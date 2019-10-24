Спагетти "Волосы ведьмы": рецепт на Хэллоуин от Найджелы Лоусон

Идея простого блюда на Хэллоуин

Паста "Волосы ведьмы" Фото: Depositphotos

Этот рецепт на Хэллоуин подкупает своей простотой: вам нужно будет лишь отварить пасту и смешать ее с чесночным маслом.

Смотрите видео, как создать праздничную атмосферу на Хэллоуин:

Черные макароны получают свой цвет за счет добавления чернил каракатицы. Они бывают самых разных форм — встречаются и длинные спагетти и маленькие изящные бантики и спиральки.

Кому-то внешний вид этих макарон с непривычки может показаться пугающим, но так и должно быть 31 октября.

Спагетти "Волосы ведьмы"

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

500 г черных спагетти

3-4 ст.л. чесночного масла (или 2-3 ст.л сливочного масла с 1 ст.л. чесночного масла)

Соль

Способ приготовления:

Отварите макароны в большом количестве подсоленной воды в соответствии с инструкциями на упаковке. Слейте жидкость и заправьте чесночным маслом. Готово!

Полезные советы от Найджелы Лоусон

Найджела Лоусон Фото: Pinterest

"Мои дети питают необъяснимое пристрастие к покупному чесночному маслу, но я также часто использую смесь обычного сливочного масла и чесночного масло. Единственное, что касается использования сливочного масла, это то, что оно превращает жуткий черный цвет в немного серый (я говорю себе, что у ведьм должны быть слегка седые волосы), поэтому, если вы хотите, чтобы "пряди" блестели, просто добавьте в спагетти немного чесночного или растительного масла и перемешайте", – говорит Найджела Лоусон.

Напомним, ранее мы рассказывали, зачем на Хэллоуин наряжаются в карнавальные костюмы. "Сегодня" также писали, как приготовить печенье "Пальцы ведьмы".

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