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Солянка сборная мясная по-домашнему: простой рецепт

Рецепт вкусной мясной солянки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:50
Рецепт солянки домашней
Рецепт солянки домашней
Фото: Depositphotos

Солянка – это густой мясной, рыбный или грибной суп, который готовят на крутом бульоне с острыми приправами. В состав этого блюда также входят оливки, которые в некоторых рецептах заменяют каперсами.

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К столу солянку обычно подают вместе со сметаной и долькой лимона. Суп также можно посыпать мелко нарезанной зеленью.

Солянка мясная сборная

Рецепт солянки домашней
Рецепт солянки домашней
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2.5 часа

Калорийность:

  • 69 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Мясо (свинина, говядина, курица или микс) – 450 г
  • Копчености (ветчина, салями и т. д.) – 300 г
  • Маслины без косточек – 100 г
  • Сметана – 100 г
  • Черный перец горошком – 10 шт.
  • Чеснок – 3-4 зубчика
  • Растительное масло – 3 ст. л.
  • Маринованные огурцы – 2-4 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Репчатый лук – 1 шт.
  • Томатная паста – 1 ст. л.
  • Соль, зелень – по вкусу
  • Лимон – 1/2 шт.

Смотрите видео, как приготовить домашние копчености:

Способ приготовления:

  1. Промойте мясо, выложите в кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения, добавьте соль, лавровый лист и перец, варить на медленном огне в течение 1,5 часа.
  2. Готовое мясо достать из бульона, остудить и нарезать средними кубиками.
  3. Нарезать такими же кубиками копчености и маринованные огурцы, отправить их в кастрюлю. Туда же вернуть мясо.
  4. Нарезать морковь и лук некрупно. Обжарить в сковороде на растительном масле, добавить соль, томатную пасту и немного бульона. Добавить рубленую зелень и чеснок. Тушить 5-7 минут и выложить в кастрюлю с почти готовой солянкой.
  5. Маслины нарезать кружочками или половинками, добавить в солянку и варить ещн 5-10 минут. Снять с огня и оставить под крышкой настаиваться на полчаса.
  6. Срезать цедру с лимона и нарезать его тонкими дольками.
  7. Подавать солянку в горячем виде со сметаной и долькой лимона.

Какая бывает солянка

В зависимости от вида бульона, традиционно различают три вида солянок: мясную, грибную и рыбную. Кисло-солено-острый привкус этого супа формируется за счет наличия в нем таких неотъемлемых компонентов, как соленые огурцы, оливки, каперсы, лимон, квас, соленые или маринованные грибы.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить грузинский суп харчо. "Сегодня" также делились рецептом бефстроганова из свинины.

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Источник: Сегодня
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