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Фрукты и чаи VS комплекс витаминов – что защищает организм лучше? Смотрите результаты эксперимента "Сегодня"

Что лучше укрепляет иммунитет – журналисты проверили на себе

Фрукты и чаи или комплекс витаминов – что лучше укрепляет иммунитет и защищает от гриппа или простуды? "Сегодня" провели эксперимент.

Неделю журналист Александр Махов уплетал апельсины, киви и бананы. Литрами пил чай с имбирем и медом. Другой наш корреспондент Вячеслав Лакомкин раз в день употреблял минеральный комплекс витаминов. Интересно, что каждый уверяет, что его рецепт профилактики – самый действенный.

Результаты эксперимента смотрите в выпуске новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" в 19:00! Не пропустите, будет интересно.

Видео: Сегодня

Любителям экспериментов будет интересно, как "Сегодня" искали тех, кто подозрительно быстро приглашает заробитчан на работу. Также ранее журналистка провела эксперимент и отказалась от мытья головы, показав неожиданный результат.

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