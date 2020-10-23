Что вы делаете неправильно на кухне: ТОП-15 советов от профессионалов
Не выбрасывать жир после жарки бекона и добавлять крахмал в омлет – зачем это нужно? Поверьте, так вкусней. Докажем ниже
Оказывается, что жир после жарки бекона может стать соусом, а в будущие котлеты, для идеальной их формы и текстуры, нужно обязательно добавлять панировочные сухари. И это лишь две капли в море кулинарии.
Можете представить, сколько других тайн хранят профессиональные повара?
Собрали 15 кулинарных советов, которые сделают вашу еду еще вкуснее и презентабельнее.
Любое мясо должно быть свежим. Маринадом скрывают подпортившийся продукт. Срок годности такого мяса, как правило, на исходе.
Жир можно отфильтровать через бумажное полотенце, поместить в контейнер и держать в холодильнике. Потом его можно использовать для обжарки овощей – капусты, шпината. При этом учтите, что жир в беконе соленый. Соль в блюда, приготовленные на нем, добавлять не стоит.
Особенно когда готовить свой любимый соус для курицы или индейки.
Никогда не солите будущее блюдо с солонки, так вы не контролируете ее количество и можете пересолить. Отсыпьте необходимо количество на ладонь и солите.
Эти продукты перед готовкой должны пройти стадию просушки с помощью бумажных полотенец. В таком случае вы получите не водянистое блюда. Мясо будет с золотистой и хрустящей корочкой.
После чистки дайте рыбе просохнуть. Затем положите рыбу на сковородку, прижмите. Жарьте до тех пор, пока кожица схватиться и уплотниться. То же самое и с другой стороной рыбы. Дальше – отправьте рыбу в печь – получите нежное мясо под золотистой хрустящей корочкой.
Так лук получится румяней и сочней.
Так вы получите максимально больше сока. Его можно опустить на пару минут в горячую, не кипяток, воду.
Если посолите не в конце, не получите сочности. Печень будет пережаренной и твердой.
Перед тем, как взбивать сметану для крема, добавьте белок куриного яйца – крем получится быстрей и более воздушным.
Чтобы кусочки яблок не падали на дно формы, перед приготовлением обваляйте их в муке.
Зачастую, во время подготовки теста, мы достаем яйца с холодильника и сразу же их разбиваем. Яйца в любом тесте должны быть комнатной температуры, так выпечка будет нежней по текстуре.
Если в фарш для котлет добавить пару чайных ложек панировочных сухарей, то так они будут лучше держать форму и станут хрустящими.
Во время сбивания яиц для омлета добавьте немного кукурузного крахмала – получите невероятное, нежное блюдо.
Включайте фантазию, используйте индивидуальные кулинарные навыки. Четко следовать рецепту нужно только в случае, когда вы затеяли выпечку пирогов и тортов.
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