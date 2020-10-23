Что вы делаете неправильно на кухне: ТОП-15 советов от профессионалов

Не выбрасывать жир после жарки бекона и добавлять крахмал в омлет – зачем это нужно? Поверьте, так вкусней. Докажем ниже

Оказывается, что жир после жарки бекона может стать соусом, а в будущие котлеты, для идеальной их формы и текстуры, нужно обязательно добавлять панировочные сухари. И это лишь две капли в море кулинарии.

Можете представить, сколько других тайн хранят профессиональные повара?

Собрали 15 кулинарных советов, которые сделают вашу еду еще вкуснее и презентабельнее.

Никогда не покупайте мясо в готовом маринаде

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Любое мясо должно быть свежим. Маринадом скрывают подпортившийся продукт. Срок годности такого мяса, как правило, на исходе.

Не выбрасывайте жир после жарки бекона

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Жир можно отфильтровать через бумажное полотенце, поместить в контейнер и держать в холодильнике. Потом его можно использовать для обжарки овощей – капусты, шпината. При этом учтите, что жир в беконе соленый. Соль в блюда, приготовленные на нем, добавлять не стоит.

Добавляйте пару капель яблочного уксуса в соус

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Особенно когда готовить свой любимый соус для курицы или индейки.

Соль – только с ладони

Никогда не солите будущее блюдо с солонки, так вы не контролируете ее количество и можете пересолить. Отсыпьте необходимо количество на ладонь и солите.

Просушивать рыбу, мясо, овощи

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Эти продукты перед готовкой должны пройти стадию просушки с помощью бумажных полотенец. В таком случае вы получите не водянистое блюда. Мясо будет с золотистой и хрустящей корочкой.

Правильно жарьте рыбу

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После чистки дайте рыбе просохнуть. Затем положите рыбу на сковородку, прижмите. Жарьте до тех пор, пока кожица схватиться и уплотниться. То же самое и с другой стороной рыбы. Дальше – отправьте рыбу в печь – получите нежное мясо под золотистой хрустящей корочкой.

Карамелизируйте лук в сливочном масле с щепоткой сахара

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Так лук получится румяней и сочней.

Подогрейте лимон, перед тем, как выдавливать сок

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Так вы получите максимально больше сока. Его можно опустить на пару минут в горячую, не кипяток, воду.

Солите печень в конце готовки

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Если посолите не в конце, не получите сочности. Печень будет пережаренной и твердой.

Немного белка в сметанный крем

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Перед тем, как взбивать сметану для крема, добавьте белок куриного яйца – крем получится быстрей и более воздушным.

Яблоки для шарлотки обваляйте в муке

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Чтобы кусочки яблок не падали на дно формы, перед приготовлением обваляйте их в муке.

Яйца для выпечки должны быть теплыми

Фото: Рexels.com, Karolina-grabowska

Зачастую, во время подготовки теста, мы достаем яйца с холодильника и сразу же их разбиваем. Яйца в любом тесте должны быть комнатной температуры, так выпечка будет нежней по текстуре.

Панировочные сухари сделают котлеты хрустящими

Фото: Pexels.com, Karolina-grabowska

Если в фарш для котлет добавить пару чайных ложек панировочных сухарей, то так они будут лучше держать форму и станут хрустящими.

Омлет станет воздушней с помощью крахмала

фото: Pixabay.com, Engin_Akyurt

Во время сбивания яиц для омлета добавьте немного кукурузного крахмала – получите невероятное, нежное блюдо.

Не нужно строго придерживаться рецепта

Фото: Pexels.com, Taryn-elliott

Включайте фантазию, используйте индивидуальные кулинарные навыки. Четко следовать рецепту нужно только в случае, когда вы затеяли выпечку пирогов и тортов.

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