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Самый простой рецепт кутьи: как приготовить на Рождество

Рецепт приготовления кутьи на Сочельник

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:04
Рецепт кутьи рождественской
Рецепт кутьи рождественской
Фото: Depositphotos

Кутья – обрядовое блюдо из зерновых с медом и маковым молочком, которое готовят на Рождество. В разных местах его называют по-разному: кутьей, коливом, сытой или сочивом.

Смотрите видео, как отмечают Сочельник в Украине:

Целые зерна пшеницы или других злаков означают землю – источник плодородия и воскрешение или жизнь вечную; мед и маковое молоко – земное изобилие; орехи – здоровье, изюм – благополучие, каша в целом – плодородие и продолжение рода.

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Рецепт кутьи на Рождество есть почти у каждой хозяйки. Мы поделимся классическим вариантом этого блюда

Рецепт кутьи из пшеницы классический

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 232 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Пшеница – 350 г
  • Мак – 50-100 г
  • Мед – 2-3 ст. л.
  • Орехи грецкие или фундук – 100 г
  • Изюм – 100 г
  • Курага – 100 г (по желанию)

Способ приготовления:

  1. Пшеницу помыть и замочить в воде на 2-3 часа.
  2. Затем варить крупу на среднем огне 2.5 – 3 часа, чтобы стала мягкой, но сильно не разварилась.
  3. Мак залить кипятком на 30 минут. Затем воду слить, мак растереть до появления "макового молочка" (остатки воды от запаривания белеют).
  4. К пшенице добавить 2-3 ст.л. меда.
  5. Изюм и курагу залить теплой водой и дать немного постоять.
  6. Орехи очистить и подсушить в духовке или поджарить на сковороде. Потом орехи измельчить.
  7. К пшенице добавить мак, орехи и изюм. Все перемешать.
  8. По желанию добавить курагу и узвар. Кутья на Рождество готова.

Полезный совет

Блюдо должно быть сочным, медовая заливка его пропитает и в небольшом избытке останется на дне блюда. Подавать кутью теплой или охлажденной.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить узвар на Рождество.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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