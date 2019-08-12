Заготовки из баклажанов на зиму: пять лучших рецептов
Делаем заготовки на зиму из баклажанов
Баклажаны на зиму можно заморозить, а можно сделать из этих овощей вкусную консервацию: замариновать, приготовить баклажанную икру или овощной салат на зиму.
Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны в домашних условиях:
Выбирая баклажаны для заготовок, надавите на шкуру у основания овоща. Если от пальца останется вмятина, значит, плод старый. Свежий баклажан быстро восстанавливает форму.
Икра из баклажанов на зиму
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 кг баклажанов
- 500 г сладкого красного перца
- 1 острый перец
- 300 г лука
- 100 мл подсолнечного масла
- 0,5 стакана томатной пасты
- 3-4 зубчика чеснока
- 30 г петрушки
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Помыть все овощи. Очистить сладкий перец, удалить семена и крупно нарезать мякоть.
- Очищенный лук разрезать на кусочки.
- Поставить на огонь сухую сковороду без масла. Готовить баклажаны, пока шкурка не почернеет, а сам овощ не станет мягким.
- Запеченные баклажаны оставить на 5 минут, затем снять с них кожицу и срезать плодоножки.
- Лук пропустить через мясорубку или измельчить в кухонном комбайне.
- Затем отдельно измельчить перец и печеные баклажаны.
- Лук обжарить в масле до легкой золотистости, добавить перец, тушить 10 минут.
- Затем добавить баклажаны и готовить, периодически помешивая, чтобы смесь не пригорела, около 20 минут на маленьком огне.
- Добавить томатную пасту, тушить еще 10 минут. За 5 минут до готовности добавить зелень, соль, измельченный чеснок и хорошо перемешать. Должна получиться густая смесь, которую нужно остудить и хранить в холодильнике. По желанию баклажанную икру можно измельчить блендером.
- Чтобы заготовить икру из баклажанов на зиму, ее следует переложить в стерильные банки, накрыть прокипяченными крышками и стерилизовать: 0,5 л банки – 30 минут, 1 л – 60 минут.
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Салат из баклажанов на зиму
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты (на 1 л банку):
- 500 г баклажанов
- 3 сладких перца
- 1 луковица
- 1 морковь
- 5-6 помидоров
- 2 ст.л. томатной пасты
- 1/2 ч.л. майорана
- Растительное масло – по вкусу
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Нарезать баклажаны кружочками толщиной 0,5 см и обжарить на растительном масле с двух сторон. Посолить и выложить на отдельную тарелку.
- Перец очистить от семян и нарезать соломкой. Морковь натереть на крупной терке, лук измельчить.
- Помидоры обдать кипятком, снять кожицу и порубить.
- На сковороде с разогретым растительным маслом обжарить лук и морковь, затем добавить перец. Когда он станет мягким, добавить помидоры и томатную пасту, посолить, поперчить по вкусу, добавить майоран и тушить овощную массу на маленьком огне в течение 15 минут.
- На дно стерилизованной банки выложить внахлест слой баклажанов, на них – слой тушеных овощей, затем – снова баклажаны и овощи. Заполнить банку до горлышка, немного уплотнить ложкой, чтобы показался соус, и стерилизовать 30 минут.
- После чего банку закатать подготовленной металлической крышкой, перевернуть и оставить до полного остывания.
Баклажаны как грибы на зиму
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 5 кг баклажанов
- 4,5 л воды
- 50 мл 9% уксуса
Для маринада:
- 3 головки чеснока
- 1 пучок укропа
- 300 мл растительного масла
- 250 мл 9% уксуса
- 1 чайная ложка черного молотого перца
- 4 столовые ложки (80 г) крупной соли без горки
- 1 чайная ложка сахара с горкой
Способ приготовления:
- Взять молодые плотные овощи. Удалить у баклажанов плодоножку и нарезать их кубиками со стороной 1,5 см.
- Вскипятить воду в большой кастрюле и добавить уксус. Отправить нарезанные баклажаны в кастрюлю и варить в течение 5 минут с момента закипания. Если овощей много, нужно готовить их партиями.
- Готовые баклажаны откинуть на сито, чтобы стекла жидкость. Переложить в большую миску.
- Для маринада измельчить укроп и нарезать мелким кубиком чеснок. Перемешать и влить уксус с растительным маслом. Добавить соль, сахар и молотый черный перец. Перемешать и дайте маринаду немного постоять.
- Влить маринад к баклажанам и перемешать.
- Переложить салат в стерилизованные банки. Утрамбовывать овощи не нужно.
- Простерилизовать крышки. Для этого залить их крутым кипятком и оставить на 20 минут. Затем слить воду и накрыть ими банки.
- Поставить салат стерилизоваться в кипящую воду. Для этого положить на дно кастрюли ткань или полотенце. Налить немного воды и довести до кипения. Поставить в кастрюлю банки с заготовкой, чтобы вода доходила им по "плечики". Крышки должны быть на банках.
- Довести до кипения и стерилизовать баклажаны 20 минут. Затем достать банки и закупорить их крышками. Перевернуть заготовку вверх дном и укутать в одеяло на 12 часов. После остывания отправить банки в погреб или кладовку на хранение.
Сколько стерилизовать банки с заготовками
- Банки объемом 0,5 л нужно стерилизовать 15 минут
- 0,7 л – 20 минут
- 1 л – 30 минут
Просто баклажаны на зиму
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 кг баклажанов
- Чеснок
- Петрушка
Для маринада:
- 2.5 л воды
- 7 лавровых листов
- Половинка горького перца
- Душистый перец
- 100 г крупной соли
- 100 мл уксуса 9%
Способ приготовления:
- Баклажаны помыть, нарезать кубиками со стороной 2-3 см и добавить в кипящий маринад. Варить в течение 2-3 минут.
- Вынуть шумовкой и переложить в стерилизованные банки, пересыпая очищенным чесноком и петрушкой. Залить маринадом, в котором варились баклажаны.
- Прикрыть банки крышками и поставить стерилизовать (с момента закипания 15-20 минут). Закатать.
- Перед употреблением баклажаны посыпать измельченным луком и полить растительным маслом.
Баклажаны на зиму в аджике
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 3 кг баклажанов
- 3.5 кг помидоров
- 2 острых перца
- 3 кг болгарского перца
- 2 головки чеснока
- 100 г крупной соли
- 100 г уксуса 9%
- 200 г сахара
- 200 г растительного масла
Способ приготовления:
- Из томатов выжать сок.
- Блендером или мясорубкой перетереть перцы и чеснок в густую пастообразную массу. Положить кастрюлю, добавить сок, все специи, довести до кипения.
- Срезать у баклажанов плодоножки и разрезать на широкие кольца (2-3 см). Посолить и добавить в закипевшую аджику.
- Варить на небольшом огне до готовности, прокалывая для проверки, чтобы были мягкими, но не разварились. Это займет 0,5-1 час, в зависимости от того, какими кусками были нарезаны баклажаны: большие куски варятся дольше.
- Снять с плиты и закатать в стерилизованные банки.
Напомним, ранее мы рассказывали, как замариновать баклажаны.
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