Японский чай матча: польза, вред и как правильно заваривать

Зеленый чай матча богат антиоксидантами

Зеленый чай матча представляет собой мелкий порошок Фото: freepik.com

В последнее время популярность матча резко возросла. По сути, это более концентрированный вид зеленого чая, то есть кофеина в чашке будет намного больше. Напиток немного травянистый, но в сочетании с молоком (коровьим, соевым, миндальным) он очень вкусный.

Смотрите видео, какие суперфуды предпочитают украинцы:

Исследования показали, что японский чай матча очень полезен для здоровья. Благодаря рекордному содержанию антиоксидантов он помогает защитить печень, укрепить сердце и даже сбросить вес.

Зеленый чай матча: польза для здоровья

Японский чай матча богат антиоксидантами Фото: Pixabay

Продукт благотворно влияет на когнитивные функции, а именно – улучшает концентрацию внимания и стимулирует работу мозга. Поэтому матча рекомендуют включать в рацион людям старшего возраста;

Суперфуд снижает уровень "плохого" холестерина, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему;

Чай содержит много витаминов А, Е, С, К, группы В, калий, железо, кальций, цинк, йод, магний и другие;

Матча оказывает мощный антиэйдж-эффект. Все благодаря тому, что он содержит огромное количество антиоксидантов – именно они снижают воспалительные процессы в организме и замедляют процессы старения;

Суперфуд включает L-теанин. Благодаря этому веществу напиток не вызывает нервозность, как кофе, но при этом прекрасно бодрит;

Матча повышает физическую выносливость на 24%;

В 1/2 чайной ложки матча – 289 мг растительного белка (когда в зеленом чае – всего 3 мг);

Японский чай матча включает катехины, которые борются со свободными радикалами и защищают нас от рака.

Чай матча: свинец

Чай матча сильно бодрит Фото: pexels.com

Зеленый чай матча обычно продают в лавках здорового питания или в интернете. Но обязательно смотрите на срок годности и страну-производителя. Если вам предложат отечественный матча, отказывайтесь: в Украине его не выращивают.

Узнайте, где вырастили листья, и соберите информацию об этом месте. Ведь листья отлично впитывают из окружающей среды свинец и другие вредные вещества, которые в дальнейшем могут попасть в организм человека.

Кому нельзя пить чай матча

В составе матча столько же кофеина, сколько и в кофе, поэтому с ним нужно быть осторожными беременным и кормящим мамам, а пить его лучше в первой половине дня.

Чай матча: как заваривать

Матча нельзя заливать кипятком Фото: Pixabay

Вам понадобится 2 г порошка матча (0,5 чайной ложки) и 70 мл горячей воды (80°С). Не заливайте порошок крутым кипятком. Дайте воде остыть 3-5 минут после закипания, и только потом готовьте напиток.

Прогрейте чашу с помощью горячей воды и насухо вытрите. В крайнем случае можно прогреть в микроволновке. Часен (венчик) нужно смочить горячей воде, чтобы он стал мягким.

Насыпать порошок в чашку и налить немного воды. Перемешать порошок матча венчиком так, чтобы не оставалось комков и заварки на стенках чашки.

Долить оставшуюся воду и приступить к взбиванию чая. Когда появится густая пена, можно приступать к чаепитию. Классический японский чай матча пьется без сахара и меда.

Свежий и правильно заваренный матча должен иметь слегка сладковатый привкус. Иногда он может слегка горчить, но не сильно. Если напиток получился горький – скорее всего, суперфуд испортился. Дело в том, что в порошке присутствуют жирные кислоты, которые могут окисляться при контакте с кислородом.

Холодный чай матча

Холодный чай матча Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 ч.л. порошка матча

1 чашка молока

3 ст.л. горячей воды

5 кубиков льда

Способ приготовления:

Поместить 1 ч.л. порошка в ручной шейкер для коктейлей. Добавить немного горячей воды и, закрыв крышку, встряхнуть. Всыпать 4-5 небольших кусочков льда. Снова взболтать до появления пенки. Добавить молока и еще раз встряхнуть. Вылить содержимое из шейкера в стакан со льдом.

Напомним, ранее мы делились рецептом латте матча от Кортни Кардашьян.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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