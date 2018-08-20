ТОП-5 экзотических фруктов, которые стоят возмутительно дорого
Оказывается, на фруктах и ягодах можно разориться
Яблоки и груши по цене золотых украшений! Почему эти фрукты так много стоят, и какие из них признали самыми дорогими в мире?
Бананы Гокусен
Бананы Гокусен выращивают в экологически чистом районе Филиппин на высоте 500 метров над уровнем моря. Каждый такой фрукт упакован в отдельную коробку и имеет серийный номер. Как уверяет производитель – компания Dole, эти бананы на 36,5% слаще, на 33,4% ароматнее и на 40% нежнее обычных бананов.
Секрет в том, что бананы Гокусен выведены из более чем 100 сортов и объединяют их лучшие качества. Один такой фрукт весит ровно 200 граммов и стоит $ 6. Продаются бананы в строго ограниченном количестве.
Отметим, что обычный банан весит около 100 грамм и не может стоить 6 долларов.
Груши в виде Будды
Груши в виде маленьких Будд придумали выращивать китайские фермеры. Они закрепляют на плодах прозрачные пластиковые формы, и при созревании груши обретают вид маленькой скульптуры. Легенда, оправдывающая высокую цену каждой груши – $ 9, гласит, что эти плоды дарят бессмертие.
Тренд подхватили украинские фермеры, и теперь выращивают "звездные" огурцы, кубические арбузы и яблоки в форме сердца.
Яблоки Секаи ши
Секаи ши – самые дорогие яблоки в мире. Они не только вкусные, но и очень крупные и красивые. Их название в переводе с японского языка означает "номер один в мире".
Сорт выведен в Мориоко в 1974 году. Японские селекционеры создали этот сорт путем скрещивания двух вкуснейших сортов яблок – Ред Делишес и Голден Делишес. Стоимость одного яблока – от $ 21. В ящике их всего 28 штук.
Черный арбуз Денсукэ
Арбузы Денсукэ растут только на острове Хоккайдо. Вес плода, покрытого темно-зеленой, почти черной шкуркой, достигает порой 11 килограммов. Урожай черного красавца – не более 10 тысяч штук. Необычный вид и ограниченный "тираж" определяют стоимость лакомства – порядка 250 долларов.
Один из самых дорогих арбузов Денсукэ был продан на аукционе в 2008 году. Тогда плод "ушел" за 650 тысяч йен.
Дыня Юбари
Сорт выведен японскими селекционерами в 1961 году путем скрещения двух сортов канталуп: английского Earl’s Favourite и сорта Spicy от американской фирмы Burpee. Это смешение дало новому сорту Король Юбари (Yubari King) необычный яркий вкус: сладкий и очень сочный от Earl’s Favourite и острый и еще более сладкий от Spicy. Цвет мякоти оранжевый, как и у всех канталуп.
Несмотря на претенциозное название и высокую цену (от нескольких сотен до десятков тысяч долларов за штуку), королевская дыня Юбари вовсе не отличается большим размером: средний вес плода всего лишь 600 г, максимальный – 1,5 кг.
Напомним, ранее мы рассказывали о самых необычных фруктах в мире. Сайт "Сегодня" также составил рейтинг самых дорогих десертов.