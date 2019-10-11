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19-летняя девушка сделала пластику за 419 тыс. гривен и стала "куклой": фото

Стефани Мюлик заявила, что не хочет останавливаться на достигнутом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:05
Стефани Мюлик
Стефани Мюлик
Фото: instagram.com/blondiesteffi

Жительница Швеции 19-летняя Стефани Мюлик тратит на пластические операции около 168 тысяч шведских крон (419 тысяч гривен) в год. Девушка мечтает о внешности куклы Барби, утверждая, что косметические процедуры придают ей уверенность в себе. Вдохновение она черпает у кукол Bratz и Барби, а также моделей Playboy. Семья Мюлик не против таких изменений внешности девушки и поддерживает ее увлечение, пишет таблоид The Mirror.

Стефани Мюлик
Фото: instagram.com/blondiesteffi
Стефани Мюлик
Фото: instagram.com/blondiesteffi
Стефани Мюлик
Фото: instagram.com/blondiesteffi
Стефани Мюлик
Фото: instagram.com/blondiesteffi
Стефани Мюлик
Фото: instagram.com/blondiesteffi
Стефани Мюлик
Фото: instagram.com/blondiesteffi
Стефани Мюлик
Фото: instagram.com/blondiesteffi
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По словам Стефани, она не хочет останавливаться на достигнутом и планирует сделать в будущем больше пластических операций, включая увеличение груди, ягодиц и губ, удаление ребер, подтяжку лица и липосакцию.

Смотрите видео: живая "кукла Барби" шокировала сеть нереальной худобой

Девушка впервые попробовала увеличить губы в 13 лет, и с тех пор регулярно прибегает к услугам косметологов и пластических хирургов. Мюлик всегда стеснялась своего носа, поскольку ее парень однажды сказал ей, что он "портит ее красивую внешность". С тех пор шведка изменила не только нос, но и губы, подбородок, щеки, брови и зубы. Она носит накладные ресницы и парики, а также каждый день делает упражнения на косые мышцы живота, чтобы у нее была талия, как у куклы.

Напомним, как китаянок не пустили в самолет из-за пластических операций.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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