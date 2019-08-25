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25 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых принципиальных праздниках и событиях 25 августа в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:03
25 августа отмечаем день шахтера в Украине
25 августа отмечаем день шахтера в Украине
Фото: Pixabay

Сегодня, 25 августа, 237-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 128 дней. Именинники – Александр. В Парагвае празднуют День конституции, а в Уругвае – День независимости, в Армении – день озера Севан, в Бразилии – день солдата. В Украине – День шахтера 2019. Праздник был установлен в 1993 году указом президента Украины Леонида Кравчука в поддержку инициативы работников угольной промышленности. Это переходящий праздник, который шахтеры празднуют в последнее воскресенье августа.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 25 августа 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 25 августа.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

25 августа: какой праздник и как провести этот день

На Руси день 25 августа называли Фотей Поветренным, потому что было принято убирать на поветях, где находились бороны, лошадиные упряжки, сохи. Народ верил, что 25 августа нужно прибраться, чтобы черт ногу не сломал и не разозлился. Также 25 августа обращали внимание на многочисленные природные явления и приметы и пытались предсказать по ним погоду на ближайшие дни и месяцы. 

Приметы на 25 августа

  • Ясная погода – много белых грибов уродится. 
  • Дождливая погода 25 августа – бабье лето будет длинным.

25 августа: важные и интересные события в истории

1604 – Лжедмитрий I с польско-украинским войском начал поход на Москву.

1609 – Галилео Галилей продемонстрировал телескоп.

1810 – в Англии запатентован способ консервации продуктов в жестянках.

1942 – в ходе Второй мировой войны гитлеровцы уничтожили гетто в Меречевщине и Коссово.

Кто родился 25 августа

1530 – Иван Грозный, первый русский царь.

1819 – Алан Пинкертон, американский сыщик, основатель первого детективного агентства.

1924 – Павло Загребельный, известный украинский советский писатель.

1930 – Георгий Данелия, советский кинорежиссер, сценарист.

1930 – Шон Коннери, американский актер театра и кино.

1942 – Маргарита Терехова, советская и российская актриса театра и кино.

1970 – Клаудиа Шиффер, немецкая модель, актриса, общественный деятель.

Напомним, ранее мы писали о выходных днях и праздниках в августе 2019 года в Украине. Кроме того, "Сегодня" рассказывали, когда будут Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников.

Все подробности в спецтеме Летние праздники 2019

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Источник: Сегодня
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