Главный тренер "Шахтера" стал гостем известного кулинарного шоу

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека стал участником популярного кулинарного проекта "МастерШеф. Дети".

Съемки программы проходили в одном из загородных киевских ресторанов. Кроме наставника "Шахтера" гостями шоу стали Чрезвычайный и Полномочный Посол Португалии в Украине Мария Криштина Серпа ди Алмейда, Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в Украине Освалдо Биато, а также дипломаты и консулы.

"У нас есть традиционный конкурс перед финалом, суть которого заключается в том, что юные повара готовят на кухне настоящего ресторана, а гостями оказываются дипломаты разных посольств", – рассказывает руководитель проекта "МастерШеф. Дети" Артем Кравчук. – "В прошлых сезонах к нам приходили послы Великобритании, Франции, в этом году решили позвать послов Португалии и Бразилии. Когда выяснилось, что есть возможность пригласить на съемки главного тренера "Шахтера" Паулу Фонсеку, мы очень обрадовались. Во-первых, Паулу известная личность в Украине, а во-вторых, среди наших участников много болельщиков донецкого клуба. Уверен, ребята старались накормить Фонсеку изящными и вкусными блюдами".

По правилам шоу гости должны были сделать несколько заказов у каждой команды, попробовать угощение и отдать свой голос за лучшее, выступив в роли судей.

"Для меня это совершенно новый опыт", – говорит главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека. – Ранее я никогда не участвовал в таких проектах. Отлично провел вечер, встретился с португальцами и бразильцами, живущими в Украине. Также интересно было попробовать блюда, приготовленные детьми. Скажу честно, они меня удивили! Презентации просто великолепные, а еда очень вкусная. Ребята доказали, что даже в таком возрасте можно быть прекрасным кулинаром.

Ранее мы сообщали, что 11-летний мальчик стал журналистом на матче "Шахтер" – "Рома" и поговорил с тренерами.