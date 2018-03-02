Украинка вошла в финал итальянского "МастерШеф"

Сегодня, 15:41

Девушку называют одной из самых перспективных участниц программы

Катерина Гринюх Фото: masterchef.sky.it
Катерина Гринюх Фото: masterchef.sky.it

23-летняя украинка Екатерина Гринюх вошла в тройку финалистов итальянской версии "МастерШеф". Формат этого кулинарного талант-шоу был разработан в Великобритании в 1990 году. С тех пор адаптированные передачи показывают во многих странах мира, в том числе Украине.

Екатерина прошла в финальный этап Masterchef Italia-7 и была названа одной из самых перспективных участниц шоу. Об этом сообщается на сайте телеканала Sky Uno.

Девушка будет соревноваться за звание лучшего повара в заключительном выпуске программы, который состоится в четверг, 8 марта. Победитель получит почетный титул Masterchef Italia-2018, денежный приз и право учиться в престижной кулинарной школе.

Сообщается, что Екатерина Гринюх родом из Львова. Украинка с детства увлекается кулинарией, любовь к которой ей привила мама. В Италию она переехала к мужу и сейчас проживает с ним в городе Салерно.

Напомним, ранее главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека стал участником популярного кулинарного проекта "МастерШеф. Дети". А победитель седьмого сезона "МастерШеф" рассказал об участии в проекте и странных блюдах.

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Источник:

"Сегодня"

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