Нагреть растительное масло в сковороде и обжарить печень с двух сторон до готовности.
  3. Авокадо очистить, удалить косточку и нарезать ломтиками. Сбрызнуть мякоть лимонным соком, чтобы она не потемнела.
  4. Приготовить заправку, тщательно перемешав все ингредиенты.
  5. Перед подачей выложить на большое блюдо салатные листья. Сверху разложить куриную печень, ломтики авокадо и свеклы, полить заправкой.

Кобб салат с авокадо

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Кобб салат
Фото: depositphotos.com

Как правило, Кобб салат состоит из нарезанной зелени (салат ромен, салат айсберг, водяной кресс, эндивий), помидоров, жареного бекона, отварного куриного мяса, авокадо, вареных яиц, лука, сыра рокфор и пряной винегретной заправки. Иногда также в его состав входят маслины.

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

Для салата:

  • Салат романо – 100 г
  • Авокадо – 1 шт.
  • Бекон – 100 г
  • Помидоры – 2 шт.
  • Яйца – 2 шт.
  • Куриное филе – 1 шт.
  • Голубой сыр – 70 г

Для заправки:

  • Белый винный уксус – 1-2 ст.л.
  • Оливковое масло – 3 ст.л.
  • Соль и черный молотый перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Бекон нарезать на кусочки и обжарить до золотистой корочки, после чего переложить на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир.
  2. Яйца отварить вкрутую, остудить, очистить и разрезать на 6-8 частей.
  3. Салат вымыть и обсушить.
  4. Куриное филе разрезать вдоль на две части и обжарить на оставшемся после бекона жире, приправив его солью и перцем. Остудить и нарезать на кубики.
  5. Помидоры нарезать на кубики, предварительно удалив семена.
  6. Сыр и очищенное от кожуры авокадо тоже нарезать кубиками. Мякоть авокадо нужно сразу же сбрызнуть лимонным соком, чтобы она не потемнела.
  7. В мисочке смешать масло и уксус, взбить до однородности венчиком, приправить солью и перцем.
  8. Перемешать заправку с порванными листьями салата, перемешать, затем выложить на блюдо.
  9. Сверху рядами разложить остальные ингредиенты. Подать салат на стол и только после этого перемешать.

Что делать, если вам попался зеленый авокадо

Если вы купили твердый авокадо, не расстраивайтесь, он "созреет" за 2−3 дня, если завернуть его в бумагу и оставить в вазе с другими фруктами.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат из авокадо с ежевикой и зернами граната. "Сегодня" также делились рецептом салата из авокадо с курицей и апельсинами.

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Источник: Сегодня
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