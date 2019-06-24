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Суперфуды: что это такое и зачем они нужны

Семена льна и чиа нужно употреблять с осторожностью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:25

Самое полезное от растения – в зародыше. Семена незлаковых культур называют суперфудом. Они распространены, не требуют длительного выращивания и приготовления, а главное – содержат в себе максимальное количество витаминов, минералов и ценных веществ. 

Семена чиа, кунжута и льна наполняют организм полезными микроэлементами и минералами. В них много растительного белка, аминокислот и клетчатки, а еще – кальция, цинка и незаменимых витаминов группы В. Семена льна выводит плохие жиры из организма, улучшают работу кишечника и нормализует пищеварение.

Лен и чиа являются источником омега-3 жирных кислот. Они хорошо влияют на сердечно-сосудистую систему и служат профилактикой от атеросклероза.

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Однако есть и противопоказания. Например, индивидуальная непереносимость или аллергическая реакция. Не следует рисковать и при определенных болезнях. Так, семена льна не рекомендуется употреблять людям с мочекаменной болезнью. При воспалительных заболеваниях кишечника запрещены чиа из-за повышенного содержания клетчатки.

Но даже здоровым людям советуют принимать не более двух столовых ложек семян в день, чтобы избежать побочных эффектов. И еще важно правильно хранить суперфуды – в сухом темном месте. Потому что солнце и влага способствуют окислению и убивают полезные свойства.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем полезны ягоды годжи.

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Источник: Сегодня
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