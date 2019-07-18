Заготовки из красной смородины: как сделать джем, варенье и желе
Смородину на зиму можно заготовить разными способами
Красная смородина начинает поспевать в середине лета. Это очень полезная ягода. Красная смородина содержит витамины С, В, А, пектины, дубильные вещества, сахара, а также калий, железо, кальций, фосфор, медь, цинк, магний и натрий. Она предотвращает появление отеков и нормализует почечную деятельность. Полезна красная смородина и при болезнях сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.
Смотрите видео, как сделать из смородины ликер:
Красная смородина немного кислее черной, к тому же у нее довольно крупные косточки. Из нее можно приготовить на зиму вкусное варенье, желе и джем. Кроме этого, ягоды красной смородины замораживают и перетирают вместе с сахаром.
Джем из красной смородины
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 кг ягод красной смородины
- 1,5 кг сахара
- 2 стакана воды
Способ приготовления:
- Ягоды промыть, снять с веточек, выложить в дуршлаг и бланшировать 2-3 минуты в кипящей воде.
- После чего раздавить ягоды толкушкой или пестиком и, переложив их в кастрюлю, добавить сахар и воду.
- Перемешать получившуюся массу и варить на слабом огне, постоянно помешивая, до готовности, то есть до уменьшения общей массы в 2,5 раза. Проверить готовность можно так: капнуть каплю сиропа на блюдце и, если она не растекается, значит, джем готов.
- Разложить готовый кипящий джем по сухим и чистым баночкам, накрыть крышками и стерилизовать 10-15 минут. Затем закатать, перевернуть вверх дном и остудить.
Варенье из красной смородины "Пятиминутка"
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 кг красной смородины
- 1.5 кг сахара
- 1 стакан воды
Способ приготовления:
- Красную смородину очистить от листочков и прочего мусора, убрать веточки и тщательно промыть прохладной водой. После этого положить ягоды в дуршлаг, чтобы стекла лишняя влага.
- В кастрюле или любой глубокой другой глубокой эмалированной посуде смешать воду и сахар и довести смесь до кипения. Следить за тем, чтобы растворились все крупинки сахарного песка. Опустить в кипящий сироп ягоды и проварить их с момента закипания 5 минут.
- Убрать кастрюлю с ягодами с огня и перемешать.
Желе из красной смородины
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 2 кг ягод красной смородины на веточках
- 1,5-1,7 кг сахара
Способ приготовления:
- Смородину перебрать от сухих ягод, листьев и мелкого мусора. Положить в кастрюлю, влить немного холодной воды (столько, чтобы слегка покрыть дно).
- Нагревать ягоды на среднем огне, постоянно помешивая, примерно 10-15 минут, пока они не станут размягчаться и давать сок.
- Горячие размягченные ягоды протереть через крупное сито. Получившуюся массу с соком процедить через среднее сито.
- Процеженную массу взвесить, добавить равное количество сахара, размешать до растворения.
- На среднем огне, помешивая, довести желе до кипения. Дать прокипеть 5 минут и снять пену.
- Горячее смородиновое желе разлить в горячие и сухие стерилизованные банки, закрыть прокипяченными крышками.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить варенье из черной смородины на зиму. "Сегодня" также делились рецептом пирога из черной смородины.
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