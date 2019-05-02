Тесто для вареников: рецепты на молоке, кефире и воде

Лучшие рецепты теста для домашних вареников

Тесто на вареники может быть любым Фото: Depositphotos

Украинские вареники – блюдо, которое стоит попробовать каждому. Главный секрет вкусных вареников – удачное тесто. Основа для него может быть абсолютно любой: молоко, кефир, сыворотка и даже вода. Наши рецепты помогут приготовить тесто для вареников, которое не рвется при варке.

Тонкое тесто для вареников Фото: Depositphotos

Вкусное тесто на вареники на молоке

Ингредиенты:

Мука – 500 г

Яйца – 2 шт.

Молоко – 200–230 мл

Соль

Рецепт приготовления:

Соедините муку с яйцами, молоком и щепоткой соли. Хорошо вымесите в течение десяти минут. Отправьте тесто в пакет или в миску, накрытую пищевой пленкой, на 10 минут, чтобы оно отдохнуло.

Заварное тесто на вареники

Ингредиенты:

Масло сливочное – 100 г

Вода – 500 мл

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Мука – 700 г

Яйцо – 1 шт.

Кефир – 50 мл

Рецепт приготовления:

В сотейник положить масло, добавить воду, соль и сахар. Поставить на огонь и довести почти до кипения. Снять с плиты, всыпать 300 г муки и быстро перемешать. Переложить в миску, дать остыть. Добавить яйцо, кефир и оставшуюся муку. Замесить мягкое тесто, накрыть его и оставить на полчаса.

Тесто на вареники с картошкой Фото: Depositphotos

Тесто на вареники на воде

Ингредиенты:

3 стакана муки

3/4 стакана воды

2 яйца

соль

Рецепт приготовления:

Из муки, воды, соли и яиц замесить эластичное тесто. Не слишком тонко раскатать его на присыпанной мукой поверхности, чтобы оно удержало начинку.

Тесто на вареники на кефире

Ингредиенты:

200 г кефира или кислого молока

1 яйцо

400 г муки

2 ст. ложки растительного масла

немного соды

щепотка соли

Рецепт приготовления:

В глубокой миске немного взбейте вилкой яйцо, добавьте кефир, посолите и перемешайте. Просеянную муку соедините с содой и понемногу всыпьте в жидкую смесь. Добавьте растительное масло. Тщательно вымешивайте тесто, добавляя муку, пока оно не перестанет прилипать к рукам. Тесто должно получиться мягким, рыхлым, но не очень тугим. Сформируйте из теста шар, накройте его салфеткой и дайте "отдохнуть" 20 минут.

Тесто для вареников на пару Фото: Depositphotos

Тесто на вареники на пару

Ингредиенты:

3,5 стакана муки

300 г кефира или кислого молока

1 ч.л. соды (без горки)

0,5 ч.л. лимонной кислоты

щепотка соли

Рецепт приготовления:

Насыпьте в миску 2,5 стакана муки,соду, лимонную кислоту и соль. Перемешайте. Сделайте в центре углубление, в него налейте кефир. Перемешайте ложкой. Затем переложите тесто на присыпанную мукой доску. Постепенно подсыпая оставшуюся муку, замесите мягкое и эластичное тесто. Дайте ему постоять 15-20 минут перед лепкой.

Напомним, ранее мы делились лучшими рецептами ленивых вареников. "Сегодня" также писали, как оздоровить вредные блюда украинской кухни.

Смотрите видео, как приготовить дрожжевое тесто для вареников:

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