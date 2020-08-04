Заготовки из огурцов на зиму: три простых рецепта

Чтобы огурцы оставались хрустящими, нужно знать несколько секретов

Заготовить огурцы на зиму можно совершенно разными способами: засолить, замариновать и заквасить. Для консервации желательно выбирать огурцы длиной 7-12 см, темно-зеленого цвета со светлыми боками и ярко выраженными темными "пупырышками". Семечек в таких плодах немного, а мякоть плотная и сочная.

Вода для маринада должна быть хорошего качества, мягкой, без посторонних запахов и примесей. Такая бывает в скважинах, бюветах, источниках. Но если вы используете водопроводную, дайте ей отстояться хотя бы сутки. Готовя маринад, используйте только эмалированную или стеклянную посуду.

Огурцы на зиму в горчице

Огурцы на зиму в горчичном маринаде Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут + 12 часов

Ингредиенты:

Огурцы свежие – 4 кг

Для маринада:

Сахар – 1 стакан

Уксус – 1 стакан

Растительное масло – 1 стакан

Соль – 0, 25 стакана

Петрушка – 1 пучок

Сухая горчица – 1 ст.л.

Чеснок – 1 головка

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Способ приготовления:

Огурцы помойте и нарежьте кружочками. Приготовьте маринад, смешав все ингредиенты для него и доведя его до кипения. Огурцы положите в эмалированную кастрюлю и залейте их маринадом на 12 часов. Разложите огурцы в банки и простерилизуйте их (емкостью 0,5 л – 5 минут, 1 л – 10 минут). Закатайте их, переверните и укутайте потеплее (так стерилизация продолжается еще какое-то время).

Маринованные огурцы без уксуса

Огурцы на зиму без уксуса Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Огурцы свежие – 1,5 кг

На 1 л заливки:

Соль – 60 г

Сахар – 60 г

Щавель – 300 г

Перец жгучий маленький – 1 стручок

Смотрите видео, как сделать варенье из огурцов:

Способ приготовления:

Огурцы обдайте кипятком, затем облейте холодной водой, уложите в банки. Щавель отварите 2 минуты, протрите через сито и выложите обратно в отвар, добавьте соль, сахар и острый перец, доведите до кипения. Огурцы залейте кипящей заливкой. Затем банки укупорьте, переверните крышками вниз и оставьте, накрыв полотенцем или одеялом. Держите банки с огурцами в темном прохладном помещении.

Малосольные огурцы на зиму

Огурцы на зиму малосольные Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Огурцы – 1 кг

Для рассола:

Чеснок – 3 зубка

Лист хрена – 1 шт.

Зонтика укропа – 2 шт.

Соль – 2 ст.л.

Сахар – 1 ст.л.

Вода – 1 л

Для консервирования:

Головка чеснока – 1 шт.

Лист хрена – 1 шт.

Зонтики укропа – 2 шт.

Способ приготовления:

Огурцы тщательно помойте, срежьте кончики с двух сторон и залейте чистой сырой водой на 1 час, чтобы они напитались. Тогда готовые малосольные огурцы будут хрустящими. Также хорошенько помойте зелень и крупно порежьте. Очистите и порежьте крупными кусочками чеснок. В миску выложите огурцы, чередуя с укропом и хреном и пересыпая чесноком. Приготовьте рассол. Для этого вскипятите воду, всыпьте в нее соль и сахар и варите до полного растворения. Залейте огурцы горячим рассолом так, чтобы он полностью их покрыл. Накройте огурцы тарелкой и сверху установите груз, к примеру, банку с водой. Оставьте огурцы мариноваться на 2 дня при комнатной температуре. Теперь пришел черед подготовки зелени и чеснока для закатки. Помойте зелень и почистите чеснок. Просоленные огурцы достаньте из рассола и ополосните от налета холодной кипяченой водой. Разложите огурцы по подготовленным стерилизованным банкам, перемежая с хреном, укропом и чесноком. Рассол процедите через марлю, убирая старую зелень и чеснок, и вскипятите, снимая пену. Залейте огурцы кипящим рассолом и закатайте. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания. Затем переставьте банки в прохладное темное место.

Напомним, ранее мы писали, как замариновать огурцы с чесноком и укропом, а также делились рецептом огурцов на зиму от Славы Каминской.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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