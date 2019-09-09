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14 тысяч монет: фермер обнаружил невероятный клад на своем участке

Некоторые из найденных монет оцениваются в 100 евро, утверждает эксперт Доминик Дюссо

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:52
Французский фермер нашел клад
Французский фермер нашел клад
Фото: Depositphotos

Французский фермер из города Варей во время расчистки участка обнаружил древний клад из тысяч монет. Мужчина откопал непонятный металлический шар размером с баскетбольный мяч и поместил этот предмет в машинное масло. Через некоторое время находка распалась на множество отдельных монет из серебра и меди. Об этом сообщает местное издание France Bleu.

Французский фермер нашел 14 тысяч монет
Фото: francebleu.fr
Французский фермер нашел 14 тысяч монет
Фото: francebleu.fr
Французский фермер нашел 14 тысяч монет
Фото: francebleu.fr
Французский фермер нашел 14 тысяч монет
Фото: francebleu.fr
Французский фермер нашел 14 тысяч монет
Фото: francebleu.fr
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Как оказалось, фермер нашел 14 тысяч монет XIII века. Примечательно, что клад был обнаружен еще в 2014 году. Но специалисту, к которому направили находку, понадобилось четыре года, чтобы провести экспертизу.

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Некоторые монеты оцениваются в 100 евро, утверждает эксперт Доминик Дюссо. При этом во Франции всего пять тысяч коллекционеров средневековых монет, и если все 14 тысяч монет попадут на рынок, цены на них могут рухнуть.

Напомним, ранее мы писали, как бердянская зоозащитница Валентина Мамай нашла старинный клад, копая ямку, чтобы похоронить погибшего под колесами автомобиля кота. Кроме этого, мы сообщали о строителе из румынского села Бикиджи, который нашел 95 тысяч евро в старом шкафу. Через несколько дней после покупки мужчина заметил внутри металлическую коробку, набитую купюрами достоинством 500 евро.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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