Салаты на 8 марта: ТОП-5 праздничных рецептов

На 8 марта совсем не хочется готовить сложные и тяжелые для желудка блюда. Идеальное решение в этом случае – подать простые и вкусные салаты по рецептам из нашей подборки.

Весенний "Оливье" с курицей и свежими огурцами

Фото: freepik.com

Ингредиенты:

Свежезамороженный зеленый горошек – 50 г

Отварной картофель – 100 г

Отварная морковь – 100 г

Вареные яйца – 1-2 шт.

Шнитт-лук – несколько стеблей

Свежие огурцы – 50 г

Домашний майонез – по вкусу

Соль, молотый перец – по вкусу

Запеченное на гриле куриное филе* – 100 г

Рецепт приготовления:

1. Отваренные овощи почистить. Нарезать картофель, морковь, яйца и свежие огурцы кубиками одинакового размера.

2. Перемешать измельченные овощи, зеленый горошек и рубленый шнитт-лук. Заправить домашним майонезом. Посолить и поперчить по вкусу.

*Перед запеканием куриное филе замариновать в смеси чеснока, тандури, розмарина, тимьяна, оливкового масла, соли и перца. Запечь на гриле до готовности и остудить. Нарезать курицу тонкими слайсами. Подавать салат, украсив ломтиками филе и шнитт-луком.

Салат "Мимоза" с лососем

Фото: pinterest.com

Ингредиенты:

Консервированный лосось в масле – 1 банка

Вареные яйца – 4 шт.

Репчатый лук – 1 шт.

Очищенная вареная морковь – 3 шт.

Очищенный вареный картофель – 3 шт.

Соль – по вкусу

Майонез – 1 упаковка

Зелень – для украшения

Рецепт приготовления:

1. Рыбу размять вилкой. Натереть на терке отварную морковь, картофель, яичные белки и желтки. Лук очистить и мелко нарезать.

2. Выложить картофель и лук на дно салатника, смазать майонезом. Затем высыпать яичные белки и снова смазать майонезом. Сверху выложить лосося и морковь, опять нанести майонез.

3. Посыпать салат тертым желтком, украсить зеленью и подавать на стол.

Салат с красной рыбой, авокадо и грейпфрутом

Фото: freepik.com

Ингредиенты:

Авокадо – 1 шт.

Слабосоленое филе семги – 150 г

Розовый грейпфрут – 1 шт.

Апельсин – 1 шт.

Салатный микс – 200 г

Бальзамический уксус – несколько капель

Оливковое масло – 3 ст.л.

Долька лимона

Соль

Сахар

Молотый перец

Рецепт приготовления:

1. Салатные листья на час замочить в холодной воде, обсушить и порвать руками.

2. С авокадо снять кожуру, удалить косточку и нарезать мякоть кубиками или тонкими ломтиками.

3. Цитрусовые почистить, разделить на дольки и снять кожицу. Из остатков выжать сок в отдельную посуду.

4. Для заправки смешать оливковое масло, уксус, 1 ст.л. цитрусового сока, немного сахара, молотого перца и соли.

5. На тарелку выложить салатные листья, кусочки авокадо, цитрусовых и тонкие ломтики красной рыбы. Полить заправкой и подавать.

Капрезе с помидорами черри

Фото: freepik.com

Ингредиенты:

Бэби-моцарелла – 100 г

Помидоры черри – 1 веточка

Зеленый базилик – 1 веточка

Оливковое масло – 1-2 ст.л.

Сухие итальянские травы – 1/2 ч.л.

Рецепт приготовления:

1. Помидоры и зелень помыть, вынуть моцареллу из рассола.

2. Томаты разрезать пополам и выложить на тарелку. Разложить на тарелке шарики моцареллы, посыпать листьями базилика.

3. Полить оливковым маслом, посыпать итальянскими травами и подать к столу.

Салат из консервированного тунца и овощей

Фото: freepik.com

Ингредиенты:

Салатные листья – 1 пучок

Огурец – 1 шт.

Помидор – 1 шт.

Вареные яйца – 2 шт.

Консервированный тунец кусочками – 80 г

Оливковое масло

Зернистая горчица

Соль, молотый перец

Рецепт приготовления:

1. Салатные листья замочить в воде на полчаса. Промыть, дать высохнуть и порвать руками на тарелку.

2. Сверху разложить кусочки огурца, помидора, яиц и тунца.

3. Посолить и поперчить, полить оливковым маслом, смешанным с горчицей.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как приготовить классический салат "Нисуаз". Мы также делились лучшими рецептами салатов из сельди.

Смотрите видео, как приготовить салат из мидий и кальмаров: