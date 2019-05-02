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Тесто для вареников: рецепты на молоке, кефире и воде

Лучшие рецепты теста для домашних вареников

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:45
Тесто на вареники может быть любым
Тесто на вареники может быть любым
Фото: Depositphotos

Украинские вареники – блюдо, которое стоит попробовать каждому. Главный секрет вкусных вареников – удачное тесто. Основа для него может быть абсолютно любой: молоко, кефир, сыворотка и даже вода. Наши рецепты помогут приготовить тесто для вареников, которое не рвется при варке.

Тонкое тесто для вареников
Тонкое тесто для вареников
Фото: Depositphotos

Вкусное тесто на вареники на молоке

Ингредиенты:

  • Мука – 500 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Молоко – 200–230 мл
  • Соль

Рецепт приготовления:

  1. Соедините муку с яйцами, молоком и щепоткой соли.
  2. Хорошо вымесите в течение десяти минут.
  3. Отправьте тесто в пакет или в миску, накрытую пищевой пленкой, на 10 минут, чтобы оно отдохнуло.

Заварное тесто на вареники

Ингредиенты:

  • Масло сливочное – 100 г
  • Вода – 500 мл
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Мука – 700 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Кефир – 50 мл

Рецепт приготовления:

  1. В сотейник положить масло, добавить воду, соль и сахар. Поставить на огонь и довести почти до кипения.
  2. Снять с плиты, всыпать 300 г муки и быстро перемешать. Переложить в миску, дать остыть.
  3. Добавить яйцо, кефир и оставшуюся муку. Замесить мягкое тесто, накрыть его и оставить на полчаса.

Тесто на вареники с картошкой
Тесто на вареники с картошкой
Фото: Depositphotos

Тесто на вареники на воде

Ингредиенты:

  • 3 стакана муки
  • 3/4 стакана воды
  • 2 яйца
  • соль

Рецепт приготовления:

  1. Из муки, воды, соли и яиц замесить эластичное тесто. 
  2. Не слишком тонко раскатать его на присыпанной мукой поверхности, чтобы оно удержало начинку.

Тесто на вареники на кефире  

Ингредиенты: 

  • 200 г кефира или кислого молока
  • 1 яйцо
  • 400 г муки
  • 2 ст. ложки растительного масла
  • немного соды
  • щепотка соли

Рецепт приготовления:

  1. В глубокой миске немного взбейте вилкой яйцо, добавьте кефир, посолите и перемешайте.
  2. Просеянную муку соедините с содой и понемногу всыпьте в жидкую смесь. Добавьте растительное масло.
  3. Тщательно вымешивайте тесто, добавляя муку, пока оно не перестанет прилипать к рукам. Тесто должно получиться мягким, рыхлым, но не очень тугим.
  4. Сформируйте из теста шар, накройте его салфеткой и дайте "отдохнуть" 20 минут.

Тесто для вареников на пару
Тесто для вареников на пару
Фото: Depositphotos

Тесто на вареники на пару

Ингредиенты:

  • 3,5 стакана муки
  • 300 г кефира или кислого молока
  • 1 ч.л. соды (без горки)
  • 0,5 ч.л. лимонной кислоты
  • щепотка соли

Рецепт приготовления:

  1. Насыпьте в миску 2,5 стакана муки,соду, лимонную кислоту и соль. Перемешайте.
  2. Сделайте в центре углубление, в него налейте кефир. Перемешайте ложкой.
  3. Затем переложите тесто на присыпанную мукой доску. Постепенно подсыпая оставшуюся муку, замесите мягкое и эластичное тесто. Дайте ему постоять 15-20 минут перед лепкой.

Напомним, ранее мы делились лучшими рецептами ленивых вареников. "Сегодня" также писали, как оздоровить вредные блюда украинской кухни.

Смотрите видео, как приготовить дрожжевое тесто для вареников:

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Источник: Сегодня
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