ТОП-5 экзотических фруктов, которые стоят возмутительно дорого

Оказывается, на фруктах и ягодах можно разориться

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Яблоки и груши по цене золотых украшений! Почему эти фрукты так много стоят, и какие из них признали самыми дорогими в мире?

Бананы Гокусен

Бананы Гокусен Фото: Eats Now or Never

Бананы Гокусен выращивают в экологически чистом районе Филиппин на высоте 500 метров над уровнем моря. Каждый такой фрукт упакован в отдельную коробку и имеет серийный номер. Как уверяет производитель – компания Dole, эти бананы на 36,5% слаще, на 33,4% ароматнее и на 40% нежнее обычных бананов.

Секрет в том, что бананы Гокусен выведены из более чем 100 сортов и объединяют их лучшие качества. Один такой фрукт весит ровно 200 граммов и стоит $ 6. Продаются бананы в строго ограниченном количестве.

Отметим, что обычный банан весит около 100 грамм и не может стоить 6 долларов.

Груши в виде Будды

Груши в виде Будды Фото: Food & Wine Magazine

Груши в виде маленьких Будд придумали выращивать китайские фермеры. Они закрепляют на плодах прозрачные пластиковые формы, и при созревании груши обретают вид маленькой скульптуры. Легенда, оправдывающая высокую цену каждой груши – $ 9, гласит, что эти плоды дарят бессмертие.

Тренд подхватили украинские фермеры, и теперь выращивают "звездные" огурцы, кубические арбузы и яблоки в форме сердца.

Яблоки Секаи ши

Яблоки Секаи Ши Фото: en-tsuruta.com

Секаи ши – самые дорогие яблоки в мире. Они не только вкусные, но и очень крупные и красивые. Их название в переводе с японского языка означает "номер один в мире".

Сорт выведен в Мориоко в 1974 году. Японские селекционеры создали этот сорт путем скрещивания двух вкуснейших сортов яблок – Ред Делишес и Голден Делишес. Стоимость одного яблока – от $ 21. В ящике их всего 28 штук.

Черный арбуз Денсукэ

Черный японский арбуз Фото: Toronto Star

Арбузы Денсукэ растут только на острове Хоккайдо. Вес плода, покрытого темно-зеленой, почти черной шкуркой, достигает порой 11 килограммов. Урожай черного красавца – не более 10 тысяч штук. Необычный вид и ограниченный "тираж" определяют стоимость лакомства – порядка 250 долларов.

Один из самых дорогих арбузов Денсукэ был продан на аукционе в 2008 году. Тогда плод "ушел" за 650 тысяч йен.

Дыня Юбари

Дыня Юбари Фото: Robb Report Malaysia

Сорт выведен японскими селекционерами в 1961 году путем скрещения двух сортов канталуп: английского Earl’s Favourite и сорта Spicy от американской фирмы Burpee. Это смешение дало новому сорту Король Юбари (Yubari King) необычный яркий вкус: сладкий и очень сочный от Earl’s Favourite и острый и еще более сладкий от Spicy. Цвет мякоти оранжевый, как и у всех канталуп.

Несмотря на претенциозное название и высокую цену (от нескольких сотен до десятков тысяч долларов за штуку), королевская дыня Юбари вовсе не отличается большим размером: средний вес плода всего лишь 600 г, максимальный – 1,5 кг.

Напомним, ранее мы рассказывали о самых необычных фруктах в мире. Сайт "Сегодня" также составил рейтинг самых дорогих десертов.