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Заготовки из красной смородины: как сделать джем, варенье и желе

Смородину на зиму можно заготовить разными способами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:46
Варенье из красной смородины на зиму
Варенье из красной смородины на зиму
Фото: Depositphotos

Красная смородина начинает поспевать в середине лета. Это очень полезная ягода. Красная смородина содержит витамины С, В, А, пектины, дубильные вещества, сахара, а также калий, железо, кальций, фосфор, медь, цинк, магний и натрий. Она предотвращает появление отеков и нормализует почечную деятельность. Полезна красная смородина и при болезнях сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. 

Смотрите видео, как сделать из смородины ликер:

Красная смородина немного кислее черной, к тому же у нее довольно крупные косточки. Из нее можно приготовить на зиму вкусное варенье, желе и джем. Кроме этого, ягоды красной смородины замораживают и перетирают вместе с сахаром.

Джем из красной смородины

Джем из красной смородины
Джем из красной смородины
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 кг ягод красной смородины
  • 1,5 кг сахара
  • 2 стакана воды

Способ приготовления:

  1. Ягоды промыть, снять с веточек, выложить в дуршлаг и бланшировать 2-3 минуты в кипящей воде. 
  2. После чего раздавить ягоды толкушкой или пестиком и, переложив их в кастрюлю, добавить сахар и воду. 
  3. Перемешать получившуюся массу и варить на слабом огне, постоянно помешивая, до готовности, то есть до уменьшения общей массы в 2,5 раза. Проверить готовность можно так: капнуть каплю сиропа на блюдце и, если она не растекается, значит, джем готов. 
  4. Разложить готовый кипящий джем по сухим и чистым баночкам, накрыть крышками и стерилизовать 10-15 минут. Затем закатать, перевернуть вверх дном и остудить.

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Варенье из красной смородины "Пятиминутка"

Варенье-пятиминутка из красной смородины
Варенье-пятиминутка из красной смородины
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 кг красной смородины
  • 1.5 кг сахара
  • 1 стакан воды

Способ приготовления:

  1. Красную смородину очистить от листочков и прочего мусора, убрать веточки и тщательно промыть прохладной водой. После этого положить ягоды в дуршлаг, чтобы стекла лишняя влага. 
  2. В кастрюле или любой глубокой другой глубокой эмалированной посуде смешать воду и сахар и довести смесь до кипения. Следить за тем, чтобы растворились все крупинки сахарного песка. Опустить в кипящий сироп ягоды и проварить их с момента закипания 5 минут.
  3. Убрать кастрюлю с ягодами с огня и перемешать.

Желе из красной смородины

Красносмородиновое желе
Красносмородиновое желе
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 2 кг ягод красной смородины на веточках
  • 1,5-1,7 кг сахара

Способ приготовления:

  1. Смородину перебрать от сухих ягод, листьев и мелкого мусора. Положить в кастрюлю, влить немного холодной воды (столько, чтобы слегка покрыть дно). 
  2. Нагревать ягоды на среднем огне, постоянно помешивая, примерно 10-15 минут, пока они не станут размягчаться и давать сок.
  3. Горячие размягченные ягоды протереть через крупное сито. Получившуюся массу с соком процедить через среднее сито. 
  4. Процеженную массу взвесить, добавить равное количество сахара, размешать до растворения. 
  5. На среднем огне, помешивая, довести желе до кипения. Дать прокипеть 5 минут и снять пену. 
  6. Горячее смородиновое желе разлить в горячие и сухие стерилизованные банки, закрыть прокипяченными крышками.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить варенье из черной смородины на зиму. "Сегодня" также делились рецептом пирога из черной смородины.

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Источник: Сегодня
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