Салаты на 8 марта: ТОП-5 праздничных рецептов

Сегодня, 13:17

Лучшие весенние салаты к празднику

Салаты на 8 марта Фото: freepik.com
Салаты на 8 марта Фото: freepik.com

На 8 марта совсем не хочется готовить сложные и тяжелые для желудка блюда. Идеальное решение в этом случае – подать простые и вкусные салаты по рецептам из нашей подборки.

Весенний "Оливье" с курицей и свежими огурцами

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Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • Свежезамороженный зеленый горошек – 50 г
  • Отварной картофель – 100 г
  • Отварная морковь – 100 г
  • Вареные яйца – 1-2 шт.
  • Шнитт-лук – несколько стеблей
  • Свежие огурцы – 50 г
  • Домашний майонез – по вкусу
  • Соль, молотый перец – по вкусу
  • Запеченное на гриле куриное филе* – 100 г

Рецепт приготовления:

1. Отваренные овощи почистить. Нарезать картофель, морковь, яйца и свежие огурцы кубиками одинакового размера.

2. Перемешать измельченные овощи, зеленый горошек и рубленый шнитт-лук. Заправить домашним майонезом. Посолить и поперчить по вкусу.

*Перед запеканием куриное филе замариновать в смеси чеснока, тандури, розмарина, тимьяна, оливкового масла, соли и перца. Запечь на гриле до готовности и остудить. Нарезать курицу тонкими слайсами. Подавать салат, украсив ломтиками филе и шнитт-луком.

Салат "Мимоза" с лососем

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Фото: pinterest.com

Ингредиенты:

  • Консервированный лосось в масле – 1 банка 
  • Вареные яйца – 4 шт. 
  • Репчатый лук – 1 шт. 
  • Очищенная вареная морковь – 3 шт. 
  • Очищенный вареный картофель – 3 шт. 
  • Соль – по вкусу 
  • Майонез – 1 упаковка
  • Зелень – для украшения

Рецепт приготовления:

1. Рыбу размять вилкой. Натереть на терке отварную морковь, картофель, яичные белки и желтки. Лук очистить и мелко нарезать.

2. Выложить картофель и лук на дно салатника, смазать майонезом. Затем высыпать яичные белки и снова смазать майонезом. Сверху выложить лосося и морковь, опять нанести майонез.

3. Посыпать салат тертым желтком, украсить зеленью и подавать на стол.

Салат с красной рыбой, авокадо и грейпфрутом

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Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • Авокадо – 1 шт.
  • Слабосоленое филе семги – 150 г
  • Розовый грейпфрут – 1 шт.
  • Апельсин – 1 шт.
  • Салатный микс – 200 г
  • Бальзамический уксус – несколько капель
  • Оливковое масло – 3 ст.л.
  • Долька лимона
  • Соль
  • Сахар
  • Молотый перец

Рецепт приготовления:

1. Салатные листья на час замочить в холодной воде, обсушить и порвать руками.

2. С авокадо снять кожуру, удалить косточку и нарезать мякоть кубиками или тонкими ломтиками.

3. Цитрусовые почистить, разделить на дольки и снять кожицу. Из остатков выжать сок в отдельную посуду.

4. Для заправки смешать оливковое масло, уксус, 1 ст.л. цитрусового сока, немного сахара, молотого перца и соли.

5. На тарелку выложить салатные листья, кусочки авокадо, цитрусовых и тонкие ломтики красной рыбы. Полить заправкой и подавать.

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Капрезе с помидорами черри

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Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • Бэби-моцарелла – 100 г
  • Помидоры черри – 1 веточка
  • Зеленый базилик – 1 веточка
  • Оливковое масло – 1-2 ст.л.
  • Сухие итальянские травы – 1/2 ч.л.

Рецепт приготовления:

1. Помидоры и зелень помыть, вынуть моцареллу из рассола.

2. Томаты разрезать пополам и выложить на тарелку. Разложить на тарелке шарики моцареллы, посыпать листьями базилика.

3. Полить оливковым маслом, посыпать итальянскими травами и подать к столу.

Салат из консервированного тунца и овощей

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Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • Салатные листья – 1 пучок
  • Огурец – 1 шт.
  • Помидор – 1 шт.
  • Вареные яйца – 2 шт.
  • Консервированный тунец кусочками – 80 г
  • Оливковое масло
  • Зернистая горчица
  • Соль, молотый перец

Рецепт приготовления:

1. Салатные листья замочить в воде на полчаса. Промыть, дать высохнуть и порвать руками на тарелку.

2. Сверху разложить кусочки огурца, помидора, яиц и тунца.

3. Посолить и поперчить, полить оливковым маслом, смешанным с горчицей.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как приготовить классический салат "Нисуаз". Мы также делились лучшими рецептами салатов из сельди.

Смотрите видео, как приготовить салат из мидий и кальмаров:
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Источник:

"Сегодня"

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