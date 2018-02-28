Великий пост-2018: рецепт восточного салата из булгура

Сегодня, 17:08

Салат табуле подходит для постного и вегетарианского питания

Табуле из булгура Фото: Epicurious
Табуле из булгура Фото: Epicurious

Восточный салат табуле готовится из булгура – крупы из пшеницы, популярной в кухне стран Ближнего Востока и Средиземноморья. Кроме булгура и мелко порубленной зелени петрушки, в салат можно добавить мяту, помидоры, зеленый лук, прочие травы и специи.

Табуле заправляется лимонным соком с оливковым маслом. Родиной этого блюда являются Сирия и Ливан, в этих странах табуле нередко подается на листьях салата (иногда используется булгур более мелкого помола).

Табуле

Ингредиенты:

  • 1 стакан булгура
  • 2 стакана воды
  • сок половины лимона
  • 1 ст.л. оливкового масла
  • 0.5 ч.л. молотого перца
  • 3-4 стебля зеленого лука
  • пучок петрушки
  • 1 огурец
  • 2-3 помидора
  • 2-3 веточки свежей мяты
  • 1 ч.л. соли

Рецепт приготовления:

1. Залить промытый булгур кипятком и оставить его под крышкой на 20-25 минут. Слить лишнюю жидкость и дать крупе остыть.

2. Свежевыжатый лимонный сок смешать с оливковым маслом, солью и молотым перцем.

3. Зелень помыть, обсушить и мелко нарезать.

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4. Помидоры очистить от семян и нарезать небольшими кубиками вместе с огурцами.

5. Перемешать булгур с овощами, зеленью и заправкой. Поставить в холодильник на час, чтобы салат настоялся.

6. Подавать табуле, украсив дольками лимона и веточками петрушки и мяты.  

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом постного борща в мультиварке. Мы также рассказывали, как приготовить шоколадные пирожные без яиц и сливочного масла.

Смотрите видео, как постятся в украинских монастырях:
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Источник:

"Сегодня"

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