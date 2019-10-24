Спагетти "Волосы ведьмы": рецепт на Хэллоуин от Найджелы Лоусон
Идея простого блюда на Хэллоуин
Этот рецепт на Хэллоуин подкупает своей простотой: вам нужно будет лишь отварить пасту и смешать ее с чесночным маслом.
Смотрите видео, как создать праздничную атмосферу на Хэллоуин:
Черные макароны получают свой цвет за счет добавления чернил каракатицы. Они бывают самых разных форм — встречаются и длинные спагетти и маленькие изящные бантики и спиральки.
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Кому-то внешний вид этих макарон с непривычки может показаться пугающим, но так и должно быть 31 октября.
Спагетти "Волосы ведьмы"
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 500 г черных спагетти
- 3-4 ст.л. чесночного масла (или 2-3 ст.л сливочного масла с 1 ст.л. чесночного масла)
- Соль
Способ приготовления:
- Отварите макароны в большом количестве подсоленной воды в соответствии с инструкциями на упаковке.
- Слейте жидкость и заправьте чесночным маслом. Готово!
Полезные советы от Найджелы Лоусон
"Мои дети питают необъяснимое пристрастие к покупному чесночному маслу, но я также часто использую смесь обычного сливочного масла и чесночного масло. Единственное, что касается использования сливочного масла, это то, что оно превращает жуткий черный цвет в немного серый (я говорю себе, что у ведьм должны быть слегка седые волосы), поэтому, если вы хотите, чтобы "пряди" блестели, просто добавьте в спагетти немного чесночного или растительного масла и перемешайте", – говорит Найджела Лоусон.
Напомним, ранее мы рассказывали, зачем на Хэллоуин наряжаются в карнавальные костюмы. "Сегодня" также писали, как приготовить печенье "Пальцы ведьмы".
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