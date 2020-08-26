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Заготовки из перца на зиму: три простых рецепта

Сегодня, 18:29

Лучшие идеи заготовок из сладкого перца на зиму

Из болгарского перца готовят самые разные блюда. Его можно фаршировать, тушить, добавлять в салаты, рагу и закуски. Мы расскажем, как сделать простые и вкусные заготовки из сладкого перца на зиму.

Выбирая перец, проследите, чтобы быть крепким и упругим. При нажатии на овощ должен издаваться поскрипывающий звук, сигнализирующий о том, что плод действительно поспел. Хороший перец должен иметь зеленый упругий хвостик, немного выпирающий из плода.

Лечо на зиму с перцем и помидорами

Лечо из перца с помидорами и чесноком
Лечо из перца с помидорами и чесноком
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • Перец болгарский – 5 кг
  • Помидоры – 4 кг
  • Горький перец – 2 шт.
  • Чеснок – 2 головки
  • Сахар – 1 стакан (200 г)
  • Соль – 2 ст. л.
  • Растительное масло – 1 стакан (210 мл)
  • Уксусная кислота – 1 ст. л.

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Способ приготовления:

  1. Чтобы лечо получилось густым, необходимо правильно подготовить томатный сок. Помойте помидоры и пропустите их через мясорубку. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Варите 2 минуты, затем отключите и остудите до теплого состояния.
  2. Перетрите через крупное сито, чтобы отделить томатный сок от кожицы и семян. Для приготовления лечо нам потребуется 3 л томатного сока.
  3. Теперь займемся перцем. Перец для лечо нужно выбирать мясистый. Цвет должен быть насыщенно красным. Помойте его и удалите плодоножку и семена. Порежьте перец на кусочки.
  4. Подготовленный перец переложите в большой таз и залейте томатным соком. В нем мы будем варить лечо. Всыпьте к перцу сахар, влейте растительное масло и добавьте соль.
  5. У горького перца удалите плодоножку, а семена оставьте. Измельчите в блендере вместе с очищенными дольками чеснока.
  6. Добавьте перечно-чесночную кашицу к остальным ингредиентам. Поставьте таз на огонь, доведите до кипения и с этого момента засеките время. Время варки – 45 минут. В конце варки добавьте уксусную эссенцию. Перемешайте.
  7. Разлейте горячее лечо по стерилизованным банкам и закройте металлическими крышками, которые необходимо обдать кипятком. Укутайте банки в теплом месте на 12 часов, перевернув их на крышку.
  8. Храните банки с лечо в прохладном месте. Из этой нормы продуктов получается 8 банок х 0,7 л.

Перец маринованный сладкий

Маринованный сладкий перец
Маринованный сладкий перец
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • Перец сладкий – 2,5 кг
  • Корень петрушки или пастернака – 1 шт.
  • Чеснок – 2 головки

Смотрите видео, как выбрать крышки для консервации:

Для маринада:

  • Вода – 500 г
  • Уксус 9% – 100 г
  • Подсолнечное масло – 250 г
  • Сахар – 100 г
  • Соль – 100 г
  • Лавровый лист – 2 г
  • Душистый перец – 5 г

Способ приготовления:

  1. Сладкий перец помыть, очистить от семян и пленок. Разрезать каждый овощ на 4-6 частей.
  2. Почистить и нарезать кольцами корень петрушки. Очищенный чеснок разделить на дольки. Разложить по стерилизованным банкам.
  3. Приготовить маринад: специи, растительное масло и воду смешать, довести до кипения, положить туда же перец.
  4. Дать еще раз закипеть, снять с огня и закатать в банки. Накрыть пледом, дать остыть и хранить в темном прохладном месте.

Медовый перец на зиму

Перец в меду на зиму
Перец в меду на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Перец болгарский – 1 кг
  • Белый молодой лук – 1-2 шт.

Для маринада:

  • Масло растительное – 1 стакан
  • Уксус – 1 стакан
  • Мед – 1 стакан
  • Перец душистый – 3 горошины
  • Перец черный – 3-5 горошин
  • Лист лавровый – 2 шт.

Способ приготовления:

  1. Болгарский перец помойте, удалите семена, мякоть нарежьте крупными ломтиками.
  2. Лук очистите и нарежьте полукольцами.
  3. Смешайте растительное масло, уксус, мед, лавровый лист, черный и душистый перец и все вскипятите.
  4. Перец и лук положите в кипящий маринад. Варите в течение 5 минут.
  5. Разложите по банкам. Залейте маринадом.

Сколько стерилизовать банки с перцем

Стерилизуйте банки 0,5 л – 7 минут, 1 л – 12 минут, 3 л – 25 минут.

Напомним, ранее мы писали, как заготовить баклажаны с перцем на зиму, а также делились лучшими рецептами маринованного перца.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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