Солянка сборная мясная по-домашнему: простой рецепт

Рецепт вкусной мясной солянки

Рецепт солянки домашней Фото: Depositphotos

Солянка – это густой мясной, рыбный или грибной суп, который готовят на крутом бульоне с острыми приправами. В состав этого блюда также входят оливки, которые в некоторых рецептах заменяют каперсами.

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К столу солянку обычно подают вместе со сметаной и долькой лимона. Суп также можно посыпать мелко нарезанной зеленью.

Солянка мясная сборная

Рецепт солянки домашней Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2.5 часа

Калорийность:

69 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Мясо (свинина, говядина, курица или микс) – 450 г

Копчености (ветчина, салями и т. д.) – 300 г

Маслины без косточек – 100 г

Сметана – 100 г

Черный перец горошком – 10 шт.

Чеснок – 3-4 зубчика

Растительное масло – 3 ст. л.

Маринованные огурцы – 2-4 шт.

Морковь – 2 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Репчатый лук – 1 шт.

Томатная паста – 1 ст. л.

Соль, зелень – по вкусу

Лимон – 1/2 шт.

Смотрите видео, как приготовить домашние копчености:

Способ приготовления:

Промойте мясо, выложите в кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения, добавьте соль, лавровый лист и перец, варить на медленном огне в течение 1,5 часа. Готовое мясо достать из бульона, остудить и нарезать средними кубиками. Нарезать такими же кубиками копчености и маринованные огурцы, отправить их в кастрюлю. Туда же вернуть мясо. Нарезать морковь и лук некрупно. Обжарить в сковороде на растительном масле, добавить соль, томатную пасту и немного бульона. Добавить рубленую зелень и чеснок. Тушить 5-7 минут и выложить в кастрюлю с почти готовой солянкой. Маслины нарезать кружочками или половинками, добавить в солянку и варить ещн 5-10 минут. Снять с огня и оставить под крышкой настаиваться на полчаса. Срезать цедру с лимона и нарезать его тонкими дольками. Подавать солянку в горячем виде со сметаной и долькой лимона.

Какая бывает солянка

В зависимости от вида бульона, традиционно различают три вида солянок: мясную, грибную и рыбную. Кисло-солено-острый привкус этого супа формируется за счет наличия в нем таких неотъемлемых компонентов, как соленые огурцы, оливки, каперсы, лимон, квас, соленые или маринованные грибы.

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