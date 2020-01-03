Самый простой рецепт кутьи: как приготовить на Рождество
Рецепт приготовления кутьи на Сочельник
Кутья – обрядовое блюдо из зерновых с медом и маковым молочком, которое готовят на Рождество. В разных местах его называют по-разному: кутьей, коливом, сытой или сочивом.
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Целые зерна пшеницы или других злаков означают землю – источник плодородия и воскрешение или жизнь вечную; мед и маковое молоко – земное изобилие; орехи – здоровье, изюм – благополучие, каша в целом – плодородие и продолжение рода.
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Рецепт кутьи на Рождество есть почти у каждой хозяйки. Мы поделимся классическим вариантом этого блюда
Рецепт кутьи из пшеницы классический
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 232 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Пшеница – 350 г
- Мак – 50-100 г
- Мед – 2-3 ст. л.
- Орехи грецкие или фундук – 100 г
- Изюм – 100 г
- Курага – 100 г (по желанию)
Способ приготовления:
- Пшеницу помыть и замочить в воде на 2-3 часа.
- Затем варить крупу на среднем огне 2.5 – 3 часа, чтобы стала мягкой, но сильно не разварилась.
- Мак залить кипятком на 30 минут. Затем воду слить, мак растереть до появления "макового молочка" (остатки воды от запаривания белеют).
- К пшенице добавить 2-3 ст.л. меда.
- Изюм и курагу залить теплой водой и дать немного постоять.
- Орехи очистить и подсушить в духовке или поджарить на сковороде. Потом орехи измельчить.
- К пшенице добавить мак, орехи и изюм. Все перемешать.
- По желанию добавить курагу и узвар. Кутья на Рождество готова.
Полезный совет
Блюдо должно быть сочным, медовая заливка его пропитает и в небольшом избытке останется на дне блюда. Подавать кутью теплой или охлажденной.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить узвар на Рождество.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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