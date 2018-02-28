Великий пост-2018: рецепт восточного салата из булгура
Салат табуле подходит для постного и вегетарианского питания
Восточный салат табуле готовится из булгура – крупы из пшеницы, популярной в кухне стран Ближнего Востока и Средиземноморья. Кроме булгура и мелко порубленной зелени петрушки, в салат можно добавить мяту, помидоры, зеленый лук, прочие травы и специи.
Табуле заправляется лимонным соком с оливковым маслом. Родиной этого блюда являются Сирия и Ливан, в этих странах табуле нередко подается на листьях салата (иногда используется булгур более мелкого помола).
Табуле
Ингредиенты:
- 1 стакан булгура
- 2 стакана воды
- сок половины лимона
- 1 ст.л. оливкового масла
- 0.5 ч.л. молотого перца
- 3-4 стебля зеленого лука
- пучок петрушки
- 1 огурец
- 2-3 помидора
- 2-3 веточки свежей мяты
- 1 ч.л. соли
Рецепт приготовления:
1. Залить промытый булгур кипятком и оставить его под крышкой на 20-25 минут. Слить лишнюю жидкость и дать крупе остыть.
2. Свежевыжатый лимонный сок смешать с оливковым маслом, солью и молотым перцем.
3. Зелень помыть, обсушить и мелко нарезать.
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4. Помидоры очистить от семян и нарезать небольшими кубиками вместе с огурцами.
5. Перемешать булгур с овощами, зеленью и заправкой. Поставить в холодильник на час, чтобы салат настоялся.
6. Подавать табуле, украсив дольками лимона и веточками петрушки и мяты.
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