Японский чай матча: польза, вред и как правильно заваривать
Зеленый чай матча богат антиоксидантами
В последнее время популярность матча резко возросла. По сути, это более концентрированный вид зеленого чая, то есть кофеина в чашке будет намного больше. Напиток немного травянистый, но в сочетании с молоком (коровьим, соевым, миндальным) он очень вкусный.
Смотрите видео, какие суперфуды предпочитают украинцы:
Исследования показали, что японский чай матча очень полезен для здоровья. Благодаря рекордному содержанию антиоксидантов он помогает защитить печень, укрепить сердце и даже сбросить вес.
Зеленый чай матча: польза для здоровья
- Продукт благотворно влияет на когнитивные функции, а именно – улучшает концентрацию внимания и стимулирует работу мозга. Поэтому матча рекомендуют включать в рацион людям старшего возраста;
- Суперфуд снижает уровень "плохого" холестерина, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему;
- Чай содержит много витаминов А, Е, С, К, группы В, калий, железо, кальций, цинк, йод, магний и другие;
- Матча оказывает мощный антиэйдж-эффект. Все благодаря тому, что он содержит огромное количество антиоксидантов – именно они снижают воспалительные процессы в организме и замедляют процессы старения;
- Суперфуд включает L-теанин. Благодаря этому веществу напиток не вызывает нервозность, как кофе, но при этом прекрасно бодрит;
- Матча повышает физическую выносливость на 24%;
- В 1/2 чайной ложки матча – 289 мг растительного белка (когда в зеленом чае – всего 3 мг);
- Японский чай матча включает катехины, которые борются со свободными радикалами и защищают нас от рака.
Чай матча: свинец
Зеленый чай матча обычно продают в лавках здорового питания или в интернете. Но обязательно смотрите на срок годности и страну-производителя. Если вам предложат отечественный матча, отказывайтесь: в Украине его не выращивают.
Узнайте, где вырастили листья, и соберите информацию об этом месте. Ведь листья отлично впитывают из окружающей среды свинец и другие вредные вещества, которые в дальнейшем могут попасть в организм человека.
Кому нельзя пить чай матча
В составе матча столько же кофеина, сколько и в кофе, поэтому с ним нужно быть осторожными беременным и кормящим мамам, а пить его лучше в первой половине дня.
Чай матча: как заваривать
Вам понадобится 2 г порошка матча (0,5 чайной ложки) и 70 мл горячей воды (80°С). Не заливайте порошок крутым кипятком. Дайте воде остыть 3-5 минут после закипания, и только потом готовьте напиток.
Прогрейте чашу с помощью горячей воды и насухо вытрите. В крайнем случае можно прогреть в микроволновке. Часен (венчик) нужно смочить горячей воде, чтобы он стал мягким.
Насыпать порошок в чашку и налить немного воды. Перемешать порошок матча венчиком так, чтобы не оставалось комков и заварки на стенках чашки.
Долить оставшуюся воду и приступить к взбиванию чая. Когда появится густая пена, можно приступать к чаепитию. Классический японский чай матча пьется без сахара и меда.
Свежий и правильно заваренный матча должен иметь слегка сладковатый привкус. Иногда он может слегка горчить, но не сильно. Если напиток получился горький – скорее всего, суперфуд испортился. Дело в том, что в порошке присутствуют жирные кислоты, которые могут окисляться при контакте с кислородом.
Холодный чай матча
Ингредиенты:
- 1 ч.л. порошка матча
- 1 чашка молока
- 3 ст.л. горячей воды
- 5 кубиков льда
Способ приготовления:
- Поместить 1 ч.л. порошка в ручной шейкер для коктейлей.
- Добавить немного горячей воды и, закрыв крышку, встряхнуть.
- Всыпать 4-5 небольших кусочков льда. Снова взболтать до появления пенки.
- Добавить молока и еще раз встряхнуть.
- Вылить содержимое из шейкера в стакан со льдом.
Напомним, ранее мы делились рецептом латте матча от Кортни Кардашьян.
Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов
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