Селедка под шубой: история и секреты приготовления новогоднего салата

Рецепт праздничного блюда невероятно прост, но все же предусматривает определенные секреты

Селедка под шубой на Новый год Фото: Depositphotos

Салат сельдь под шубой впервые появился на свет в канун 1919 года. Автором рецепта считается повар Аристарха Прокопцева. По легенде, новое блюдо так пришлось по вкусу посетителям его трактира, что рецепт ушел "в народ" и стал необычайно популярным.

Смотрите видео, как оригинально приготовить селедку под шубой:

По другой версии, салат изобрели в Прибалтике, где издавна сочетали сельдь с овощами и сметаной. Такое сочетание характерно, например, для латышской кухни. Со временем кто-то догадался заменить сметану на более насыщенный майонез.

Новый салат с оригинальным вкусом оказался идеальным дополнением к крепким напиткам, в частности – к водке. Кроме того, он достаточно просто готовится из доступных в любое время года продуктов. Вероятно, именно эти особенности блюда наряду с прекрасными его вкусовыми качествами обеспечили селедке под шубой такую популярность. Начиная с семидесятых годов XX века, салат стали готовить на Новый Год наряду с мимозой" и оливье.

Селедка под шубой: классический рецепт

Селедка под шубой выкладывается слоями Фото: Depositphotos

Селедка под шубой – слоеный салат. Его главные ингредиенты – это слабосоленая сельдь, вареная свекла, вареная морковь, вареный картофель и майонез. Часто в салат добавляют также репчатый лук и вареные яйца.

Небольшие кусочки селедки укладываются на плоское блюдо и смазываются майонезом. Далее идут слои натертых на терке овощей: картофеля, моркови и свеклы. Каждый слой обильно промазывается майонезом. Сверху салат украшается майонезом, зеленью, иногда – измельченными яйцами.

Готовится салат достаточно легко, продукты для него требуются самые простые, а в результате получается нарядное и вкусное блюдо. Стоит ли удивляться, что селедка под шубой и по сей день популярна? Существует даже вегетарианская версия этого салата – море под шубой, в которой рыбу заменила морская капуста, а майонез используется постный.

Селедка под шубой: вариации салата

Иногда в салат добавляют яблоки Фото: Depositphotos

Селедка под шубой дает не слишком большой простор для творчества. "Изюминка" салата в сочетании соленой сельди, сладковатых овощей и острого майонеза. Этот простой рецепт не нуждается в дополнениях, которые могут существенно исказить его вкус.

Для тех, кто любит острые и пикантные вкусы, есть рецепты селедки под шубой с репчатым луком. Лук (лучше всего подойдет салатный или ошпаренный острый) следует нарезать как можно мельче и положить непосредственно на сельдь.

Очень нежный вкус имеет версия салата с добавлением яблок. Зеленые кислые яблоки натираются на терке и располагаются поверх слоя рыбы. Иногда яблоки смешиваются с луком.

Еще один распространенный компонент салата – отваренные яйца. Их используют для украшения или добавляют в салат (между свеклой и овощами). По мнению многих хозяек, добавление яиц делает салат еще более нежным.

Селедка под шубой: секреты идеального вкуса

Овощи для салата следует остудить Фото: Depositphotos

Что нужно для того, чтобы селедка под шубой получилась особенно вкусной, нежной, тающей во рту – одним словом, такой, чтобы не стыдно было выставить это кушанье на праздничный стол?

Секрет первый: не жалеть майонез.

Секрет второй: овощи необходимо заранее отварить и остудить. Используя теплые овощи, можно испортить салат.

Секрет третий: аккуратная нарезка. Все овощи необходимо измельчить. Для моркови и свеклы можно использовать мелкую или крупную терку, для картофеля – только крупную. Лук необходимо резать как можно мельче с помощью мелкой терки или блендера. Селедка также должна быть нарезана небольшими кусочками и полностью освобождена от костей.

Секрет четвертый: сборка салата. Классическая последовательность слоев такова: сельдь, лук или яблоко, картофель, морковь, свекла. Все слои промазываются майонезом. При желании можно нарушить очередность слоев, например, положить вниз натертый картофель, а затем уже сельдь, лук, морковь и свеклу.

В последние годы модным стало необычно оформлять традиционную закуску. Например, салат можно готовить порционно в маленьких формочках или прозрачных салатницах.

И, наконец, пятый секрет: перед подачей блюдо должно настояться в течение как минимум 3-х часов. Когда салат пропитается, он станет нежным и вкусным.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат "Подсолнух" на Новый год. "Сегодня" также делились рецептами салат "Грибная поляна".

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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