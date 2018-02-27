Главный тренер "Шахтера" стал гостем известного кулинарного шоу
Португальцу понравились приготовленные блюда
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека стал участником популярного кулинарного проекта "МастерШеф. Дети".
Съемки программы проходили в одном из загородных киевских ресторанов. Кроме наставника "Шахтера" гостями шоу стали Чрезвычайный и Полномочный Посол Португалии в Украине Мария Криштина Серпа ди Алмейда, Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в Украине Освалдо Биато, а также дипломаты и консулы.
"У нас есть традиционный конкурс перед финалом, суть которого заключается в том, что юные повара готовят на кухне настоящего ресторана, а гостями оказываются дипломаты разных посольств", – рассказывает руководитель проекта "МастерШеф. Дети" Артем Кравчук. – "В прошлых сезонах к нам приходили послы Великобритании, Франции, в этом году решили позвать послов Португалии и Бразилии. Когда выяснилось, что есть возможность пригласить на съемки главного тренера "Шахтера" Паулу Фонсеку, мы очень обрадовались. Во-первых, Паулу известная личность в Украине, а во-вторых, среди наших участников много болельщиков донецкого клуба. Уверен, ребята старались накормить Фонсеку изящными и вкусными блюдами".
По правилам шоу гости должны были сделать несколько заказов у каждой команды, попробовать угощение и отдать свой голос за лучшее, выступив в роли судей.
"Для меня это совершенно новый опыт", – говорит главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека. – Ранее я никогда не участвовал в таких проектах. Отлично провел вечер, встретился с португальцами и бразильцами, живущими в Украине. Также интересно было попробовать блюда, приготовленные детьми. Скажу честно, они меня удивили! Презентации просто великолепные, а еда очень вкусная. Ребята доказали, что даже в таком возрасте можно быть прекрасным кулинаром.
Ранее мы сообщали, что 11-летний мальчик стал журналистом на матче "Шахтер" – "Рома" и поговорил с тренерами.
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